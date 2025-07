Capitala rușinii. Ce detestă bucureștenii la propriul oraș: „E tipic de provincie, dar la cote uriașe, un Tg. Jiu x 20”

Cel mai mare și mai important oraș al țării, Bucureștiul, nu e bine văzut de o bună parte a locuitorilor. Oamenii au liste uriașe de doleanțe și reclamă o mulțime de nereguli, despre care se vorbește de regulă puțin sau chiar deloc.

Capitala este departe de a fi un oraș perfect, iar bucureștenii știu cel mai bine acest lucru. Cel mai mare oraș al României este criticat deopotrivă de localnici și turiști, iar dincolo de plusurile sale evident există o mulțime de probleme. Un oraș administrat pe alocuri foarte prost de toți primarii de după 1989, fără a mai aminti de felul în care a fost condus anterior, cu multe pete pe obrazul și blazonul său, Bucureștiul are totuși farmecul său și zonele sale încântătoare.

Însă așa cum se întâmplă de fiecare dată, imperfecțiunile și problemele sunt cele care sar în ochii trecătorului, fie că e vorba de bucureșteanul născut și crescut în Capitala, de cei care s-au mutat între timp în București sau de simpli turiști.

De unde a apărut dezbaterea

O dezbatere pe această temă a fost propusă de un bucureștean pe platforma Reddit, iar internauții au aderat imediat.

„Ce ar trebui să existe în București și nu există? Încep eu: panou pe peron la Eroilor care îți arată în ce direcție se duce trenul de pe celălalt peron ca să știi dacă să fugi sau nu”, a scris autorul postării.

Ceilalți membri ai platformei au luat în serios discuția și au intervenit. Răspunsurile nu au fost deloc puține, iar dezbaterea s-a dovedit un real succes.

„Toalete publice (sunt mult prea puține, aproape neexistente)”, a scris cineva. „Și să nu fie închise după o anumită oră. …mda, am aflat pe pielea mea”, l-a completat altcineva. „Am un prieten ce a făcut plângere la primarie pentru lipsa toaletelor în Tineretului. Răspunsul primăriei a fost că le-au mutat deoarece tot le incendia cineva”, a fost o replică.

„Bun simț”, a punctat cineva, iar un internaut cu simțul umorului bine dezvoltat a intervenit: „Ce-ai bă, nu mai poate omu` să vorbească cu rudele pe cameră, la volum maxim, zbierând în STB de ăștia ca voi.” „Sau să asculte muzica care îi place fără căști și direct din youtubemusic neplătit”, i-a completat cineva. „Trotuare”, a scris altul.

„Cumpără oamenii apartamente și în câmp, dă-le draq de trotuare, străzi, parcuri, creșe, scoli... Ieftin să fie ca la români”, a încercat cineva să găsească o scuză. „Și după aia sunt taxați de administrația locală la fel ca ăia din necâmp, dar care benfieciază de trotuare, străzi, parcuri, creșe, școli făcute din banii taxați”, a scris altul.

„Mai mult spațiu verde, transport în comun decent”, a fost altă replică. „O gară modernă”, a scris cineva. „Respectatul regulilor de circulație”, a fost alt comentariu.

Ce detestă bucureștenii la propriul oraș

„Că veni vorba de metrou. Indicatoare și anunțuri măcar în limba engleză, dacă nu și în alte limbi europene de circulație internațională. Un străin nu are cum să se descurce și să navigheze utilizând acest mijloc de transport”, a fost doleanța unui bucureștean.

„Nici măcar în română nu sunt indicatoare în majoritatea cazurilor”, a observat cineva. „100% asta. Orașul ar putea fi în general mai bine semnalizat pentru turiști. Am fost în Paris recent și m-am plimbat cu metrou și bus de parcă trăiam acolo, zero probleme și asta doar pentru că e foarte clar în ce direcție mergi, la ce stație ești etc”, i-a dat altul dreptate. „Turiștii să stea la Paris, acolo au ce vedea, aici abia face față orașul băștinașilor, numai de turiști nu ne mai împiedicăm”, a comentat altcineva.

„Am fost surprins când în Budapesta automatele de la metrou pentru cumparat bilete aveau meniu și în limba română”, a fost altă remarcă.

