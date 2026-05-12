Sondaj: în ce state au românii cea mai mare încredere și cine ocupă ultimul loc. „Doar o treime din electoratul AUR simpatizează Rusia”

Un sondaj realizat în cadrul proiectului Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X‑a, arată că românii privesc cel mai favorabil Germania (71,8) atunci când e vorba de relațiile bilaterale. Pe următoarele poziții se află Republica Moldova (71,1) și Franța (70,8), în timp ce Rusia ocupă ultimul loc (19,3%), cu un nivel de încredere mult inferior celorlalte state analizate.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat modul în care se conturează aceste percepții.

„Republica Moldova este percepută de români mai degrabă ca un spațiu identitar apropiat, decât ca un stat extern obișnuit. Nivelul de încredere și simpatie pentru Chișinău este foarte ridicat, similar cu cel acordat marilor state occidentale, ceea ce arată că relația depășește logica geopolitică și intră în zona legăturilor culturale și istorice. Scepticismul față de Moldova se concentrează în zona electoratului AUR”, arată Remus Ștefureac, marți, într-o postare pe Facebook.

În ceea ce privește Occidentul, Ștefureac subliniază că acesta rămâne „principala ancoră strategică a României”:

„Germania, Franța și UE continuă să inspire încredere solidă, dar apar diferențe tot mai clare între segmentele educate, urbane mai pro-europene, respectiv electoratul AUR mai eurosceptic. Chiar și în cazul acesta, ponderea votanților AUR pro-europeni este mai mare decât ponderea celor euro-sceptici. SUA păstrează un capital strategic ridicat, însă cu un nivel ceva mai scăzut în rândul alegătorilor USR”.

Sondajul relevă și faptul că Ucraina generează cea mai puternică polarizare în societatea românească.

„Ucraina reprezintă cea mai mare falie de opinie din societatea românească. Percepțiile sunt aproape împărțite între susținere și ostilitate, ceea ce arată că războiul din proximitate este filtrat prin războiul cognitiv și propaganda specifică. Tinerii, electoratul PNL și USR și publicul cu studii superioare sunt net mai favorabili Ucrainei, în timp ce electoratul AUR și segmentele mai conservatoare sau vulnerabile economic manifestă reticență accentuată”, explică sociologul.

„Nucleu de toleranță sau de relativă simpatie” față de Rusia, concentrat în zona electoratului AUR

În ceea ce privește Rusia, „neîncrederea în această țară este în continuare dominantă”

„În fine, Rusia rămâne actorul extern cu cea mai puternică respingere în societatea românească, semn că neîncrederea în această țară este în continuare dominantă. Totuși, datele indică existența unui nucleu de toleranță sau de relativă simpatie concentrat în zona electoratului AUR, în mediul rural și în publicul cu nivel educațional mai redus. Această tendință sugerează o vulnerabilitate accentuată a acestor categorii la dezinformări și propagandă specifice. Totuși, doar o treime din electoratul AUR simpatizează Rusia, comparativ cu două treimi care consideră Rusia o țară neprietenoasă”, mai spune Remus Ștefureac.