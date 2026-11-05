 Cinci mituri despre menopauză pe care medicii vor să le demonteze. De ce analizele hormonale pot induce în eroare | adevarul.ro
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Cinci mituri despre menopauză pe care medicii vor să le demonteze. De ce analizele hormonale pot induce în eroare

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De la simptomele care anunță menopauza până la tratamentele care le pot ameliora, numeroase informații greșite continuă să circule, inclusiv în mediul medical. Unele femei ajung astfel să considere normale probleme pentru care există soluții sau să apeleze la remedii a căror eficiență nu a fost demonstrată, potrivit unui articol publicat de National Geographic. 

Femeie zâmbitoare, așezată pe o sculptură în natură
Menopauza nu se manifestă la fel la toate femeile Foto: Pixabay

Bufeurile și transpirațiile nocturne sunt printre cele mai cunoscute simptome ale menopauzei, dar schimbările prin care trece organismul pot fi mult mai variate. Unele femei se confruntă cu insomnii, uscăciune vaginală sau schimbări de dispoziție, în timp ce altele pot avea dureri articulare, amețeli, palpitații, mâncărimi ale pielii ori senzații de arsură în gură.

Nu orice simptom apărut în această perioadă trebuie însă pus pe seama menopauzei. Makeba Williams, cercetătoare la Universitatea Illinois, atrage atenția că palpitațiile, de exemplu, pot avea și alte cauze, inclusiv afecțiuni cardiovasculare, care trebuie investigate de medic.

O singură analiză hormonală nu este suficientă pentru diagnosticarea perimenopauzei

Analizele hormonale nu pot stabili întotdeauna dacă o femeie a intrat în perimenopauză. În această perioadă, nivelurile hormonilor se modifică frecvent, astfel că rezultatul unui test poate fi foarte diferit de la o zi la alta.

„Nivelurile hormonale cresc și scad în această perioadă, astfel că valoarea de acum poate fi diferită chiar și peste o oră”, explică Makeba Williams, citată de National Geographic.

Medicii țin cont în primul rând de simptome, de vârsta pacientei și de schimbările ciclului menstrual. Menopauza este considerată instalată după 12 luni consecutive fără menstruație, atunci când absența acesteia nu are o altă cauză.

Terapia hormonală nu este periculoasă pentru toate femeile

Teama de riscurile tratamentelor hormonale le face pe unele femei să renunțe la o opțiune care le-ar putea ameliora simptomele. Terapia hormonală este considerată cel mai eficient tratament pentru bufeuri și transpirații nocturne, însă nu este potrivită pentru toate pacientele.

Potrivit The Menopause Society, beneficiile terapiei hormonale depășesc, în general, riscurile în cazul femeilor sănătoase, care au sub 60 de ani sau au intrat la menopauză în urmă cu mai puțin de zece ani și nu prezintă contraindicații. Tratamentul trebuie însă ales împreună cu medicul, în funcție de simptome, istoricul medical și riscurile fiecărei paciente.

Hormonii „bioidentici” nu sunt automat mai siguri

Faptul că un tratament este prezentat drept „natural” sau „bioidentic” nu înseamnă că este mai sigur ori mai eficient. Termenul „bioidentic” arată că hormonul are aceeași structură chimică precum cel produs de organism, nu că este lipsit de riscuri.

„Estradiolul bioidentic este pur și simplu estradiol”, explică medicul ginecolog Jen Gunter pentru National Geographic.

Medicamentele autorizate sunt verificate înainte de a ajunge la pacienți. În schimb, preparatele hormonale făcute la comandă în farmacii nu trec prin aceleași verificări, iar cantitatea de hormoni pe care o conțin poate varia.

Suplimentele nu au eficiența demonstrată în combaterea bufeurilor

Pe piață există numeroase suplimente din plante care promit să reducă bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Cercetările nu au demonstrat însă că aceste produse funcționează, iar rezultatele studiilor sunt adesea contradictorii.

„Mi-aș dori să pot spune că avem remedii fără prescripție medicală sigure și eficiente pentru bufeuri, dar pur și simplu nu avem dovezile necesare”, explică Stephanie Faubion, medic la Mayo Clinic.

Există totuși și metode fără medicamente care pot ajuta. Terapia cognitiv-comportamentală și hipnoza clinică s-au dovedit utile în anumite studii, în special pentru reducerea disconfortului provocat de bufeuri. Înainte de a începe un tratament sau de a lua suplimente, femeile sunt sfătuite să discute cu medicul.

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