Caz uluitor la un colegiu de top din Capitală: o bibliotecară a ajuns să predea economie Directoarea. „Să mă ierte Dumnezeu, nu a predat niciodată”

Lipsa profesorilor se resimte și în școlile de elită din București. Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, a vorbit despre problemele întâmpinate la începutul anului școlar și a dat exemplul unei ore de economie care a fost preluată de o bibliotecară, deși aceasta nu mai predase până atunci.

O bibliotecară a ajuns să predea economie într-un colegiu Foto: Shuterstock

Întrebată în cadrul emisiunii „InfoEdu” de la TVR Info câte discipline sunt în prezent neacoperite, Ionela Neagoe a precizat că informatica este una dintre materiile pentru care nu a fost găsit încă un profesor.

„Deocamdată, pot să spun că informatica este neacoperită, da”, a declarat Ionela Neagoe.

În continuare, moderatoarea emisiunii a întrebat-o dacă informatica este singura disciplină neacoperită. Directoarea a explicat că și economia a reprezentat o problemă, însă orele au fost, în cele din urmă, ocupate.

„Da. Și economia e luată. Deci, practic s-au luat orele, dar o doamnă bibliotecară, acum să mă ierte Dumnezeu, că poate, dacă eram bibliotecară și mă hotăram să predau, probabil că trebuia cineva să-mi dea o șansă, dar chiar nu mi-a inspirat că poate fi în educație”, a spus Ionela Neagoe.

Directoarea a povestit apoi concret cum s-a ajuns la această situație.

„Mi-a venit astăzi un profesor pe o oră de economie care n-a predat niciodată, e bibliotecar de mulți ani și a hotărât dumneaei să și predea. Adică este foarte frumoasă viața. Deci, e rău!”, a relatat directoarea, la TVR Info.

Problema deficitului de cadre didactice nu este însă una izolată.

Potrivit edupedu, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a vorbit recent despre situațiile în care anumite discipline sunt acoperite cu „resursă externă”, inclusiv pensionari sau profesori care au alte specializări.

Lipsa profesorilor este semnalată în special în cazul unor discipline precum informatica, fizica, chimia și matematica.

Problemele din sistemul de educație vin într-un context în care și cadrele didactice aflate de ani de zile la catedră vorbesc despre presiunea tot mai mare din profesie.

Recent, Adevărul a relatat cazul unei profesoare titulare care a decis să renunțe la catedră după mai bine de 20 de ani în învățământ. Cadrul didactic a explicat că stresul acumulat în ultimii ani a ajuns să îi afecteze viața personală, somnul și sănătatea și că a ajuns la concluzia că, dacă rămâne în sistem, riscă să piardă mai mult decât un loc de muncă.

„Sunt profesoară titulară pe post. Cu toate acestea, nu voi mai preda. Am ajuns să constat că școala nu mai rămânea la școală. O luam cu mine acasă, în familie. În nopțile fără somn, în weekenduri. Am început să mă enervez din lucruri mărunte, să fiu mereu tensionată, să simt că nu mă mai recunosc. Nicio profesie nu merită să îți consume sănătatea fizică și echilibrul psihic până în punctul în care nu te mai poți bucura de viața ta”, a transmis profesoara pentru site-ul educațional „La Tablă”