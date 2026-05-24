Cele mai ieftine orașe europene de vizitat în vara asta. Bucureștiul, în topul destinațiilor unde turiștii cheltuiesc cel mai puțin

Un nou raport realizat de Post Office Travel Money arată care sunt cele mai ieftine, dar și cele mai scumpe orașe europene pentru un city break în 2026. Studiul a analizat 50 de destinații și a comparat costurile pentru cazare, mese, transport, băuturi și principalele atracții turistice.

Clasamentul a fost realizat pe baza cheltuielilor medii pentru un weekend de două nopți într-un hotel de trei stele, la care se adaugă mesele la restaurant, transportul local, transferurile de aeroport și accesul la obiective culturale importante, potrivit Daily Mail,.

În topul celor mai accesibile destinații se află Sarajevo, considerat unul dintre orașele europene aflate în plină ascensiune turistică, iar Bucureștiul ocupă locul al doilea.

1. Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin oraș european pentru un city break în 2026, potrivit raportului Post Office Travel Money. Costul mediu pentru un weekend ajunge la aproximativ 248 de lire sterline și include cazarea, mesele, transportul și principalele atracții turistice.

Capitala Bosniei și Herțegovinei câștigă teren tot mai mult în preferințele turiștilor datorită prețurilor mici și atmosferei relaxate. Două nopți de cazare costă, în medie, aproximativ 157 de lire, iar multe dintre cheltuielile de zi cu zi sunt considerabil mai mici decât în alte orașe europene.

Aici, o cafea costă în jur de 1,7 lire, o bere aproximativ 2,5 lire, iar abonamentul pentru transport public valabil 48 de ore este puțin peste 5 lire. În plus, multe muzee și galerii pot fi vizitate gratuit.

Sarajevo a devenit în ultimii ani una dintre surprizele turistice ale Europei. Orașul atrage prin prețurile mici, centrul vechi cu influențe otomane și atmosfera mai puțin agitată decât în alte capitale europene.

2. București, România

Bucureștiul s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai accesibile destinații europene pentru un city break. Cu un cost mediu de aproximativ 258 de lire pentru un weekend, capitala României continuă să fie una dintre cele mai convenabile destinații pentru un weekend în Europa.

Raportul arată că zborurile low-cost spre București rămân printre cele mai ieftine din Europa, iar prețurile din restaurante și baruri sunt mult sub cele din marile capitale europene.

Printre atracțiile menționate aici se află Therme București, unul dintre cele mai mari centre spa și wellness din Europa.

3. Tirana, Albania

Tirana completează podiumul celor mai ieftine destinații europene pentru un city break, cu un cost mediu de aproximativ 263 de lire sterline pentru un weekend.

Orașul atrage prin Piața Skanderbeg, muzeele care spun povestea perioadei comuniste și Marea Moschee din Tirana, una dintre cele mai mari din Balcani.

Și prețurile rămân printre cele mai mici din Europa. De eexmplu, o cafea costă puțin peste două lire, un pahar de vin aproximativ 3,8 lire, iar o cină în trei feluri pentru două persoane ajunge la aproximativ 64 de lire.

4. Belgrad, Serbia

Belgrad ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai ieftine city break-uri din Europa, cu un cost mediu de aproximativ 265 de lire sterline pentru un weekend. Două nopți de cazare ajung, în medie, la aproximativ 144 de lire.

Capitala Serbiei a devenit tot mai populară în ultimii ani, mai ales datorită vieții de noapte și prețurilor mai mici decât în multe alte orașe europene. Orașul este cunoscut și pentru clădirile masive construite în perioada comunistă, care dau cartierelor din Belgrad un aspect aparte.

Turiștii aleg frecvent Belgradul pentru plimbările de pe malul Dunării, pentru piețele locale și pentru muzeele dedicate lui Nikola Tesla și istoriei științei.