În continuare, bucureștenii au semnalat și alte probleme care, în opinia lor, trag în jos Capitala. „Aer respirabil. Zic și eu”, a fost altă idee. „Taxă pe accesul mașinilor în diferitele zone”, a scris cineva. „100%. Și amenzi uriașe pentru mașinile care trec prin Centrul Vechi fără autorizație”, i-a dat altul dreptate.

„Transport în comun civilizat. Mă străduiesc să las mașina acasă, dar când termin serviciul foarte târziu efectiv nu îmi vine să aștept 20 de minute un autobuz (și să schimb 3-4 mijloace de transport în comun până acasă). Bicicleta nici nu se poate pune în discuție, în opinia mea, la ce "șoferi" avem în București. În loc să creem infrastructură pentru mașini, m-aș bucura să se mărească taxele și să se dezvolte transportul în comun. Menționez că în familia mea fiecare membru are câte o mașină și le-aș vinde bucuros dacă am avea un transport în comun care să merite banii”, a fost altă opinie.

„Nu și cum să ai transport în comun civilizat și rapid cât timp multe familii au câte o mașină fiecare + una de servici. Efectiv nu e spațiu de o mașină per cap de locuitor. Deja avem 0.8 mașini per cap de locuitor în care includem și copii și pensionarii la număr”, a comentat cineva.

„Bun simț, empatie”, a punctat altul. „Benzi de bicicletă și să dispară cazanele de pe trotuar și de pe șosea”, a scris altcineva.

„Tren metropolitan, mai multe linii de metrou, parcuri, clădiri reabilitate pentru a face față unui potențial cutremur, mai multe străzi pietonale, să fie interzis să intri în centrul vechi cu mașina”, a fost lista de sugestii a unui internaut.

„Mai multe pasaje subterane pentru traversat strada. Mi se par o invenție genială, mai ales în intersecții unde poți să te duci din orice colț în orice alt colț. Nu mai stai la semafor, nu te poate lovi mașina, pot să fie puse și niște toalete acolo (de preferat curate). Bineînțeles, trebuie să fie facile și pentru persoanele cu mobilitate redusă”, a comentat cineva.

București vs. Viena

Alții au venit cu liste lungi și au comparat Bucureștiul cu Viena sau alte metropole europene. A fost și cazul unui bucureștean care a scris un mesaj ceva mai lung.

„Parcări mai multe. În subteran, de preferat. Mai puține mașini pe motorină, într-o stare avansată de degradare. Poliție care să poată amendă tedeiurile dpf off care fumegă peste tot. Poliție mai prezentă și mai severă cu încălcările legilor. Amenzile mari, enforced, nasc reguli și standardizează bunul simț. Transport în comun care să vină la intervale mai ok (metrou la 7-8 min într-o zi de muncă nu e interval ok. Ăla e interval de Viena, ora 10 seara)”, a început el.

Și tot prin comparație cu Viena, el a venit cu alte sugestii.

Că spuneam de Viena, plăcuțe care să anunțe în câte minute vin tramvaiele/autobuzele/metrourile, corect. Nu doar un anunț la metrou generic, care să ajungă la 10 min și să își ia reset și metroul tot să nu vină. Plus anunțuri măcar și în engleză. Suntem vai de noi pe mobilitate urbană, dar și pe limbi internaționale. Un sistem centralizat - online, care să reunească STB, Metrorex și CFR în zona limitrofă a Bucureștiului. Să nu conteze ce bilet ai, dar să funcționeze. Mai puține gropi. Linii de tramvai într-o stare mai bună. Benzi de autobuze care să se și respecte. Mai puțin balcanism. Mai puțin "lasă bah că merge" și mai multă responsabilitate din partea autorităților. Oamenii nu se civilizeaza decât prin frică. Dar dacă dai amenzi, nu fură banii. Fă ceva cu ei. Practic... Totul e wishful thinking. Mai multă curățenie”, a mai scris el.

