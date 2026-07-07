O fabrică de bere cu 200 de ani de tradiție, în pericol să dispară: ce se întâmplă cu angajații

O fabrică de bere germană cu peste 200 de ani de tradiție a ajuns în pragul falimentului, după ce problemele financiare ale companiei-mamă au afectat direct activitatea sa. Berăria intră astfel pe lista producătorilor germani loviți de criza din industrie.

Este vorba despre Colbitzer Heide-Brauerei GmbH, o fabrică de bere tradițională din Saxonia-Anhalt, care a fost plasată sub administrare provizorie după ce a ajuns în situație de insolvență iminentă. Decizia a fost luată de Tribunalul Districtual Braunschweig pe 3 iulie, la scurt timp după ce compania-mamă Hofbrauhaus Wolters a depus cererea de insolvență în regim de autoadministrare.

O berărie cu rădăcini din secolul al XIX-lea

Colbitzer Heide-Brauerei are o istorie de peste două secole. Fabrica a fost fondată în 1816 sub numele de berăria Colbitz, iar în 1872 a primit denumirea Heide-Brauerei Fritz Ritter, potrivit Bild.

Din 2013, compania este deținută integral de Hofbrauhaus Wolters, una dintre berăriile tradiționale din zona Braunschweig. Berea Colbitz este produsă cu „Heidewasser”, provenită din regiunea Börde, însă îmbutelierea și distribuția produselor se fac în Braunschweig.

Dificultățile financiare ale companiei-mamă au pus însă presiune asupra filialei, care a ajuns la rândul ei în procedură de insolvență.

Producția continuă, iar angajații sunt protejați

În ciuda problemelor financiare, activitatea fabricii nu va fi oprită imediat. Administratorul provizoriu al insolvenței, avocatul Torsten Gutmann de la Pluta Rechtsanwalts GmbH din Braunschweig, a anunțat că ambele afaceri vor continua să funcționeze.

„Avem deja o imagine de ansamblu inițială și vom continua să operăm ambele afaceri. Prin urmare, producția de bere la fabrica de bere Colbitzer Heide va continua, iar Wolters Service GmbH va continua, de asemenea, să își ofere serviciile”, a declarat Gutmann pentru publicația germană BILD.

Expertul în restructurare a precizat că obiectivul principal este crearea condițiilor pentru o continuare durabilă a activității principale. Pe durata procedurii de insolvență, salariile angajaților sunt garantate.

Potrivit publicației citate, deși vânzările fabricii au avut o evoluție pozitivă în ultimii ani, situația financiară a rămas tensionată. Potrivit Braunschweiger Zeitung, Colbitzer Heide-Brauerei a putut continua activitatea datorită sprijinului oferit în mod repetat de compania-mamă Hofbrauhaus Wolters.

Proprietarul a injectat fonduri în filială pentru a-i susține operațiunile, însă dificultățile acumulate la nivelul grupului au făcut ca acest sprijin să nu mai fie suficient.

Hofbrauhaus Wolters și-a explicat propria insolvență prin scăderea persistentă a vânzărilor de bere. Compania a indicat, de asemenea, creșterea semnificativă a costurilor de producție și a cheltuielilor cu energia drept factori care au contribuit la declinul financiar.

Criza berii lovește fabricile tradiționale din Germania

Colbitzer Heide-Brauerei nu este singura fabrică de bere germană afectată de probleme financiare. Industria se confruntă de mai mulți ani cu scăderea consumului, schimbarea obiceiurilor clienților și creșterea costurilor.

Recent, și Aktienbrauerei Kaufbeuren, una dintre cele mai vechi fabrici de bere din regiunea Allgäu, a depus cererea de insolvență.

Potrivit Asociației Berarilor Germani, 137 de fabrici de bere din Germania s-au închis în ultimii șase ani, iar tendința negativă continuă.

Datele Oficiului Federal de Statistică arată că producția de bere alcoolică din Germania a scăzut cu 5,8% în 2025, ajungând la aproximativ 6,8 miliarde de litri.