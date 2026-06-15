Destinații de vis din Europa pentru aproape orice buget. Orașe de poveste și situri UNESCO la câteva zeci de euro pe zi

Pentru mulți români, o vacanță în Europa pare un lux greu de atins, mai ales pentru familiile cu copii. Totuși, experiențele călătorilor pasionați arată că această percepție nu reflectă întotdeauna realitatea. Europa oferă numeroase destinații spectaculoase, accesibile pentru aproape orice buget.

Europa este un continent fascinant, cu orașe de poveste, rezervații naturale spectaculoase, locuri de agrement și peisaje impresionante. Pentru mulți români, însă, o vacanță în Europa pare un lux, mai ales în sezonul estival. Mulți cred că astfel de experiențe implică bugete mari, rezervări făcute cu multe luni înainte și o planificare complicată.

În realitate, există numeroase destinații europene spectaculoase, dar accesibile, pe care și le poate permite și o familie cu venituri medii. În plus, multe dintre ele sunt mai puțin aglomerate decât marile atracții turistice și oferă o experiență autentică, departe de zonele suprasolicitate de turiști.

Pentru unele dintre aceste locuri nu este nevoie decât de câteva zile libere și de dorința de a porni la drum. Fie că alegi să călătorești cu mașina, singur sau alături de familie, poți descoperi destinații de vis fără să cheltuiești o avere. Iată câteva dintre cele mai frumoase și accesibile locuri din Europa.

O călătorie în „Veneția poloneză”

Culmea este că multe dintre cele mai frumoase și pitorești locuri din Europa sunt încă puțin cunoscute turiștilor români. Paris, Barcelona, Roma, Milano sau Londra se află printre cele mai populare destinații, însă o vacanță completă în aceste orașe poate fi destul de costisitoare. Pentru cei care vor să descopere farmecul și diversitatea Europei la prețuri mai accesibile, există însă numeroase alternative, cu un caracter autentic și mai puțin afectate de turismul de masă.

Una dintre acestea este Wrocław, supranumit și „Veneția Poloniei”. Cu peste 600.000 de locuitori, este al treilea oraș ca mărime din Polonia și una dintre bijuteriile istorice ale regiunii Silezia Inferioară. Orașul este așezat pe râul Odra și se întinde pe 12 insule, legate între ele prin aproape 300 de poduri. Rețeaua de canale, insulițe și poduri i-a adus renumele de „Veneția Poloniei”, iar istoria sa îndelungată și arhitectura impresionantă i-au consolidat reputația de destinație deosebită.

Wrocław este considerat și unul dintre cele mai verzi orașe ale Poloniei, cu numeroase parcuri și spații verzi care îi conferă un aer aparte. În același timp, este o destinație ideală pentru pasionații de istorie, cultură și viață boemă. Cu o existență de aproape o mie de ani și o poziție importantă la intersecția vechilor rute comerciale, orașul, cunoscut în trecut și sub numele de Breslau, păstrează un patrimoniu arhitectural remarcabil și unul dintre cele mai frumoase centre istorice din Europa Centrală.

„Wroclaw are una dintre cele mai frumoase piețe centrale din Polonia și aș îndrăzni să spun chiar din Europa. Piața medievală a orașului este acum o zonă complet pietonală, plină cu numeroase case istorice, colorate deosebit și una mai frumoasă decât cealaltă. Sunt numeroase stiluri care explică practic evoluția arhitectonică a orașului, de la gotic la baroc și chiar Art Nouveau. Adevărata perlă a vechii piețe din Wroclaw este vechea Primărie. Parcă este desprinsă din povești”, precizează Kami, un cunoscut blogger de travel, pe site-ul "My Wanderlust”.

Cafenelele și tavernele cochete de pe străduțele medievale înguste, pavate cu piatră, completează farmecul aparte al orașului. Printre obiectivele care nu ar trebui ratate se numără Grădina Botanică a Universității din Wrocław și Hydropolis, un centru expozițional ultramodern dedicat apei. Este singurul de acest fel din Polonia și unul dintre puținele existente în lume. Spațiul expozițional depășește 4.000 de metri pătrați și cuprinde aproximativ 70 de instalații interactive, organizate în opt zone tematice.

