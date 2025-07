Războiul provocat de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei se întețește, iar invadatorii pun o presiune uriașă. Printre multe vești proaste, generalul (r) Alexandru Grumaz are un motiv de optimism: una dintre noile arme primite de ucraineni își dovedește eficiența și contribuie la apărare antiaeriană a Ucrainei.

Rusia va ajunge în curând să lanseze câte 1.000 de rachete și drone pe zi asupra Ucrainei, iar veștile proaste nu se sfârșesc aici. Din toamnă, dronele Moscovei vor fi și mai sofisticate și vor putea ocoli mai ușor sistemele de apărare antiaeriană a Ucrainei. Informația vine din Ucraina, de la agenția de știri Unian, citată de Defenseromania.ro.

Potrivit sursei citate, Yevhen Dîkîi, veteran al războiului ruso-ucrainean și fost comandant de companie al batalionului Aidar, a confirmat că Rusia a reușit să crească simțitor numărul de drone Shahed, iar în următoarele săptămâni acestea vor primi un update și vor fi mult mai greu de interceptat.

„Nu vor avea nevoie de canale de comunicații și nu vor avea nevoie de o navigație clasică. Asta ne așteaptă cu adevărat în această toamnă. Dar aceasta este provocarea pe care o vedem, înțelegem, avem ceva timp. Și trebuie să ne concentrăm imediat resursele pe dezvoltarea de contramăsuri. Și, din păcate, nu poți cumpăra această contramăsură de la cineva. Nimeni nu s-a confruntat cu asta. Trebuie să fim primii care dezvoltă contramăsuri”, a explicat oficialul ucrainean.

Arma excepțională cu care Ucraina a evitat apocalipsa dronelor rusești

Nici în războiul terestru nu se întrevăd vești bune pentru ucraineni. Rușii continuă să înainteze încet, dar sigur. De altfel, în ultimele luni a crescut viteza de progres a trupelor Moscovei, ceea ce nu anunță nimic bun pentru Ucraina.

Între atâtea vești proaste pentru Kiev apare și una bună. Într-o analiză pentru „Adevărul”, generalul (r) Alexandru Grumaz spune că noile arme livrate Ucrainei încep să-și arate utilitatea.

Chiar dacă apărarea antiaeriană a Kievului e copleșită, raportul de forțe tinde să se mai echilibreze, după ce ucrainenii au primit o armă-minune cu care „vânează” dronele rusești.

„Utilizarea rachetelor antiaeriene nu poate fi o opțiune viabilă la ora actuală din cauza costurilor enorme. În Ucraina a ajuns deja și e folosit în luptă Skynex, care este un sistem modular. Prezentat pentru prima dată anul trecut la Paris, el poate fi configurat în funcție de amenințări. Detaliile acestor sisteme nu sunt făcute publice la ora actuală și avem doar o prezentare făcută de Rheinmetall. Tunul de pe el a utilizat o cadență de lovire a dronelor de 1.000 de gloanțe pe minut, o rază de 4.000 de metri. El poate elimina inclusiv dronele First Person View, adică FPV-urile, într-o singură rafală”, spune generalul Alexandru Grumaz.

La fel de important, pe lângă eficiența sporită, muniția Skynex este cu mult mai ieftină decât rachetele antiaeriene care ajung să coste chiar și câteva milioane de euro bucata.

Cum funcționează

„Lucru care trebuie menționat în aceste sisteme, cheia este muniția. Skynex trage cu proiectile Oerlikon de 35 de milimetri, care costă între 3.000 și 4.000 de dolari. În loc să lovească ținta, aceste proiectile explodează chiar înainte de impactul cu aceasta, eliberând un grup de submuniții, care sporește șansele de a distruge cu succes o dronă. Într-adevăr, eliminarea unei drone cu un proiectil de 4.000 de dolari este mult mai ieftină față de milioanele de dolari pe care trebuie să le dai pentru rachetele Patriot. Deci asta ar fi una dintre armele care ar putea ajuta pe ucrainenii să stopeze măcar atacurile cu drone”, mai spune generalul Alexandru Grumaz.

Ca termen de comparație, o singură rachetă interceptoare NASMAS, de fabricație americană, ajunge să coste chiar 4 milioane de dolari. Prețurile sunt apropiate și în cazul rachetelor interceptoare folosite de sistemele Patriot. Totul cu mențiunea că un sistem Patriot poate ajunge să coste un miliard de dolari, cu tot cu rachete.

