Economia digitală schimbă profilul angajatului ideal. De ce expertiza tehnică nu mai este suficientă

Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii din IT, dar viitorul nu pare să aparțină neapărat celor care construiesc cele mai sofisticate modele. Câștigă teren specialiștii care știu să adapteze tehnologia la problemele reale ale companiilor, iar rolurile aflate la granița dintre tehnologie, strategie și relația cu clienții devin tot mai căutate în economia digitală.

Specialiștii IT apar frecvent pe listele ocupațiilor amenințate de AI. Realitatea e însă alta: tocmai de ei au nevoie companiile ca să construiască, să implementeze și să administreze sistemele de inteligență artificială.

Ce s-a schimbat este profilul angajatului căutat de companii. La ora actuală, să știi să programezi sau să dezvolți sisteme AI nu mai este suficient. Potrivit Forbes.com, în Statele Unite rata șomajului în sectorul IT este de 5,1%, peste media de 4,2% înregistrată în economie, iar ritmul accelerat cu care se dezvoltă inteligența artificială afectează în special pozițiile destinate celor aflați la început de carieră. Totuși, companiile caută în continuare oameni care înțeleg cum poate fi folosită tehnologia pentru a rezolva probleme concrete de business.

De ce nu mai e suficient să fii un bun programator

Tot mai multe companii caută un profil aparte: specialiști care nu doar dezvoltă soluții tehnice, ci înțeleg și cum pot fi ele folosite pentru a rezolva probleme reale. În industrie, rolul e cunoscut deja sub numele de forward-deployed engineer (FDE). Spre deosebire de un inginer software, care lucrează mai ales la produs, un FDE lucrează direct cu organizația care va folosi tehnologia: îi identifică nevoile și adaptează soluțiile AI la activitatea zilnică a acesteia.

Importanța acestui rol este confirmată și de strategiile marilor companii din tehnologie. Amazon Web Services a anunțat o investiție de un miliard de dolari într-o structură dedicată inginerilor forward-deployed, care lucrează direct cu organizațiile pentru a integra soluții bazate pe inteligență artificială.

„Inteligența artificială nu mai este de mult la stadiul de experiment. A intrat deja în activitatea de zi cu zi a companiilor, iar inginerii forward-deployed au un rol-cheie în această tranziție: ei transformă soluțiile bazate pe AI în instrumente care funcționează concret în organizații. Lucrează direct cu clienții, identifică rapid soluțiile potrivite și le pun în practică”, spune Faruk Muratovic, liderul pentru strategie și servicii de AI și inginerie la Deloitte SUA, pentru Forbes.com.

„Punctul lor forte este tocmai această combinație dintre expertiza tehnică și înțelegerea nevoilor de business ale clientului. Iar nevoia de profesioniști care fac legătura între business, tehnologie și guvernanță nu va dispărea. Dimpotrivă, va rămâne foarte mare”, adaugă Muratovic.

Dincolo de tehnologie

În practică, un astfel de specialist nu se apucă de scris cod din prima zi. Întâi petrece timp să înțeleagă cum funcționează organizația și ce probleme are cu adevărat de rezolvat. Abia apoi construiește soluțiile, împreună cu echipele care le vor folosi, și le ajustează pe parcurs, în funcție de feedback.

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„Mulți cred că partea grea e construirea sistemului de AI. De fapt, provocarea reală e să înțelegi cum lucrează clientul, să identifici problemele lui autentice și să adaptezi soluția la nevoile specifice ale afacerii”, explică Kartik Khosa, inginer software în echipa principală de inteligență artificială a Microsoft.

Potrivit spuselor sale, succesul unui proiect depinde de capacitatea de a adapta tehnologia la organizații cu procese și cerințe complet diferite între ele.

„Succesul nu înseamnă să creezi un singur agent AI. Înseamnă să construiești o platformă care poate fi personalizată pentru echipe diferite, infrastructuri tehnologice diferite, cerințe diferite. Iar asta cere multă colaborare, feedback constant și identificarea problemelor reale”, spune Khosa.

Ce profil va fi mai căutat în următorii ani

Schimbările din industrie au deschis și o dezbatere despre direcția în care ar trebui să evolueze profesioniștii din tehnologie: unii cred că avantajul rămâne de partea celor care dezvoltă modelele și infrastructura AI, alții - că tot mai valoroși vor fi cei care știu să adapteze aceste tehnologii la nevoile companiilor.

„Parcursul de inginer AI oferă, pentru majoritatea profesioniștilor, mai multe opțiuni pe termen lung. Inginerii forward-deployed fac o muncă valoroasă - lucrează în mediul clientului și rezolvă probleme reale, în condiții reale. Asta dezvoltă o înțelegere solidă a afacerii și abilități bune de comunicare. Dar evoluția lor profesională poate rămâne legată de ecosistemul unui singur furnizor și de un set mai restrâns de utilizări. Dacă poziția acelui furnizor pe piață se schimbă, se schimbă și perspectivele angajatului”, spune Greg Fuller, vicepreședinte al Skillsoft Codecademy Enterprise.

Kartik Khosa vede, însă, cele două direcții ca fiind complementare, nu concurente: „Dezbaterea dintre inginerii forward-deployed și inginerii AI nu e o alegere de tipul «ori unul, ori celălalt». Ambele roluri sunt valoroase, iar ingineria forward-deployed devine tot mai importantă pe măsură ce capabilitățile inteligenței artificiale devin mai accesibile.”

Competența care va face diferența

Schimbările nu-i privesc doar pe programatori. Tot mai multe profesii folosesc deja instrumente bazate pe AI, iar diferența nu va mai fi făcută de viteza cu care cineva generează un răspuns, ci de capacitatea de a-l verifica, de a-i înțelege limitele și de a ști când și cum să-l folosească.

„Profesioniștii care avansează cel mai repede sunt cei care pot valida rezultatele inteligenței artificiale, nu doar să le genereze, și care aduc în proces gândire critică și înțelegerea contextului de business”, mai spune Greg Fuller.

Așadar, potrivit specialiștilor, inteligența artificială nu elimină nevoia de expertiză umană. Dimpotrivă, pe măsură ce aceste instrumente devin tot mai răspândite, cei mai căutați vor fi oamenii capabili să le folosească în mod critic și să le transforme în soluții cu valoare reală pentru organizații.