Care sunt cele mai mari așteptări ale românilor de la Guvernul Niculescu și ce cred că se va întâmpla cu economia SONDAJ

Crearea de locuri de muncă pentru tineri este principala prioritate pe care românii o așteaptă de la noul Guvern condus de Luca Niculescu, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. Reducerea inflației și creșterea veniturilor populației completează primele trei poziții în clasamentul așteptărilor.

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Datele fac parte din BAROMETRUL Informat.ro- INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie- 2 noiembrie 2026. Cercetarea arată că românii sunt preocupați în special de securitatea economică, dar și de perspectivele profesionale ale generațiilor tinere.

Locurile de muncă pentru tineri, pe primul loc în clasamentul priorităților

23,9% dintre participanții la sondaj consideră că principala prioritate a noului Guvern în următoarele șase luni ar trebui să fie crearea de locuri de muncă pentru tineri.

Pe locul al doilea se află reducerea inflației și a costului vieții, indicată de 19,2% dintre respondenți, în timp ce 16,4% consideră că Executivul ar trebui să se concentreze în primul rând asupra creșterii veniturilor populației.

Combaterea corupției este menționată de 14,1% dintre cei chestionați, iar 11,1% indică reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului.

Alte 9,7% dintre persoanele intervievate consideră că îmbunătățirea serviciilor publice, în special în sănătate și educație, ar trebui să fie principala preocupare a Guvernului. 2,5% indică alte priorități, iar 3,1% nu știu sau nu au oferit un răspuns.

Potrivit analizei INSCOP, crearea de locuri de muncă pentru tineri este menționată într-o proporție semnificativ mai mare decât media de votanții PSD și AUR, persoanele cu studii primare și locuitorii din mediul rural.

Reducerea inflației și a costului vieții este o preocupare mai pronunțată în rândul votanților PSD, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din sectorul public.

În ceea ce privește creșterea veniturilor populației, această prioritate este indicată mai ales de votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii din orașele mici.

Combaterea corupției este susținută într-o proporție mai mare decât media de votanții PNL și USR, de bărbați, de persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, de cei cu studii superioare, de locuitorii din marile orașe și de angajații din sectorul public.

Cum văd românii evoluția economiei sub Guvernul Niculescu

Sondajul a urmărit și percepția populației asupra evoluției economice a României în următoarele șase luni, sub conducerea noului Executiv.

25,2% dintre respondenți cred că situația economică a țării se va îmbunătăți, în timp ce 34,1% estimează că aceasta va rămâne la fel.

În schimb, 30,5% dintre participanții la cercetare se așteaptă la o înrăutățire a situației economice. Procentul celor care nu știu sau nu au răspuns la această întrebare este de 10,1%.

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Optimismul economic este mai pronunțat în rândul votanților PSD și al persoanelor de peste 60 de ani, care consideră într-o proporție mai mare decât media că situația se va îmbunătăți în următoarele șase luni.

La polul opus, pesimismul este mai răspândit în rândul votanților USR și AUR, al persoanelor cu vârste între 30 și 59 de ani, al celor cu studii primare și al locuitorilor din mediul rural. Aceste categorii estimează într-o proporție semnificativ mai mare decât media că economia se va înrăutăți.

Cei care cred că situația economică va rămâne neschimbată provin într-o proporție mai mare din rândul votanților PNL și USR, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și din marile orașe, al utilizatorilor de Instagram și al angajaților din sectorul privat.

Explicațiile directorului INSCOP Research

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatele cercetării indică preocuparea românilor pentru siguranța economică, dar și pentru viitorul generațiilor tinere.

„Agenda de priorități a românilor indică un interes pentru securitatea economică, dar și o preocupare structurală pentru viitorul generațiilor tinere (tema locurilor de muncă pentru tineri) față de care rezonează emoțional atât generația tânără, direct interesată, cât și generația mai vârstnică a părinților și bunicilor celor tineri”, a explicat acesta.

Directorul INSCOP atrage atenția și asupra climatului de incertitudine în care noul Guvern își începe mandatul. În opinia sa, diferențele dintre așteptările economice ale alegătorilor, în funcție de opțiunea politică, precum și scepticismul generațiilor active reprezintă provocări importante pentru Executiv.

„Principala provocare a Executivului va fi nu doar îmbunătățirea indicatorilor economici, ci și reconstruirea încrederii că guvernarea poate produce schimbări reale în viața oamenilor”, a mai declarat Remus Ștefureac.

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Cum a fost realizat sondajul INSCOP

BAROMETRUL Informat.ro- INSCOP Research este un sondaj lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele pentru ediția a XV-a au fost culese în perioada 26 octombrie- 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial, CATI-CAWI.

Eșantionul a cuprins 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți intervievați prin CATI și 116 prin metoda CATI to CAWI.

Cercetarea este reprezentativă pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă și ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de cel puțin 18 ani.