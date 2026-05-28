Omar Hayssam, filmat în scaun cu rotile la Tribunalul Ilfov. A cerut să fie eliberat condiționat pentru a se putea trata în străinătate

Sirianul Omar Hayssam - condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare prin contopirea pedepsei din dosarul răpirii celor trei jurnaliști români în Irak, în 2005, cu alte sentințe- solicită întreruperea executării pedepsei din motive medicale.

Sirianul în vârstă de 63 de ani a fost surprins miercuri, 27 mai, în scaun cu rotile, în timp ce era adus la instanță, într-o filmare publicată pe Facebook de activistul Marian Ceaușescu.

„Vestitul Omar Hayssam, condamnat la 24 ani și 4 luni de închisoare, pentru terorism, în celebrul caz al jurnaliștilor români răpiți în Irak. Hayssam a declarat instanței că 'a greșit ca om și regretă, însă a fost pedepsit cu ani de închisoare fiindu-i luați cei mai frumoși ani din viața'. A cerut să fie eliberat condiționat pentru a se putea trata în străinătate, fiind diagnosticat cu mai multe afecțiuni grave care îi pun viața în pericol.

Cererea depusă de avocatul lui Hayssam este analizată de Tribunalul Ilfov. Instanța a amânat pronunțarea pentru începutul lunii iunie.

„Tribunalul Ilfov în dosarul nr 348/93/2025, amână pronunțare la data de 02.06.2026 asupra cererii inculpatului Omar Hayssam, pentru întreruperea executării pedepsei/Contestație”, se mai arată în postarea activistului.



Fostul om de afaceri ar suferi de mai multe afecțiuni, inclusiv Parkinson.

24 de ani și 4 luni de închisoare din pedepse contopite

Amintim că fostul afacerist milionar execută o pedeapsă cu închisoarea de 24 de ani și 4 luni. Omar Hayssam are mai multe condamnări la activ, în care pedepsele au fost contopite: 24 de ani în dosarul Manhattan, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice; 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak; 16 ani de închisoare în dosarul Volvo Truck, trei ani de închisoare în dosarul Foresta Nehoiu, precum şi doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

Vă reamintim că în 2006, înainte de pronunțarea sentinței definitive, Hayssam a fost eliberat din arest pe baza unor documente medicale controversate, din care reieșea faptul că suferă de cancer în formă avansată.

Câteva zile mai târziu, el a fugit din țară, stârnind un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia Radu Timofte (șeful SRI), Gheorghe Fulga (șeful SIE), Virgil Ardelean (șeful DGIPI) și Ilie Botoș (procuror general al României).