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Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește motorina clasică

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Restricțiile privind circulația mașinilor diesel devin tot mai frecvente în Europa, pe măsură ce statele încearcă să respecte standardele Uniunii Europene privind calitatea aerului și reducerea emisiilor poluante. În multe orașe, accesul vehiculelor mai vechi este deja limitat, iar alte administrații pregătesc măsuri similare.

Poluare în trafic
Interdicțiile pentru diesel se înmulțesc în Europa. Foto Shutterstock

În acest context, regiunea italiană Piemont propune o abordare diferită. În loc să introducă interdicția planificată pentru vehiculele diesel Euro 5, autoritățile regionale au decis să acorde stimulente financiare șoferilor care utilizează un biocombustibil regenerabil și să investească în proiecte destinate reducerii poluării.

Restricțiile pentru diesel devin noua normalitate în Europa

În ultimul deceniu, numeroase orașe europene au introdus zone cu emisii reduse (Low Emission Zones – LEZ), unde accesul vehiculelor este condiționat de norma de poluare.

Germania a fost printre primele state care au aplicat astfel de măsuri, iar orașe precum Stuttgart sau Darmstadt au limitat accesul unor categorii de automobile diesel pentru a reduce nivelul dioxidului de azot din aer.

Franța utilizează sistemul Crit'Air, prin care vehiculele sunt clasificate în funcție de nivelul emisiilor, iar autoritățile locale pot restricționa accesul celor mai poluante mașini în anumite zone sau în perioade cu nivel ridicat al poluării.

În Londra, șoferii vehiculelor care nu respectă standardul Euro 6 trebuie să plătească o taxă zilnică pentru a circula în zona Ultra Low Emission Zone (ULEZ), măsură care a redus semnificativ numărul automobilelor poluante aflate în trafic.

Belgia și Olanda au introdus, la rândul lor, zone cu emisii reduse în marile orașe și înăspresc treptat condițiile de acces pentru vehiculele diesel mai vechi.

În Italia, cele mai stricte măsuri sunt discutate în regiunile din Câmpia Padului, una dintre cele mai poluate zone din Europa, unde autoritățile trebuie să reducă emisiile pentru a respecta obligațiile asumate în fața Uniunii Europene.

Piemont renunță la interdicție și mizează pe stimulente

În Piemont, interdicția pentru automobilele diesel Euro 5 urma să intre în vigoare în toamna anului 2026 și ar fi afectat peste 307.000 de vehicule, potrivit Corriere della Sera.

În locul acesteia, administrația regională a adoptat un plan în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro, care combină stimulente pentru utilizarea combustibililor regenerabili cu investiții în mobilitate urbană și infrastructură.

Elementul central al programului îl reprezintă un bonus anual cuprins între 50 și 100 de euro acordat proprietarilor de vehicule diesel care alimentează cu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un combustibil regenerabil produs din uleiuri vegetale, ulei alimentar uzat și alte materii prime reziduale.

Cât de poluantă este producția de biocombustibil

Spre deosebire de biodieselul convențional, HVO are caracteristici foarte apropiate de cele ale motorinei clasice și poate fi utilizat în numeroase motoare diesel moderne fără modificări, dacă acestea sunt omologate pentru standardul european EN 15940.

Autoritățile regionale au alocat 14 milioane de euro pentru finanțarea bonusului și au încheiat acorduri cu distribuitorii de carburanți pentru extinderea rețelei de alimentare cu HVO.

Investiții în transport public și trafic inteligent

Planul nu se limitează la acordarea bonusurilor pentru carburant.

Alte 44 de milioane de euro vor fi investite în dezvoltarea transportului public, servicii de car-sharing, infrastructură pentru biciclete și alte proiecte de mobilitate urbană.

Totodată, 11,5 milioane de euro sunt destinate implementării unor sisteme bazate pe inteligență artificială pentru gestionarea traficului în zona metropolitană Torino. Acestea vor monitoriza fluxurile de circulație și vor adapta limitele de viteză în funcție de condițiile de trafic și de nivelul poluării.

Programul mai include investiții în agricultură pentru reducerea emisiilor de amoniac și fonduri pentru modernizarea sistemelor de încălzire.

O schimbare de strategie

Decizia Piemontului reflectă o schimbare de abordare în politicile de mediu. Dacă în ultimii ani accentul a fost pus pe restricționarea accesului vehiculelor considerate poluante, autoritățile italiene încearcă acum să reducă emisiile prin stimularea utilizării unor combustibili alternativi și prin investiții în infrastructură.

Conducerea regiunii susține că simulările realizate împreună cu institute de cercetare și universități arată că pachetul de măsuri poate produce efecte comparabile cu interdicția privind reducerea concentrațiilor de dioxid de azot și a particulelor în suspensie.

Strategia rămâne însă controversată. Susținătorii ei consideră că evită costuri importante pentru sute de mii de proprietari de automobile și pentru companii, într-un moment în care prețurile vehiculelor noi sunt încă ridicate. Criticii susțin, în schimb, că măsurile voluntare riscă să încetinească tranziția către un parc auto cu emisii reduse.

Dezbaterea privind viitorul automobilelor diesel este departe de a se încheia. Pe de o parte, statele europene sunt obligate să respecte standarde tot mai stricte privind calitatea aerului și să reducă emisiile din transport. Pe de altă parte, milioane de șoferi și mii de companii încă depind de vehicule diesel, iar înlocuirea rapidă a acestora presupune costuri considerabile.

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