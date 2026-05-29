Revenire de excepție la CFR Cluj! Cu cine s-ar fi înțeles ardelenii și când ar urma să fie anunțat oficial noul antrenor

CFR Cluj traversează o perioadă de restructurare. După un sezon intens încheiat pe cea de-a treia poziție în clasament, dar și calificați în preliminariile Conference League 2026/27, ardelenii caută cu disperare o nouă figură pe banca tehnică.

După despărțirea scandaloasă de Daniel Pancu, antrenor care a semnat cu Rapid imediat după plecarea din Gruia, Ioan Varga caută soluții. Primul pe lista de dorințe a patronului a fost fostul selecționer al României, Edi Iordănescu. Discuțiile au fost limitate între cele două părți, însă, tehnicianul având și alte oferte mai promițătoare din străinătate.

Astfel, Ioan Varga a apelat la vechiul și unicul său „salvator”. Dacă va fi apt din punct de vedere medical, Dan Petrescu ar urma să revină pe banca celor la CFR Cluj.

Noul antrenor al formației din Gruia ar urma să fie anunțat oficial până la data de 15 iunie.

„E perioada cea mai grea pentru noi, cei din club, să aducem antrenor, să aducem jucători, dar și să ne despărțim de anumiți fotbaliști. Este un lucru normal. Trebuie să avem obligatoriu un antrenor până atunci (n.r. până pe 15 iunie)!”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

Dan Petrescu a mai antrenat CFR Cluj în patru mandate: iunie 2017 - iunie 2018, martie 2019 - noiembrie 2020, august 2021 - iunie 2023 și aprilie 2024 - august 2025.