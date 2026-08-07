Cât te costă o bere în vacanță. Orașele cu cele mai mari și cele mai mici prețuri

Un studiu Deutsche Bank arată cât costă o bere în zeci de orașe din lume și care sunt destinațiile cele mai „prietenoase” cu portofelul din acest punct de vedere.

Prețul unei beri spune, de multe ori, și cât de scump este un oraș. Tocmai de aceea, Deutsche Bank a inclus această băutură în raportul anual Mapping the World's Prices 2026, care compară costul vieții în zeci de destinații din întreaga lume. Analiza ia în calcul și chirii, alimente, haine, țigări sau transport.

În plus, raportul calculează și așa-numitul „Oasis Index”, un indicator bazat pe costul a cinci beri și al două pachete de țigări, notează DailyMail. După acest criteriu, Melbourne este cel mai scump oraș din lume, cu un cost mediu de aproximativ 130 de euro, înaintea orașului Sydney.

Orașele în care o bere costă cel mai mult

Și atunci când este analizat doar prețul unei sticle de bere locală de 0,5 litri, Melbourne rămâne pe primul loc în ceea ce privește prețul „piperat”. Aici, o bere costă în medie 4,55 euro.

Singapore și Sydney sunt singurele orașe în care prețul mediu trece de 3,50 euro, iar în primele zece mai apar Tel Aviv, Helsinki, Birmingham, Dublin, Kuala Lumpur, San Francisco și Oslo.

De remarcat că Birmingham depășește Londra în acest clasament, capitala Marii Britanii aflându-se abia pe locul 11.

Top 10 cea mai scumpă bere

1. Melbourne, Australia - 4,55 euro

2. Singapore - 3,87 euro

3. Sydney, Australia - 3,54 euro

4. Tel Aviv, Israel - 3,31 euro

5. Helsinki, Finlanda - 3,22 euro

6. Birmingham, Marea Britanie - 3,17 euro

7. Dublin, Irlanda - 3,12 euro

8. Kuala Lumpur, Malaezia - 2,95 euro

9. San Francisco, SUA - 2,93 euro

10. Oslo, Norvegia - 2,87 euro.

Orașele în care berea costă cel mai puțin

La celălalt capăt al clasamentului se află Shanghai, unde o bere de 0,5 litri costă, în medie, doar 78 de cenți. Beijing este foarte aproape, cu un preț de 81 de cenți, iar în Frankfurt aceeași bere ajunge la aproximativ un euro, în timp ce Rio de Janeiro și Praga completează primele cinci poziții ale destinaţiilor turistice în care berea este ieftină.

Frankfurt este singurul oraș german din primele trei poziții și demonstrează că tradiția berii nu înseamnă neapărat și prețuri mari. Deși are mai puține berării și puburi decât Berlin sau München, orașul este mai accesibil pentru turiști. Printre localurile recomandate se numără TapHouse Frankfurt, naïv și istoricul Zu den 12 Aposteln.

În Rio de Janeiro, o bere costă puțin peste un euro și poate fi băută în localuri cunoscute precum Bar e Restaurante Urca, Bohemia sau Pavão Azul, din Copacabana. O altă oprire recomandată este berăria Hocus Pocus DNA, despre care un turist spune:

Cu un preț mediu de 1,06 euro pentru o bere, Praga rămâne una dintre destinațiile preferate ale pasionaților acestei băuturi. Orașul este cunoscut atât pentru tradiția berii, cât și pentru numărul mare de berării și puburi. Printre cele mai apreciate se numără Tretter's New York Bar, Hemingway Bar și berăria artizanală Vinohradský Pivovar.

Top 10 cea mai ieftină bere

1. Shanghai, China - 0,78 euro

2. Beijing, China - 0,81 euro

3. Frankfurt, Germania - 1 euro

4. Rio de Janeiro, Brazilia - 1,04 euro

5. Praga, Cehia - 1,06 euro

6. Moscova, Rusia - 1,06 euro

7. Madrid, Spania - 1,07 euro

8. Varșovia, Polonia - 1,09 euro

9. Lisabona, Portugalia - 1,11 euro

10. Berlin, Germania - 1,15 euro.