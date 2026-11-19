Bucureștiul găzduiește vineri, 20 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a European Digital Youth Summit (EDYS26), un eveniment dedicat cetățeniei digitale și participării democratice în era tehnologiei. Summitul va reuni la Palatul Cotroceni tineri, reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, experți și organizații civice pentru dezbateri privind drepturile digitale, educația și implicarea civică în mediul online.

La summit sunt așteptați tineri din mai multe state europene Foto: FB GEYC

Cea de-a șaptea ediție a European Digital Youth Summit (EDYS26) - eveniment organizat de GEYC - Group of the European Youth for Change - este găzduită de Administrația Prezidențială la Cotroceni.

Summitul are ca temă centrală rolul cetățeniei digitale în consolidarea unor democrații incluzive și participative.

„Într-un context în care mediul digital influențează tot mai mult accesul la informație, exprimarea opiniilor și participarea la viața publică, EDYS26 își propune să creeze un spațiu de dialog între tineri și factorii relevanți din domeniul educației, politicilor publice, drepturilor digitale, tehnologiei și participării civice”, a transmis Administrația Prezidențială, joi, într-un comunicat.

La summit sunt așteptați tineri din mai multe state europene, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, experți în politici publice, organizații ale societății civile și profesioniști din domeniul tehnologiei.

Președintele Nicușor Dan nu va participa la eveniment, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.

Programul evenimentului

Programul summitului include o ceremonie de deschidere, o dezbatere la nivel înalt, trei ateliere tematice și o sesiune de concluzii și recomandări. Organizatorii susțin că obiectivul principal este crearea unui spațiu de dialog între tineri și actorii implicați în domenii precum educația, tehnologia, drepturile digitale și participarea civică.

Printre invitații panelului de deschidere se numără Ahmet Murat Kılıç, șeful Unității pentru Transformare Digitală din cadrul Departamentului Educație al Consiliului Europei, senatorul Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ, știință și inovare din Senat, Anna Riatti, reprezentant UNICEF în România, Dragoș Stanca, fondatorul Ethical Media Alliance, și Olivia-Irina Vereha, președintele Code for Romania.

În a doua parte a zilei, participanții vor lua parte la trei ateliere desfășurate simultan. Discuțiile vor viza competențele digitale necesare tinerilor europeni, responsabilitatea pentru siguranța spațiului public online și modalitățile prin care digitalizarea poate contribui la creșterea participării tinerilor în procesele democratice.

Potrivit organizatorilor, recomandările rezultate în urma dezbaterilor vor fi fundamentate pe experiențele și perspectivele participanților și vor urmări consolidarea cetățeniei digitale la nivel european.

Cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană

European Digital Youth Summit este organizat o dată la doi ani de GEYC încă din 2014. Ediția din acest an se desfășoară în cadrul programului „PRISMA Framework for Digital Democracy and Citizenship 2026-2028”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), evenimentul având și patronajul Parlamentului European.

Limba oficială de desfășurare a evenimentului este engleza.