Mințile sclipitoare ale României au cucerit din nou lumea: Aur, argint și bronz la Matematică

Elevii din echipa României au obţinut o medalie de aur, trei de argint şi două de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică, desfăşurată în China, anunţă Ministerul Educaţiei.

"O medalie de aur, trei de argint şi două de bronz pentru România, la Olimpiada Internaţională de Matematică 2026! Bravo, David-Vlad Mărghidan, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de aur; Mihai Alexandru Ardelean, Colegiul Naţional «Onisifor Ghibu» Oradea, judeţ Bihor, medalie de argint; Radu Ionuţ-Stoleriu, Colegiul Naţional «Emil Racoviţă» Iaşi, medalie de argint; David Ghibu, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Emanuel Mazăre, Colegiul Naţional «Alexandru Odobescu» Piteşti, Argeş, medalie de bronz; Andrei Vila, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz", au transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei, luni, într-o postare pe Facebook.

Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti (Leader), lector Mihai Chiş de la Facultatea de Informatică din Timişoara (Deputy Leader) şi de Lucian Ţurea, Societatea de Ştiinţe Matematice din România.

Cea de-a 67-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică s-a desfăşurat în perioada 10-21 iulie, la Shanghai, în China, cu participarea a 666 de concurenţi din peste 120 de ţări.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.

Ministerul Educaţiei a menţionat că sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.