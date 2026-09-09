Cele mai criticate capitale europene, potrivit turiștilor. Ce spun străinii despre București: „Un haos, dar cu farmec”

Turiștii au întocmit, neoficial, lista capitalelor europene care le-au lăsat cele mai proaste impresii. Aproape 500 de comentarii au fost adunate pe Reddit, iar Bucureștiul a fost și el nominalizat, alături de capitale precum Podgorica, Chișinău și Bruxelles.

Bucureștiul, nominalizat într-o dezbatere virală pe Reddit Foto: arhivă, adevărul

Întrebarea „Care este cea mai proastă capitală europeană pe care ai vizitat-o?” a stârnit o amplă discuție pe Reddit. Aproape 500 de persoane și-au împărtășit experiențele de călătorie, iar răspunsurile au fost cât se poate de diferite.

Printre principalele nemulțumiri exprimate de turiști s-au numărat mizeria, traficul, transportul public deficitar, lipsa unor obiective interesante, problemele sociale și senzația de nesiguranță. Podgorica și Chișinău au fost printre capitalele menționate cel mai des, însă nici orașe precum Bruxelles, Dublin, Roma, Paris, Atena, Sofia, Tirana sau București nu au scăpat de critici.

Podgorica, „un sat ceva mai mare”

Capitala Muntenegrului a primit unele dintre cele mai dure comentarii.

Un utilizator care susține că a vizitat 34 de capitale europene a spus că Podgorica a fost cea mai puțin interesantă dintre acestea.

„Am fost în 34 de capitale europene, dar cea mai puțin interesantă a fost Podgorica. Chiar și Priștina măcar încearcă”, a scris acesta.

Un alt participant la discuție a comparat capitala Muntenegrului cu „un sat ceva mai mare”.

Chișinăul, asemănat cu „Half-Life 2”

Și Chișinăul s-a aflat printre capitalele care au primit numeroase comentarii negative.

Un utilizator a spus că orașul arată „ca ceva scos direct din Half-Life 2”, făcând referire la aspectul anumitor zone.

Alți participanți au avut însă o impresie complet diferită. Aceștia au apărat capitala Republicii Moldova și au evidențiat numărul mare de parcuri, lacuri și spații verzi.

Ce spun turiștii despre București

Bucureștiul a apărut și el printre capitalele nominalizate de internauți, însă în cazul său opiniile au fost împărțite. Unii turiști au criticat traficul, poluarea, mașinile parcate în numeroase zone, infrastructura pietonală și aspectul anumitor cartiere. Au fost menționate și blocurile construite în perioada comunistă, dar și problemele transportului.

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Capitala României nu a fos, însă, privită negativ de toți participanții.

Unul dintre internauți a rezumat experiența sa printr-o formulare care surprinde tocmai această contradicție: „un haos, dar cu farmec”.

Alți utilizatori au susținut că Bucureștiul este departe de a fi una dintre cele mai proaste capitale europene. Chiar dacă nu l-au considerat cel mai frumos oraș de pe continent, aceștia au remarcat că are numeroase locuri care merită vizitate.

În discuție au fost lăudate și alte orașe din România. Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea și Sibiu au fost considerate de unii participanți mai atractive decât Bucureștiul.

Nici Bruxelles-ul nu a scăpat de criticile internauților. Un utilizator l-a desemnat drept cea mai proastă capitală din Europa de Vest, în timp ce altul l-a descris, fără menajamente, drept „un gunoi”.

Dublinul a împărțit și el opiniile

Criticii capitalei Irlandei au reclamat mizeria din anumite zone centrale, sentimentul de nesiguranță, numărul mare de persoane fără adăpost, problemele legate de droguri și criza locuințelor.

Roma, una dintre cele mai vizitate capitale europene, a fost și ea nominalizată. Un utilizator care susține că a vizitat aproape toate capitalele europene și că a locuit în opt dintre ele a indicat capitala Italiei printre orașele care i-au lăsat o impresie proastă.

Principalele reproșuri au fost murdăria, aglomerația, problemele transportului public și numărul mare de turiști.

Parisul, printre capitalele controversate

Și Parisul a fost nominalizat, spre surprinderea multor participanți la discuție. Unii au respins rapid ideea că celebra capitală franceză ar putea fi considerată una dintre cele mai proaste destinații urbane din Europa.

Alții au atras însă atenția că imaginea turistică a Parisului poate fi foarte diferită de experiența avută în anumite zone ale orașului.

Atena a provocat, la rândul său, reacții contradictorii. Un comentator a descris capitala Greciei drept „o junglă de beton” după ieșirea din cele mai cunoscute zone turistice.

În lista neoficială a capitalelor care au dezamăgit turiștii au mai apărut Sofia, Minsk, Tirana, Bratislava și Cardiff.

În cazul Tiranei, criticile s-au concentrat asupra traficului, dezvoltării urbanistice și infrastructurii de transport.

Sofia a fost, de asemenea, menționată de mai mulți utilizatori printre capitalele lor europene preferate cel mai puțin.

Trebuie spus că lista de pe Reddit reprezintă o colecție de experiențe și opinii personale, nu un clasament oficial al celor mai proaste capitale europene.