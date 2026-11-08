Elevii români au obținut cinci medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026, desfășurată în Thailanda. Lotul țării noastre se întoarce acasă cu două medalii de aur, două de argint și una de bronz, după o competiție la care au participat reprezentanți din 25 de state.

Cinci medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori Foto: Facebook / Ministerul Educației

Performanța a fost anunțată duminică de Ministerul Educației și Cercetării, după încheierea celei de-a cincea ediții a competiției internaționale, organizată în perioada 1–8 noiembrie, în orașul Ubon Ratchathani din Thailanda.

Cele două medalii de aur au fost câștigate de Șerban Mihai Brindescu, elev la Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” din Timișoara, și Ioan-Claudiu Pitic, de la Școala Gimnazială Nr. 39 din București.

Alte două medalii, de argint, au fost obținute de Carla Teodora Dobre, elevă la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, și Filip-Sebastian Nacu, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț.

Cea de-a cincea distincție a României, medalia de bronz, i-a revenit lui Tudor Constantinescu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Participanții au avut de trecut prin patru probe, care au testat atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice în domeniul astronomiei și astrofizicii.

Competiția a inclus o probă teoretică și trei probe practice: observații cu telescopul pe timp de zi, observații astronomice pe timp de noapte și o probă de planetariu.

La ediția din acest an au participat echipe din 25 de țări. Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori este o competiție inițiată de România, ajunsă în 2026 la cea de-a cincea ediție.

Cine a pregătit lotul României

Echipa care a reprezentat România a fost coordonată de profesorul doctor Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, de Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, și de doctor Cătălina Ana Mirițescu, cercetător la Vrije Universiteit Brussel și fostă olimpică internațională, în calitate de observator.

Selecția și pregătirea elevilor s-au desfășurat la Suceava, printr-un parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS, alături de Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea științifică a fost asigurată de profesorul doctor Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de profesorul doctor Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”.

La nivelul Ministerului Educației, coordonarea organizatorică a revenit Direcției Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin inspectorul Elisabeta Ana Naghi.

Ministerul Educației și Cercetării susține participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a cheltuielilor de transport și a diurnei, dar și prin sprijinirea etapelor de selecție și pregătire organizate înaintea competițiilor internaționale.