„Lista nu e exhaustivă și nici nu e ordonată după un criteriu anume: Semafoare inteligente, astfe încât să nu aștepți culoarea verde la 3 dimineața când tot bulevardul e gol (ca șofer dar și ca pieton). Și semafoare cu cronometru, deja existente de 15 ani în alte orașe. Mult mai multe spații verzi. De fiecare dată când mai răsare un părculeț, e plin de oameni până la refuz când e vremea frumoasă, ceea ce denotă câtă nevoie au oamenii de locuri de genul. Extinderea magistralelor de metrou + construirea mai multor stații nod, astfel încât să pot ajunge din Drumul Taberei până la Universitate fără să schimb metroul de două ori. Aplicarea legii în ceea ce privește mașinile parcate aiurea”, a fost altă opinie.

Ce și-ar dori oamenii

„Zone pietonale în centru: vedem din ce în ce mai multe orașe din România care transformă măcar o piață sau câteva străduțe din centru în zone exclusiv pietonale, însă pentru București zici că vorbim de ceva SF. De când s-a renovat zona Lipscani nu a mai existat niciun fel de inițiativă pentru a pietonaliza mai multe străzi. Iar dacă îndrăznești să sugerezi închiderea oricărui ciot de stradă pentru mașini vor sări repede cetățenii să explice cum riveranii au nevoie de acces cu mașina și ce faci dacă depinzi de mașină fiindcă ai nevoie să cari tone în fiecare zi. Zone de spații verzi și relaxare care nu sunt pline de crâșme, terase și tiribombe. Doar niște spații cu liniște și verdeață. Trenuri de navetă care să lege localitățile din Ilfov de București, cu stații subterane care să te lase chiar în centru sau în zonele de birouri. Stații de transport public civilizate, cu locuri de odihnă și afișaj electronic. Curățenie generală. Ok, parcul auto e vechi, autobuzele sunt vechi, tramvaile sunt vechi, dar de ce trebuie să fie pline de jeg? De ce nu putem avea grijă de ele?”, a dezvoltat cineva.

„Centre de educatie continuă, de formare a adulților, muzee interactive pentru copii etc. Piste de concurs auto, moto etc. Cartiere rezidențiale decente, nu neapărat de lux, dar proiectate cu cap, măcar ca cele comuniste reusite, vezi Titan, Drumul Taberei. Grădina Zoo, alte parcuri tematice, centre de r&d altceva decât it, unde s-a ocupat privatul. Dacă vreau de exemplu să fac echipamemt pentru recuperare, medicină sportivă, unde mă pot duce? Nicăieri! Păduri urbane, lacuri pentru agrement și altele...”, a fost alt punct de vedere.

„Bun simț. Respect între oameni. Răbdare. Ton scăzut. Prețuri decente la orice. Aer curat. Loc pe trotuar. Aș putea să continui la nesfârșit”, a adăugat un internaut.

„O sală polivalentă modernă și mult mai multe evenimente culturale, în special concerte. Ne evită toți artiștii mari pentru că nu avem condiții, totul e la un nivel de bază. Arena Naționala ar putea găzdui săptămâna și evenimentul, ar putea produce bani, dar în schimb avem un concert mare pe an și în rest fotbal”, a a scris cineva.

„Sincer, este doar un oraș tipic de provincie, dar la cote uriașe. Un Tg. Jiu x 20. Îi lipsesc atât de multe că ar fi mai ușor să luăm un oraș ideal și să discutăm pe acel oraș, nu pe București. Ca să dau doar un simplu exemplu, nu pot să înțeleg cum preocuparea numărul 1 a primăriei de după 1990 nu a fost restaurarea clădirilor și cel puțin să centralizăm puțin situația. Nu este normal să plătești 60 de lei pe un pahar de orice (sticla fiind la distribuitor 70, atenție), iar lângă barul respectiv să fie 3 clădiri vai morții lor gata să pice. Aș menționa și situația blocurilor cu apartamente, unde stau doar bătrâni. Sunt direct cenușă la fațada, iar evident că oamenii nu au bani să le facă din buzunarele lor. Nu cumva ar trebui să fie treaba... primăriilor? Nu ține cumva și de identitatea noastră, a tuturor, chiar dacă indirect beneficiază doar o parte din cetățeni? Știu, știu, tot de corupție ține. Dar totuși, nu știu cum a fost atâția zeci de ani ceva normal”, a fost alt unghi de vedere, iar mesajele au continuat cu sutele.