Cea mai bună oră la care să pleci spre mare, fără să înnebunești în trafic sau să faci accident. „Vreau doar să nu mor”

Stațiunile Mării Negre le fac cu ochiul multora, dar infrastructura rutieră și șoferii teribiliști pot reprezenta o problemă pe traseu, între București și Constanța. Un internaut a încercat să afle care ar fi ora ideală pentru a porni spre litoral, fără a prinde blocaje pe autostradă și fără a risca să fie spulberat de șoferii neglijenți.

Internautul a ridicat problema pe platforma Reddit, unde a postat un scurt mesaj. „Salutare! Poate mă puteți ajuta cu un sfat. Vreau să plec la Constanța cu mașina sâmbăta. Care e cea mai buna oră de plecare ca să evit înghesuiala și șoferi (sin)ucigasi? Pentru mine nu e important câte ore de plajă prind, e important să nu mor. Foarte devreme? După prânz? Pe la 5 după amiaza? Ce părere aveți? Mulțumesc!”, a scris el.

Cea mai bună oră la care să pleci spre mare

Răspunsurile s-au succedat, iar cei mai mulți dintre cei care au ales să vină cu un sfat i-au sugerat sau chiar i-au spus direct să pornească din București dimineața devreme. La primele ore ale dimineții traficul ar fi mai lejer, iar accidentele mai puține.

„Dimineața devreme”, i-a răspuns cineva. Altul a avansat și o oră de plecare și i-a propus să renunțe la ore bune de somn pentru a prinde răsăritul: „Pleci la 3 noaptea și prinzi răsăritul.”

Au existat și internauți mai indulgenți: „Sâmbătă dimineață între 6:30-8:00. Eu așa am plecat de multe ori și în majoritatea timpului a fost ok. Nu ține doar de ora, ci mai mult de cum se sincronizează oamenii, că am pățit o dată să fie extrem de aglomerat și când am plecat la 7:00. Daca te întorci sâmbăta, te sfătuiesc sa pleci din Constanța după 18:00 sau chiar mai târziu.”

A fost însă contrazis de altcineva, care a susținut că după ora 7:00 drumul este deja aglomerat: „Ieri am plecat la 7 jumătate dimineața și a fost cam aglomerat pe autostradă... am prins de două ori să stăm pur și simplu pe loc. Dacă vrei să pleci dimineața, fă-o până în 7.” Altcineva i-a dat rapid dreptate și l-a completat. „La 6:50 - 7 maxim să fii deja pe centură și orientat cât mai aproape de o intrare pe autostradă. Primii 20-30 km chiar și la acea oră sunt șanse să se circule usor haotic, dar se echilibrează situația după 20-30 km după ce ai părăsit orașul”, a fost alt sfat.

„Pleci când te simți confortabil. Dacă nu vrei să fii în pas cu fluxul, mergi cu 110-120km/h, și ești atent. Singurul lucru ce se poate întâmpla este să prinzi blocaje datorită unor accidente în fața ta”, a dezvoltat cineva.

„Eu aș zice să pleci dimineața cât mai devreme, ai o temperatură ok pentru că nu te arde soarele și nici nu e aglomerat dacă pleci pe la 6 sau chiar mai devreme. Și mai faci și timp bun”, a fost altă sugestie. Tot dimineața devreme l-a sfătuit să plece și un alt internaut. „Pleacă sâmbătă la 5 și vei fi ok”, a scris altul.

Avantajele plecării seara sau la ore târzii din noapte

Au existat însă și voci care l-au sfătuit cu totul altceva. Cel mai bine ar fi să plece seara sau în timpul nopții, au spus alții. „Seara pe la 10”, a scris cineva.

Iar altul a dezvoltat ideea și i-a explicat beneficiile dacă ar alege să plece încă în timpul nopții. „Ai încercat in timpul nopții și să ajungi la Constanța înainte de răsăritul soarelui? Cel mai puțin trafic este în timpul nopții, în plus dacă ajungi înainte de răsăritul soarelui nu o să conduci cu soarele în ochi”, a fost alt sfat.

În sfârșit, altcineva i-a propus să apeleze la mijloacele de transport în comun, în acest caz la tren. Avantajul ar fi, a scris acesta, că nu riscă probleme în trafic și că ar avea garanția că va ajunge în siguranță la destinație.

„De ce nu mergi cu trenul? Ajungi mai repede și mai safe”, a propus un internaut. A fost însă imediat contrazis de altcineva: „Se numește confort, îți înțeleg punctul de vedere ,dar altceva e să-mi pun bagajele în mașină seara și dimineața să plec decât să stau să mă car cu bagajele după mine prin tren, stațiune până la cazare etc. Daca n-ai mașină, da, tren, dar mie îmi și place să conduc și mereu caut să plec undeva cu mașina, deci da, mașină. Eu unul prefer muzica, soarele și vantul în plete (n-am plete) și drum lin.”

Nu au lipsit nici obișnuitele glume, așa cum a fost cazul unui internaut care l-a sfătuit să nu mai plece nicăieri pentru a se simți cu adevărat în siguranță: „Eu zic să nu mai pleci... nu întâlnești șoferi sinucigași, nu te lovești de aglomerație și faci economie de bani”, a scris glumețul.