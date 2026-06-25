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Câte animale ai voie să crești în curte, la oraș și la sat. Reguli diferite pentru crescătorii de animale

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Un ordin al Ministerului Sănătății stabilește cadrul general pentru creșterea animalelor și păsărilor în gospodării, însă consiliile locale pot adopta regulamente proprii care îi pot afecta pe crescătorii de animale.

Păsări de curte. Sursa: Pixabay.com
Crescătorii de animale și păsări sunt obligați să le asigure bunăstarea. Sursa: Pixabay.com

Românii care doresc să crească animale în gospodăriile proprii pot afla condițiile în care acestea pot fi ținute din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, care stabilește normele sanitare generale pentru adăposturi, distanțe și protecția vecinilor, dar și din regulamentele locale aprobate de primării.

La acestea se adaugă normele sanitar-veterinare aplicabile fiecărei specii, regulile privind identificarea și înregistrarea animalelor, evidențele din Registrul agricol și eventualele măsuri temporare dispuse de autoritățile sanitar- veterinare, mai ales în perioade cu risc de gripă aviară ori alte boli transmisibile.

„Normele de igienă și sănătate publică sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul public și privat și pentru întreaga populație. Nerespectarea lor atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, potrivit legii”, se arată în Ordinul nr. 119/2014.

Câte animale pot fi crescute în fiecare gospodărie

Reglementarea stabilește condiții privind amplasarea adăposturilor, distanțele față de locuințe și sursele de apă, dar și obligația ca gospodăriile să nu creeze riscuri pentru sănătatea populației. Consiliile locale pot completa aceste reguli prin regulamente proprii, adaptate zonelor de locuințe.

Numărul animalelor care poate fi ținut într-o gospodărie este raportat prin echivalentul în unități vită mare (UVM). Este o metodă de calcul prin care speciile sunt echivalate în funcție de talie, greutate și categorie. O vită adultă reprezintă, în general, o UVM, în timp ce porcii, oile, caprele și păsările reprezintă doar fracțiuni din această unitate.

Astfel limita de șase UVM poate însemna șase bovine adulte sau un număr mai mare de porci, oi, capre ori păsări, în funcție de coeficienții aplicați fiecărei specii și categorii de vârstă.

„În gospodăriile fără racord la sistemul centralizat de alimentare cu apă, adăposturile pentru creșterea animalelor pot avea cel mult echivalentul a 6 unități vită mare, iar în gospodăriile în care se cresc exclusiv găini sau porci, cel mult echivalentul a 4 unități vită mare”, prevede ordinul.

Actul mai stabilește că adăposturile trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și de o sursă de apă destinată consumului uman. În orașe, consiliile locale pot impune distanțe mai mari sau reguli suplimentare.

„În gospodăriile cu racord la sistemul centralizat de alimentare cu apă, adăposturile pentru creșterea animalelor pot avea cel mult echivalentul a 10 unități vită mare, iar în gospodăriile în care se cresc exclusiv găini sau porci, cel mult echivalentul a 7 unități vită mare”, mai prevede Ordinul nr. 119/2014.

Și în acest caz, adăposturile trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și de o sursă de apă pentru consum uman.

Pentru gospodăriile care depășesc aceste praguri, distanța minimă crește la 50 de metri față de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată consumului uman.

Câte păsări poți crește în curte

În cazul păsărilor, limitele stabilite de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 sunt raportate la unitățile vită mare (UVM). Pentru găinile ouătoare, unele tabele de conversie folosesc coeficientul de 0,014 UVM pentru fiecare pasăre. Astfel, raportarea strictă la limita de patru UVM, aplicabilă gospodăriilor fără racord la apă centralizată, ar putea însemna teoretic aproximativ 285 de găini ouătoare. Pragul de șapte UVM, pentru gospodăriile racordate la apă centralizată, ar putea echivala cu circa 500 de găini.

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Categoria păsărilor, coeficienții de conversie utilizați și regulamentele locale pot modifica limitele aplicabile. În unele orașe, regulamentul local stabilește explicit limite mai clare pentru gospodării.

„În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total, și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate”, prevede regulamentul publicat de Primăria Municipiului Deva.

Pentru gospodăriile racordate la apă și canalizare, regulamentul local din Deva prevede că pot fi ținute cel mult două cabaline, cinci bovine, 15 ovine sau caprine, cinci porcine și cel mult 50 de păsări. Adăposturile trebuie amplasate tot la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință vecină și exploatate fără a produce poluare sau risc pentru sănătatea celor din jur.

Regulamentul din Deva mai arată că deținerea animalelor și a păsărilor de curte constituite în microferme este permisă numai după obținerea tuturor autorizațiilor necesare, iar amplasarea adăposturilor trebuie făcută cu respectarea normelor legale și pe baza autorizației de construire.

Adăposturile trebuie să respecte condițiile de igienă, biosecuritate și protecție a vecinilor, iar dejecțiile nu trebuie evacuate spre șanțuri, canale, pârâuri sau ape stătătoare. Pentru păsări trebuie urmărite și eventualele măsuri sanitar-veterinare temporare, mai ales în perioadele cu risc de gripă aviară. În cazul apariției unor îmbolnăviri sau al unei mortalități neobișnuite, proprietarii trebuie să anunțe medicul veterinar.

Pentru câini și pisici, nu există un număr-limită național

Legislația națională nu stabilește un număr maxim unic de câini sau pisici pe care o persoană îl poate ține într-o curte ori într-o locuință. Proprietarii trebuie să respecte însă regulile de bunăstare a animalelor, să le asigure hrană, apă, adăpost, îngrijire și asistență veterinară, dar și să evite situațiile care pot crea disconfort sau riscuri pentru vecini.

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Câinii trebuie identificați și înregistrați potrivit regulilor sanitar-veterinare, iar autoritățile locale pot adopta norme proprii privind deținerea animalelor, igiena, zgomotul sau folosirea spațiilor comune.

La Deva, regulamentul local prevede reguli stricte pentru persoanele care dețin animale în gospodării.

„Persoanele care dețin în gospodărie animale domestice și păsări de curte au următoarele obligații: să anunțe în maxim 24 de ore organele sanitar-veterinare din municipiul Deva atunci când dobândesc animale provenite din alte localități; să fie arondate la o unitate sanitar-veterinară autorizată; să prezinte organelor de control carnetele de sănătate ale animalelor și păsărilor de curte pe care le dețin; să nu introducă în efectivele constituite în turme sau cirezi, timp de cel puțin 15 zile, animalele achiziționate din alte localități; să permită personalului sanitar-veterinar de stat verificarea stării de sănătate a animalelor aflate în gospodărie și să acorde sprijin în efectuarea operațiunilor sanitar-veterinare”, arată regulamentul Municipiului Deva.

Același regulament local interzice creșterea cabalinelor, bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și păsărilor de curte în blocurile de locuințe.

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