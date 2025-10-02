Video Rasism și misoginie în poliția londoneză. Polițiști filmați pe ascuns în timp ce făceau remarci dezgustătoare: „Era atât de grasă încât avea două p....”

Comisarul Metropolitan Police, Mark Rowley, a cerut scuze publice după ce un documentar realizat de BBC Panorama a expus comportamente „reprobabile și complet inacceptabile” ale unor ofițeri de la o secție din Londra.

Imaginile surprinse cu camera ascunsă arată polițiști care făceau comentarii rasiste, misogine și anti-musulmane, glume despre viol, precum și relatări despre folosirea excesivă a forței asupra unor suspecți. Înregistrările includ afirmații precum apeluri la împușcarea imigranților sau batjocorirea plângerilor de viol și violență domestică, relatează standard.co.uk.

Unul dintre polițiști a vorbit cu colegii în termeni grafici despre viața sa sexuală, povestindu-i reporterului sub acoperire și unei colege despre o femeie pe care a spus că a întâlnit-o online: „Era cât ușa, aproape o monstruozitate”. A adăugat că era „atât de grasă încât avea două p.... Era una adevărată și apoi una grasă, în jurul ei”.

Un polițist a descris cum nu-l deranja faptul că ucrainenii fugeau în Marea Britanie din cauza războiului, dar avea o părere cu totul diferită despre oamenii care veneau din Orientul Mijlociu. „Sunt doar niște gunoaie”, a spus el, la a doua halbă de bere, afirmând că era „o invazie”. „Doamne, ne-am pierde slujbele imediat”, a adăugat agentul de poliție, conform înregistrărilor publicate de BBC.

Pe parcursul serii, pe măsură ce polițistul a băut tot mai mult, opiniile sale au rămas aceleași, dar le-a exprimat într-un mod extrem, chiar violent. El a spus că algerienii sunt „gunoaie” și „tâmpiți”, somalezii sunt „gunoaie” și „urâți ca naiba”, adăugând: „Cred că orice străin este cel mai greu de suportat”.

După câteva pahare, agent Neilson și-a împărtășit opiniile despre islam. „Am văzut prea mulți islamiști comițând crime. Modul lor de viață nu este corect. Vei observa că cei care comit cele mai multe crime sunt musulmanii”, a spus el. Toate aceste replici au fost surprinse de camera ascunsă.

În urma difuzării documentarului, nouă ofițeri activi și un angajat civil au fost suspendați, iar un alt polițist este cercetat penal pentru presupusa obstrucționare a justiției. Alte investigații sunt în derulare, inclusiv una a Oficiului Independent pentru Conduită în Poliție (IOPC).

Mark Rowley a declarat că toți cei implicați vor fi supuși unor audieri accelerate de disciplină și cel mai probabil concediați în următoarele săptămâni. „Astfel de comportamente îi fac pe cetățeni să se întrebe dacă fiii și fiicele lor sunt în siguranță în custodia noastră. Pentru asta, îmi cer sincer scuze”, a spus acesta.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a catalogat imaginile drept „șocante și dezgustătoare” și a transmis că are încredere în planurile lui Rowley de a elimina „elementele toxice” din cadrul Met Police.

Documentarul BBC a fost realizat de un jurnalist care a filmat timp de șapte luni, până în ianuarie 2025, surprinzând mai multe momente în care polițiștii își exprimau deschis ura față de imigranți, femei și musulmani, sau se lăudau cu acte de violență asupra deținuților.

Cazul reînvie controversele mai vechi legate de cultura internă a Poliției Metropolitane, după scandalurile din ultimii ani, inclusiv cazul Sarah Everard și expunerea unui ofițer care a comis multiple agresiuni sexuale de-a lungul a două decenii.