Pentru cei pasionați de istorie, o vizită la fostul lagăr de concentrare Gross-Rosen, transformat astăzi în muzeu memorial, poate oferi o perspectivă asupra uneia dintre cele mai dramatice perioade ale secolului trecut. În împrejurimile orașului se află și numeroase castele și reședințe istorice care merită descoperite.

Un alt avantaj al acestei destinații este că toate aceste experiențe pot fi trăite la costuri mult mai accesibile decât în multe dintre marile capitale turistice ale Europei.

„Mi s-a spus că Polonia este una dintre cele mai ieftine țări din Europa, dar nu mi-am dat seama cât de ieftină este de fapt. Dacă vrei să vizitezi unele dintre cele mai ieftine orașe din Europa, mergi în Polonia cât mai curând”, preciza Hayley, o bloggeriță australiancă, pe site-ul ei „Hayley Holliday”.

Un oraș desprins din basme

Acesta este, fără îndoială, Ljubljana, considerată de mulți pasionați de călătorii o adevărată bijuterie a Europei Centrale. Și, surprinzător, nu se numără printre destinațiile preferate ale turiștilor români, deși se află la aproximativ opt ore de mers cu mașina de granița României.

Ljubljana este capitala Sloveniei și, totodată, cel mai mare oraș al țării. Cu aproximativ 280.000 de locuitori, este una dintre cele mai mici capitale europene, un avantaj pentru cei care vor să evite aglomerația și să descopere în ritmul lor farmecul unui oraș elegant și primitor.

În același timp, Ljubljana este principalul centru cultural, universitar și științific al Sloveniei. Poziția sa geografică, la confluența spațiilor germanic, latin și slav, și-a pus amprenta asupra arhitecturii și identității sale culturale. Orașul îmbină armonios stilurile baroc și Art Nouveau cu elemente de urbanism modern și este cunoscut în întreaga lume pentru moștenirea arhitectului Jože Plečnik.

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Influențele multiculturale sunt vizibile în centrul istoric, unde clădirile baroce și renascentiste amintesc de marile orașe ale fostului Imperiu Austro-Ungar, precum Viena sau Trieste. De altfel, Ljubljana a făcut parte timp de secole din Imperiul Habsburgic.

O parte importantă din identitatea orașului este legată de creațiile lui Jože Plečnik, supranumit adesea „Gaudí al Ljubljanei”. Arhitectul a transformat capitala slovenă într-un ansamblu urban unitar, inspirat de valorile clasice, dar adaptat nevoilor moderne. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără Podul Triplu (Tromostovje), Biblioteca Națională și Universitară și Piața Centrală. Mai multe dintre aceste creații au fost incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Zona istorică a orașului este dominată de clădiri în culori pastelate și de biserici impunătoare, între care se remarcă Catedrala din Ljubljana, cunoscută pentru cupolele sale elegante și frescele bogat ornamentate. Printre obiectivele care nu trebuie ratate se numără și celebrul Pod al Dragonilor, simbol al orașului, precum și Castelul Ljubljana. Ridicat pe o colină și foarte bine conservat, castelul oferă o panoramă spectaculoasă asupra centrului istoric și o incursiune în istoria medievală a regiunii.

Ljubljana este un oraș care merită descoperit la pas, pentru a-i putea admira pe îndelete arhitectura și atmosfera. O plimbare prin Parcul Tivoli este aproape obligatorie, la fel ca vizitarea unor muzee apreciate, precum Muzeul de Artă Contemporană sau Muzeul Căilor Ferate, unde sunt expuse locomotive și vagoane din diferite perioade istorice. Din capitala slovenă se poate ajunge cu ușurință și la alte atracții celebre ale țării, precum Peștera Postojna, unul dintre cele mai spectaculoase sisteme carstice din Europa, sau pitorescul Lac Bled.

