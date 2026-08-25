Cele două fețe ale României: Suntem codașii Europei la competențe digitale, dar avem o rată de conectare la internet peste media UE

Mai puțin de jumătate din populația României deține competențe digitale de bază sau superioare, cea mai scăzută pondere din UE. Cu toate acestea, rata de conectare la internet a gospodăriilor din România a ajuns la 95,47% în 2025, peste media europeană.

Rata de conectare la internet a gospodăriilor din România a ajuns la 95,47% în 2025 Foto: Unslpash

Potrivit unei analize realizată de Monitorul Social, pe baza datelor Eurostat din 2025, România a făcut progrese importante în ceea ce priveşte accesul şi utilizarea internetului, ajungând să se situeze peste media Uniunii Europene la nivelul conectivităţii gospodăriilor, scrie Agerpres.

Cu toate acestea, accesul la internet nu este însoţit de un nivel similar al competenţelor digitale în rândul populaţiei.

România are un nivel de conectivitate la internet în rândul gospodăriilor de 95,47% în 2025, în creştere cu aproape 10 puncte procentuale faţă de anul 2020, când procentul era de 86,24%. Cu acest nivel, România se situează pe poziţia a 12-a din cele 27 de state membre, peste media UE de 94,76%.

Printre ţările cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără Ţările de Jos (99,28%), Luxemburg (99%) şi Malta (97,77%), în timp ce la polul opus se află Croaţia (87,91%), Grecia (88,73%) şi Lituania (89,35%).

În ceea ce priveşte utilizarea internetului de către populaţia generală, 93,15% dintre români utilizau internetul în 2025, faţă de 78,46% în 2020. Irlanda (99,78%), Danemarca (99,71%) şi Ţările de Jos (99,71%) se află în fruntea clasamentului, iar pe ultimele poziţii se situează Croaţia (85,9%), Bulgaria (86,85%) şi Grecia (89,15%).

În perioada 2020-2025, România a făcut progrese importante în ceea ce privește accesul la internet, iar ponderea persoanelor care nu l-au folosit niciodată a scăzut de la 14,05% la 4,91%.

Cu toate acestea, competențele digitale rămân principala problemă: doar 31,84% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au competențe digitale de bază sau superioare, cel mai scăzut procent din UE.

Prin comparație, Bulgaria are 38,26%, iar liderii UE sunt Țările de Jos (83,61%), Irlanda (82,82%) și Danemarca (81,45%). Competențele sunt evaluate în domenii precum informarea online, comunicarea, crearea de conținut, siguranța și rezolvarea problemelor digitale.