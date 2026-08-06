Capcana care îi costă scump pe șoferi. Roviniete vândute cu adaosuri uriașe, de până la 90 de euro, pe un site din Ungaria

Șoferii care cumpără rovinieta de pe un portal din Ungaria riscă să plătească și cu până la 90 de euro peste tariful oficial. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează că site-ul nu este autorizat să încaseze taxa de drum și percepe costuri suplimentare semnificative, inclusiv pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația românească.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că a identificat în mediul online portalul evignet24.eu, administrat de compania Enternova Kft. din Ungaria, care comercializează roviniete pentru România fără a fi autorizat de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Potrivit companiei, utilizatorii care achiziționează rovinieta prin intermediul acestui portal plătesc, pe lângă tariful de utilizare stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, și costuri suplimentare consistente.

În cazul autoturismelor, rovinieta cu valabilitate de 12 luni este comercializată cu 76 de euro, cu 26 de euro peste tariful legal de 50 de euro, ceea ce reprezintă o majorare de 52%.

Pentru vehiculele destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, prețul ajunge la 144,5 euro, cu 30,5 euro peste tariful oficial de 114 euro, respectiv o creștere de 26,75%.

Cea mai mare diferență de preț este în cazul microbuzelor destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri și al autorulotelor sau caravanelor. Pentru aceste categorii, portalul solicită 143 de euro, cu 93 de euro peste tariful legal de 50 de euro, ceea ce înseamnă un cost cu 186% mai mare.

De asemenea, site-ul percepe 79 de euro pentru rulote și remorci cu masa totală maximă autorizată de cel mult 1,5 tone, deși legislația românească nu prevede un tarif distinct de rovinietă pentru aceste categorii de vehicule.

CNAIR: Portalul încasează bani și pentru categorii de vehicule care nu există în legislație

Reprezentanții CNAIR atrag atenția că, potrivit OG nr. 15/2002, microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri sunt încadrate în categoria autoturismelor și nu beneficiază de un tarif distinct. Același lucru este valabil și pentru autorulote, rulote și remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată.

Compania subliniază că portalul din Ungaria încasează tarife inclusiv pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația națională, ceea ce poate induce în eroare utilizatorii.

CNAIR nu își asumă responsabilitatea pentru achizițiile de pe portaluri neautorizate

CNAIR avertizează că nu își asumă nicio responsabilitate pentru achiziționarea rovinietelor prin intermediul unor platforme neautorizate și recomandă șoferilor să folosească exclusiv canalele oficiale.

„În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștința utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR. Rugăm utilizatorii să achite rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție și portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR”, se arată în comunicatul companiei.

CNAIR le recomandă șoferilor să verifice întotdeauna dacă platforma de pe care intenționează să cumpere rovinieta figurează pe lista distribuitorilor autorizați, pentru a evita plata unor taxe suplimentare nejustificate și eventualele probleme legate de valabilitatea documentului.