În ceea ce privește costurile, Slovenia este o destinație europeană cu prețuri moderate și relativ accesibilă. Deși folosește moneda euro și este ceva mai scumpă decât România, rămâne, în general, mai ieftină decât țări vecine precum Austria sau Italia. Un turist cu un buget redus poate vizita confortabil țara cu aproximativ 50-75 de euro pe zi, în timp ce pentru un nivel mediu de confort cheltuielile se situează între 80 și 130 de euro pe zi.

Splendoarea de la Marea Baltică

Una dintre destinațiile europene încă puțin cunoscute turiștilor români este Riga, o adevărată bijuterie a regiunii baltice. Capitala Letoniei este situată pe malul Mării Baltice, la vărsarea râului Daugava, și este cel mai mare oraș din Țările Baltice, având aproximativ 700.000 de locuitori. Totodată, reprezintă unul dintre cele mai importante centre culturale, economice și universitare ale regiunii.

Centrul istoric al Rigăi a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în anul 1997, datorită valorii sale arhitecturale și istorice deosebite. Din acest punct de vedere, orașul este adesea comparat cu destinații celebre precum Viena, Praga sau Barcelona. Riga este renumită mai ales pentru arhitectura sa Art Nouveau, care se remarcă prin clădiri elegante, bine conservate și bogat decorate.

Cu străduțele sale înguste, piețele medievale și clădirile impresionante, Riga are atmosfera unui oraș desprins din alte vremuri. Centrul vechi îmbină armonios monumente gotice și baroce cu cea mai mare concentrare de arhitectură Art Nouveau din Europa, întâlnită în special în zona cunoscută drept „Centrul Liniștit” (Quiet Centre). Tocmai această combinație de stiluri și epoci transformă capitala Letoniei într-una dintre cele mai spectaculoase și elegante destinații din nordul Europei.

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Niciun turist nu ar trebui să rateze o plimbare pe strada Alberta, celebră pentru clădirile sale Art Nouveau în stil național-romantic și geometric, proiectate de arhitecți precum Eižens Laube și Mihails Eizenšteins. Fațadele sunt decorate cu chipuri sculptate, motive florale și figuri mitologice care transformă întreaga zonă într-un adevărat muzeu în aer liber.

Printre cele mai importante obiective turistice se numără Casa Capetelor Negre, aflată în Piața Primăriei, o clădire gotică impresionantă cu origini în secolul al XIV-lea, Catedrala din Riga, cea mai mare din Țările Baltice, remarcabilă prin îmbinarea armonioasă a mai multor stiluri arhitecturale, și Biserica Sfântul Petru, din al cărei turn se deschide o panoramă spectaculoasă asupra orașului și a cartierelor sale istorice.

Merită vizitate și muzeele capitalei letone, printre care se numără Muzeul Național de Istorie Naturală și Muzeul Modei, apreciat pentru expozițiile sale deosebite.

Din Riga se poate ajunge cu ușurință și în regiunea Sigulda, situată la aproximativ o oră de mers cu mașina de capitală și considerată una dintre cele mai pitorești zone ale Letoniei. Aici pot fi admirate peisaje spectaculoase, Castelul Turaida și muzeul său, Peștera Gutmanis, cea mai mare peșteră din Țările Baltice, precum și ruinele Castelului Ordinului Livonian.

„Riga este un oraș care m-a surprins cu adevărat. Nu mă așteptam să mă atașez atât de mult de el. Deși nu este foarte mare, am descoperit o mulțime de locuri și experiențe care merită explorate. Orașul mi-a cucerit inima și, de fiecare dată când revin, găsesc noi motive să mă îndrăgostesc de el”, spune Kamy, autoarea blogului de călătorii „My Wanderlust”.

Pentru un turist cu un buget redus, o vizită în Riga poate costa în jur de 55 de euro pe zi, ceea ce face din capitala Letoniei una dintre cele mai accesibile destinații urbane din nordul Europei.