În aceste condiții, mult timp ucrainenii s-au apărat cu rachete interceptoare care ajung să coste 4 milioane bucata. Ori un calcul simplu arată că nu există atâtea rachete interceptoare câte drone lansează rușii împotriva Ucrainei. Iar calculul mai arată că nu este sustenabil sub nicio formă ca apărarea antiaeriană ucraineană să continue să tragă cu rachete de milioane de dolari împotriva unor drone rusești care nu valorează mai mult de 20.000 de euro pe bucată. În condițiile în care rușii lansează zilnic între 600 și 700 de drone, rachetele interceptoare primite de la americani, britanici și francezi sunt insuficiente și mult prea scumpe.

Chiar dacă ucrainenii sunt mai eficienți de când au primit noile arme, faptul că inamicul trimite mult mai multe drone și rachete face ca apărarea lor să se clatine. Potrivit Financial Times, roiurile de drone rusești străpung apărarea antiaeriană ucraineană într-un ritm record. Datele oficiale ale forțelor aeriene ucrainene arată că 15% din drone au străpuns apărarea ucraineană, în medie, între lunile aprilie și iunie. Anterior, abia 5% dintre dronele rusești făceau acest lucru.

Cifre înfricoșătoare

Generalul Alexandru Grumaz comentează situația din teren și spune că totul ține de faptul că Rusia aruncă în luptă mult mai multe drone și rachete decât o făcea până de curând.

„Cifrele sunt cu adevărat înfricoșătoare. Trupele rusești lansează zi de zi între 600 și 700 de drone, alături de 20 până la 40 de rachete balistice. În aceste condiții, important e ca ucrainienii să mențină frontul pe aliniamentul actual. Problema cea mare este că producția de armament a Rusiei a crescut foarte mult. Rușii spuneau în aprilie că au produs mai mult de 1,5 milioane de drone de tipuri diferite, incluzând FPV-uri în jur de 4.000. Este clar că rușii se apropie de o mie de drone lansate pe zi. Este enorm de mult acest lucru pentru conflictul din Ucraina și nu prevestește nimic bun, mai ales că Rusia își planifică să producă 2 milioane de drone FPV în 2025. De asemenea, produc 30.000 de drone cu o rază lungă de acțiune. Și să nu uităm că în plus mai produc 170 de drone Shahed în fiecare zi, dar vor să ajungă la 200 pe zi.”

Însă chiar dacă situația nu este roz, Ucraina nu cedează. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat un acord cu compania americană Swift Beat, pentru a produce în comun sute de mii de drone pentru Ucraina, inclusiv drone interceptor. Iar speranțele Kievului se leagă mult și de dronele interceptor care ar urma să constituie un zid în fața celor inamice. Totuși, nu este clar când va fi definitivat acest proiect.

Luptă acerbă pentru fiecare metru de pământ ucrainean

Pe de altă parte, generalul Alexandru Grumaz consideră că trupele ucrainene au reușit să facă progrese importante și în războiul electronic, în care rușii erau până acum categoric superiori. Astfel, ucrainenii au șansa de a se apăra în fața unui inamic de acest calibru chiar cu una dintre armele favorite ale Rusiei, războiul electronic.

„Ucraina trebuie să reziste cu orice preț și să prevină căderea frontului. Până acum, ucrainenii au luptat cu mult eroism și merită toate aprecierile. Speranța mea e că vor rezista până când vor primi armele anunțate de Donald Trump. Din acel moment, apărarea ucraineană va fi și mai mult întărită și am avea motive să fim optimiști că vor reuși să oprească avansul rușilor. Însă deocamdată avem prea puține motive de optimism”, conchide generalul Alexandru Grumaz.

Cine e generalul Grumaz

Generalul (r) Alexandru Grumaz este absolvent al Universității de Apărare a SUA cu titlul de master în Strategia Resurselor de Apărare și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University.

Fost consul general al României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Ministerul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării sau Inspector pentru armamente. Grumaz a ocupat poziția de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații.

Are expertiză în planificarea strategică, în relațiile internaționale militare și civile și experiență în planificarea și managerierea complexă a bugetului unei organizații. Este un bun cunoscător al vieții politice și militare din China și Statele Unite ale Americii unde și-a petrecut o parte din cariera militară și diplomatică. Actualmente este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.