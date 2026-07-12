România pe podium la Olimpiada Internaţională de Fizică 2026. Elevii români au cucerit două medalii de aur și trei de argint

Elevii români au câştigat două medalii de aur şi trei de argint la Olimpiada Internaţională de Fizică, care s-a desfăşurat în Columbia, a informat duminică Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit Ministerului Educației, medaliile de aur au fost obținute de Vlad Bolohan și Andrei Vila, ambii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Medaliile de argint au revenit lui Rareș Muntean, de la Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” din Sânnicolau Mare, Alexandru Jicu, elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, și Alexandru Condrea, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Echipa României a fost condusă de conferenţiar universitar doctor Sebastian Popescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de profesor doctor Gabriel Florian de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

„Felicitări elevilor, profesorilor lor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt”, a transmis Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.

Cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie 2026, la Bucaramanga, în Columbia, cu participarea a 381 concurenți din 90 țări.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.