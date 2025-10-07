Când ura devine conversație de zi cu zi: cazul studentei cameruneze din București

O studentă cameruneză a fost insultată și refuzată de o șoferiță de ride-sharing din București, într-un episod care a stârnit revoltă publică. Înregistrarea momentului a devenit virală pe internet și a arătat cum discursul urii a coborât din mediul online în viața cotidiană.

Joyce, tânăra agresată verbal, studiază Medicina în Capitală și este implicată în activități culturale care promovează diversitatea. Într-o seară obișnuită, ea a chemat o mașină printr-o aplicație de transport. Când șoferița de taxi a văzut-o, a refuzat să o ia și a început să o insulte.

„Ce cauți tu în România, neagră? Du-te la tine în țară!”, se aude pe filmarea făcută de tânără. Joyce a povestit că a rămas șocată, dar a decis să filmeze incidentul pentru ca oamenii să vadă realitatea. Clipul s-a răspândit rapid și a provocat mii de reacții de solidaritate.

Compania de ride-sharing a anunțat că a blocat contul șoferiței, condamnând comportamentul rasist.

„România e o țară frumoasă. Îmi place aici, am prieteni și colegi buni. Dar trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Rasismul doare. Nu trebuie ignorat”, a spus Joyce.

Un simptom al unei societăți care tolerează ura

În ultimele luni, CNCD a primit tot mai multe reclamații privind limbajul discriminatoriu folosit de persoane publice.

Un exemplu este Nicolae Păun, deputat al minorității rome, acuzat de derapaj homofob. Într-o postare online, acesta a afirmat că anumite ONG-uri ar „încuraja homosexualitatea” și ar „otrăvi tinerii”. Asociația MozaiQ a depus o plângere oficială la CNCD, considerând declarațiile sale periculoase pentru comunitatea LGBT.

Un alt caz este cel al liderului AUR, George Simion, care l-a numit pe contracandidatul său Nicușor Dan „autist”, într-un context peiorativ. CNCD a anunțat că va analiza incidentul, iar reprezentanții partidului REPER au depus o sesizare oficială, considerând declarația un act de discriminare și o jignire la adresa persoanelor cu dizabilități.

Aceste episoade arată cum discursul urii a pătruns adânc în viața politică.

Atacuri verbale recente: identitate, orientare, etnie

Intoleranța se manifestă astăzi într-o varietate de forme. Numai anul acesta au putut fi văzute câteva exemple care arată amploarea fenomenului.

Un livrator asiatic a fost agresat pe stradă în București. Motivul invocat de atacator a fost simplu: „Nu ești de-al nostru”. Un polițist aflat în zonă a intervenit și a reușit să-l protejeze pe tânăr.

În Timișoara, o studentă de origine pakistaneză, Faizah, a reclamat că a fost insultată pe rețele sociale de fiul deputatei Laura Vicol, care a folosit apelative rasiste și imagini jignitoare. CNCD analizează și acest caz.

Cazul Ditrău, din 2020, rămâne una dintre cele mai vizibile expresii ale xenofobiei locale. Atunci, locuitorii unei comune harghitene s-au revoltat împotriva angajării a doi muncitori din Sri Lanka la o brutărie, considerând că „străinii” ar schimba identitatea satului.

Ceea ce altădată era considerat un derapaj este acum justificat prin „dreptul la opinie”.

Ce prevede legea privind sancționarea discriminării

România are un cadru legislativ clar pentru combaterea discriminării. Baza legală este Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în 2014 și actualizată prin Legea nr. 193/2022.

Conform art. 23 din ordonanță, fapta de discriminare constituie contravenție și se sancționează de CNCD.

Sancțiuni prevăzute de lege

Amendă între 1.000 și 30.000 de lei pentru persoane fizice.

Amendă între 2.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice.

CNCD poate impune și sancțiuni complementare, precum obligarea autorului să publice scuze sau hotărârea de sancționare.

Conform Centrului de Resurse Juridice (CRJ), CNCD primește anual peste 1.200 de sesizări, iar cele mai frecvente vizează discriminarea pe criterii de etnie, dizabilitate și orientare sexuală.

Oricine poate depune o plângere la CNCD în termen de un an de la incident. Procedura este gratuită și se poate face online, pe site-ul oficial www.cncd.ro.