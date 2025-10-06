search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o studentă la medicinǎ, originară din Camerun, din cauza culorii pielii: „Ai invadat România!”

0
0
Publicat:

Un nou caz de rasism a fost semnalat în Capitală. O studentă la medicinǎ din Franța, originară din Camerun și stabilită în București, acuză o șoferiță de ride-sharing că a refuzat să o ducă la destinație și a jignit-o din cauza culorii pielii. 

Cindy Joyce Tenesso a depus o plângere împotriva șoferiței. FOTO Facebook Cindy Joyce Tenesso
Cindy Joyce Tenesso a depus o plângere împotriva șoferiței. FOTO Facebook Cindy Joyce Tenesso

Tânăra a filmat-o pe șoferiță și a depus o plângere în aplicație, potrivit Digi24.ro

„De ce?”, a întrebat-o studenta pe șoferiță când aceasta a refuzat să o ia în mașină.

„Pentru că nu vreau să vă iau”, i-a răspuns șoferița.

„Da? ok. Puteți să anulați cursa, vă rog?”, a reacționat studenta.

„ Nu pot decât după 5 minute să anulez”, a venit răspunsul.

„Și ce pot să fac acum? Nu vreți să anulați și eu nu pot să plec?”, a spus tânăra.

Șoferița a pus-o pe studentă să anuleze cursa.

„Dacă eu anulez, eu trebuie să plătesc, nu știți asta?”, i-a spus fata.

- Du-te ...... Ai invadat România! Ăi și ce m.... cauți tu în România? N.... ....u!”, i-a replicat șoferița. 

Tânăra care trăiește în România de mai mulți ani, spune că s-a simțit umilită: 

„Am mers în spatele mașinii și am văzut că ea nu a anulat cursa. Și așa a început să fie violentă, să spună că eu sunt neagră, ce caut aici, că eu nu pot să vorbesc și limba română. Eu nu sunt din România, nu e așa fluent. Eu am fost afară din mașină, nu am intrat, nu am fost violentă, nu am făcut nicio mișcare brutală sau ceva de genul. Doar cu telefonul, și am spus: Cum? Explicați! Și tot așa... Prietenul meu a anulat cursa și după am făcut o altă comandă.” 

 Studenta mărturisește că a ajuns să se simtă nedorită într-o țară pe care o consideră „acasă":

România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca altă fată”.

Platforma de ride-sharing la care tânăra făcuse comanda a răspuns la solicitarea Digi24, precizând că nu tolerează astfel de comportamente care incită la ură și nicio formă de discriminare. Compania a precizat că luat „măsuri imediate”, fără a preciza în ce constau acestea Platforma a luat legătura cu tânăra, căreia i-a transmis scuze.

Incidentul vine la scurt timp după ce un livrator a fost agresat și jignit rasial,  în Bucureşti.

Amintim că deputatul AUR Dan Tănasă a publicat un mesaj pe 19 august, pe pagina sa de Facebook, în care îi îndemna pe români să refuze comenzile dacă livratorii nu sunt români.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
gandul.ro
image
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
mediafax.ro
image
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
observatornews.ro
image
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
playtech.ro
image
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
image
Legea majoratului digital în România: copiii sub 16 ani pot avea cont online doar cu acordul părinților, adoptată
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
S-a decis. Câți bugetari pleacă acasă din administrația locală
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!