5. Trenčín, Slovacia

Trenčín este una dintre surprizele clasamentului și una dintre cele mai puțin cunoscute destinații incluse în top.

Orașul are costuri medii de aproximativ 272 de lire pentru un city break și este promovat intens anul acesta deoarece va fi Capitală Europeană a Culturii în 2026.

Cafeaua și berea sunt printre cele mai ieftine din top, iar restaurantele au prețuri mult sub media europeană.

6. Riga, Letonia

Capitala Letoniei se află pe locul șase, cu un cost mediu de aproximativ 278 de lire sterline.

Riga este una dintre cele mai populare destinații din zona baltică și atrage prin arhitectura Art Nouveau, centrul vechi și hotelurile ieftine.

Două nopți de cazare costă aproximativ 140 de lire, unul dintre cele mai mici prețuri din clasament.

7. Lille, Franța

„Dacă e gelos, înseamnă că mă iubește?” Mitul toxic din cuplu demontat de psihoterapeuți

Lille ocupă locul șapte în clasament, cu un cost mediu de aproximativ 289 de lire sterline pentru un city break. Orașul este una dintre cele mai accesibile variante pentru turiștii care preferă să călătorească cu trenul.

Costul mediu pentru un weekend este estimat la aproximativ 289 de lire sterline.

Orașul este apreciat pentru străduțele sale pietruite, cafenele și apropierea de Londra și Paris. În plus, prețurile la vin și intrările la muzee rămân relativ scăzute comparativ cu alte orașe din Franța.

8. Vilnius, Lituania

Vilnius ocupă locul opt și continuă să fie una dintre cele mai accesibile capitale europene.

Costul mediu pentru un city break este de aproximativ 289 de lire, iar multe atracții turistice au intrare gratuită.

Vilnius este ales tot mai des ca destinație turistică de cei care vor să evite aglomerația și prețurile ridicate din marile capitale europene.

9. Strasbourg, Franța

Strasbourg este considerat unul dintre cele mai potrivite orașe din Europa de Vest pentru un city break la preț accesibil.

Un weekend aici costă aproximativ 319 lire sterline.

Orașul este celebru, printre altele, pentru influențele franceze și germane, casele tradiționale și zona „Petite France”, una dintre cele mai fotografiate din Europa.

10. Podgorica, Muntenegru

Adevărul despre oamenii care muncesc și economisesc nonstop: de ce mulți ajung să simtă că viața trece pe lângă ei

Capitala Muntenegrului încheie topul celor mai ieftine destinații europene, cu un cost mediu de aproximativ 332 de lire.

Podgorica atrage prin podurile moderne, prețurile din cafenele și apropierea de munte și litoral.

În ultimii ani, Muntenegru a devenit una dintre cele mai populare destinații balcanice pentru turiștii care caută vacanțe mai accesibile.

Cele mai scumpe orașe din Europa

La polul opus, Oslo este cel mai scump oraș european pentru un city break în 2026. Un weekend în capitala Norvegiei costă, în medie, aproximativ 734 de lire sterline.

Pe următoarele locuri se află Copenhaga și Edinburgh. De altfel, Barcelona, Amsterdam, Dublin și Veneția apar și ele în topul celor mai scumpe destinații analizate.

Top 10 cele mai scumpe orașe europene

1. Oslo, Norvegia

2. Copenhaga, Danemarca

3. Edinburgh, Scoția

4. Geneva, Elveția

5. Barcelona, Spania

6. Dublin, Irlanda

7. Amsterdam, Olanda

8. Cork, Irlanda

9. Veneția, Italia

10. Madrid, Spania

Laura Plunkett, reprezentantă a Post Office Travel Money, mărturisește că turiștii ar trebui să compare atent costurile înainte să își rezerve vacanțele.

„Există încă multe orașe europene unde turiștii pot obține un raport foarte bun între preț și experiență. În această perioadă, merită să verifici atent unde îți poți întinde mai bine bugetul”, a declarat aceasta pentru Daily Mail.