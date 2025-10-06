O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o studentă la medicinǎ, originară din Camerun, din cauza culorii pielii: „Ai invadat România!”

Un nou caz de rasism a fost semnalat în Capitală. O studentă la medicinǎ din Franța, originară din Camerun și stabilită în București, acuză o șoferiță de ride-sharing că a refuzat să o ducă la destinație și a jignit-o din cauza culorii pielii.

Tânăra a filmat-o pe șoferiță și a depus o plângere în aplicație, potrivit Digi24.ro

„De ce?”, a întrebat-o studenta pe șoferiță când aceasta a refuzat să o ia în mașină.

„Pentru că nu vreau să vă iau”, i-a răspuns șoferița.

„Da? ok. Puteți să anulați cursa, vă rog?”, a reacționat studenta.

„ Nu pot decât după 5 minute să anulez”, a venit răspunsul.

„Și ce pot să fac acum? Nu vreți să anulați și eu nu pot să plec?”, a spus tânăra.

Șoferița a pus-o pe studentă să anuleze cursa.

„Dacă eu anulez, eu trebuie să plătesc, nu știți asta?”, i-a spus fata.

- Du-te ...... Ai invadat România! Ăi și ce m.... cauți tu în România? N.... ....u!”, i-a replicat șoferița.

Tânăra care trăiește în România de mai mulți ani, spune că s-a simțit umilită:

„Am mers în spatele mașinii și am văzut că ea nu a anulat cursa. Și așa a început să fie violentă, să spună că eu sunt neagră, ce caut aici, că eu nu pot să vorbesc și limba română. Eu nu sunt din România, nu e așa fluent. Eu am fost afară din mașină, nu am intrat, nu am fost violentă, nu am făcut nicio mișcare brutală sau ceva de genul. Doar cu telefonul, și am spus: Cum? Explicați! Și tot așa... Prietenul meu a anulat cursa și după am făcut o altă comandă.”

Studenta mărturisește că a ajuns să se simtă nedorită într-o țară pe care o consideră „acasă":

„România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca altă fată”.

Platforma de ride-sharing la care tânăra făcuse comanda a răspuns la solicitarea Digi24, precizând că nu tolerează astfel de comportamente care incită la ură și nicio formă de discriminare. Compania a precizat că luat „măsuri imediate”, fără a preciza în ce constau acestea Platforma a luat legătura cu tânăra, căreia i-a transmis scuze.

Incidentul vine la scurt timp după ce un livrator a fost agresat și jignit rasial, în Bucureşti.

Amintim că deputatul AUR Dan Tănasă a publicat un mesaj pe 19 august, pe pagina sa de Facebook, în care îi îndemna pe români să refuze comenzile dacă livratorii nu sunt români.