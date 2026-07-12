search
Duminică, 12 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

România pe podium la Olimpiada Internaţională de Fizică 2026. Elevii români au cucerit două medalii de aur și trei de argint

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Elevii români au câştigat două medalii de aur şi trei de argint la Olimpiada Internaţională de Fizică, care s-a desfăşurat în Columbia, a informat duminică Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

elevi romani olimpiada fizica
Elevii români au obținut două medalii de aur și trei de argint FOTO Facebook / Ministerul Educației

Potrivit Ministerului Educației, medaliile de aur au fost obținute de Vlad Bolohan și Andrei Vila, ambii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Medaliile de argint au revenit lui Rareș Muntean, de la Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” din Sânnicolau Mare, Alexandru Jicu, elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, și Alexandru Condrea, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Echipa României a fost condusă de conferenţiar universitar doctor Sebastian Popescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de profesor doctor Gabriel Florian de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

„Felicitări elevilor, profesorilor lor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt”, a transmis Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.

Cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie 2026, la Bucaramanga, în Columbia, cu participarea a 381 concurenți din 90 țări.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
digi24.ro
image
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Prima reacție a Simonei Halep după ce s-a afișat la Wimbledon alături de Dorin Mateiu
gandul.ro
image
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
mediafax.ro
image
Istvan Kovacs de Ungaria arbitrează Universitatea Craiova în Liga Campionilor. Decizia UEFA de ultimă oră
fanatik.ro
image
Sporul pentru persoanele cu handicap nu mai poate fi plafonat și este obligatoriu și peste plafonul salarial, a decis CCR. Exemplu de calcul
libertatea.ro
image
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
digisport.ro
image
Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima dată LIVE în România, iar NIBIRU își dezvăluie viitorul
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
observatornews.ro
image
Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
cancan.ro
image
Expert: Cum ar putea crește rapid pensiile militare? Proiectul de lege e blocat în Parlament
newsweek.ro
image
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Moștenirea care valorează tot mai mult. Ce trebuie să faci dacă primești teren agricol de la părinți
playtech.ro
image
Cine este fotbalistul de clasă mondială, cotat la 100 de milioane de euro, care și-a transformat porecla într-o afacere bănoasă
fanatik.ro
image
România poate să primească o amendă istorică din partea Comisiei Europene. Sute de milioane de euro din cauză că nu am rezolvat problema apei și canalizării
ziare.com
image
Bellingham nu s-a putut abține! I-a zis-o direct lui Tuchel, după Norvegia - Anglia: "Poate nu știe"
digisport.ro
image
Premieră la Mondial: Franța-Spania și Anglia-Argentina se bat în semifinale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Este OFICIAL! Simona Halep și Dorin Mateiu, iubitul mai mare cu 24 de ani, nu se mai ascund. Prima apariție împreună la finala de la Wimbledon. Imagini INEDITE / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Testul de 10 secunde cu degetul mic. Medicii pot afla o boală gravă
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Tragedie în televiziune. O vedetă TV a fost găsită moartă la o zi după ce producătorii au încercat disperați să o contacteze: „Trebuia să participe la emisiunea de miercuri după-amiază”
actualitate.net
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună după divorț. Imaginile care au atras atenția fanilor
click.ro
image
Rezultate LOTO, 12 iulie 2026. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale ale Verii
click.ro
image
Se mărește familia lui Carmen de la Sălciua. A anunțat venirea pe lume a unui copil: „Sunt fericită cu tot sufletul”
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună după divorț. Imaginile care au atras atenția fanilor

OK! Magazine

image
Lady in red! Kate Middleton a atras toate privirile la Wimbledon într-o rochie roșie cu o croială atipică pentru ea

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, eclipsată de propria soră! Momentul în care Lynda Lopez a atras toate privirile la Paris

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime