Cum îți încălzești cel mai eficient apartamentul: metode, costuri și capcane

Indiferent unde locuiești, în lunile de iarnă ai nevoie de un sistem de încălzire al locuinței pe care te poți baza să îți ofere o temperatură confortabilă la interior. Însă aproximativ 29% din costul unei facturi de întreținere poate fi reprezentat de energia folosită pentru încălzire.

Astfel, atunci când alegi care va fi următorul tău sistem de încălzire, este important să analizezi toți factorii și să îl alegi pe cel mai eficient în funcție de particularitățile locuinței tale, deoarece această decizie îți va influența costul facturilor pentru o perioadă lungă de timp.

Cea mai eficientă metodă de încălzire depinde de factori precum costurile locale și tipul de apartament, dar cele mai eficiente opțiuni sunt, în general, sistemele pe gaz cu o centrală termică modernă sau încălzirea prin pardoseală, mai ales dacă sunt combinate cu termostate programabile pentru economisirea energiei.

Variantele electrice, precum aerotermele sau pompele de căldură, pot fi, de asemenea, o alegere eficientă din punct de vedere al eficienței, dar costurile inițiale sau consumul electric pot fi mai ridicate.

Ce tipuri de sisteme de încălzire există

Există numeroase tipuri de sisteme de încălzire pentru locuințe care pot fi clasificate după anumiți factori, precum tipul de combustibil folosit sau spațiul care trebuie încălzit.

Sistemele de încălzire pot genera căldură utilizând:

- Gaz;

- Electricitate;

- Lemn.

În funcție de spațiul care trebuie încălzit, sistemele de încălzire pot fi:

- Sistem de încălzire centralizat;

- Sistem de încălzire pentru o cameră.

Centrale Electrice de Termoficare

Una din cele mai populare moduri de încălzire este racordarea la o Centrală Electrică de Termoficare (CET). Aceasta este soluția ideală pentru orașele cu multe locuințe, deoarece este cea mai puțin poluantă opțiune.

Din păcate, sunt zone din România unde nu există astfel de centrale și acolo unde sunt disponibile infrastructura nu este bine pusă la punct. Sunt multe țevi vechi care pot determina avarii care, în toiul unei ierni friguroase, te pot lăsa fără căldură.

Deși sunt mai prietenoase cu mediul comparativ cu centralele de apartament, nu vei putea controla când pornește și se oprește căldura, deci nu te vei bucura de confortul dorit.

Avantaje centrale electrice de termoficare:

- Cost avantajos pentru încălzirea în sezonul rece;

- O soluție mai prietenoasă cu mediul comparativ cu sistemele de încălzire instalate separat pentru fiecare locuință.

Dezavantaje centrale electrice de termoficare:

- Infrastructură defectuoasă;

- Nu poți controla nivelul de încălzire.

Centrale termice

Centralele termice sunt o altă soluție de încălzire care poate fi folosită atât pentru apartamente, cât și pentru case, dar trebuie să știi că există mai multe tipuri. Astfel, centralele pot fi clasificate în funcție de tipul de combustibil utilizat:

- Centrale termice pe gaz sau GPL

- Centrale termice electrice

- Centrale termice care utilizează combustibil solid precum peleți, cărbuni, lemne etc.

Centrală termică pe gaz sau GPL

Centrala termică pe gaz are avantajul unor dimensiuni reduse și poate fi integrată ușor într-un spațiu de dimensiuni mai mici. Mai mult, în funcție de model, poți controla temperatura de la interior prin intermediul unui termostat sau chiar prin intermediul unei aplicații de pe telefon, fapt care te va ajuta să nu consumi energie atunci când nu ai nevoie de încălzire.

Prețul pentru o astfel de centrală variază în funcție de capacitatea acesteia (cât spațiu poate încălzi eficient), funcțiile (conectivitate, nivelul de zgomot, clasa de eficiență).

Există două tipuri de centrale termice pe gaz, în condensare și clasice, dar cele din urmă nu mai sunt disponibile în Uniunea Europeană din cauza noxelor pe care le emiteau în atmosferă.

Următorul pas în instalarea unui sistem de încălzire este alegerea elementelor care vor radia căldura la interior. Vestea bună este că centrală pe gaz poate funcționa cu încălzire în pardoseală sau calorifere, deci ai libertate în a alege cea mai confortabilă opțiune pentru tine.

Avantaje centralelor termice pe gaz:

- Eficiență energetică mare dacă alegi o centrală din clasa A;

- Durata lungă de viață dacă sunt întreținute corect.

Dezavantaje centralelor termice pe gaz:

- Costul inițial este ridicat dacă nu există o instalație prealabilă;

- Produc condens care poate afecta funcționarea.

Centrală termică electrică

Dacă în zona în care locuiești nu există un acces facil la gaze naturale sau nu dorești să folosești acest tip de resursă, ai la dispoziție și centralele electrice. Spre deosebire de centralele pe gaz, centralele electrice pot furniza doar încălzire, nu și apă caldă.

Prețul pentru o centrală electrică este asemănător cu cel pentru o centrală pe gaz, dar cele electrice pot funcționa cu energie provenită din surse regenerabile și sunt prietenoase cu mediul, deoarece nu produc emisii.

Avantaje centrale termice electrice:

- Dimensiuni reduse;

- Funcționează și cu energie sustenabilă precum cea provenită de la panouri solare sau eoliene.

Dezavantaje centrale termice electrice:

- Preț ridicat de achiziționare;

- Produc doar încălzire, nu și apă caldă.

Pompe de căldură

Pompa de căldură funcționează după un principiu asemănător cu aerul condiționat. Practic, aceasta extrage căldura din aer, apă sau sol prin intermediul unui ventilator sau tubulaturi din plastic pe care mai apoi o transferă la interior.

Pompele de căldură sunt foarte eficiente și pot funcționa chiar și când temperaturile scad mult sub 0 grade Celsius, dar au un preț ridicat care poate reprezenta un impediment pentru majoritatea consumatorilor.

Avantaje pompe de căldură:

- Durată lungă de viață, de până la 50 de ani;

- Costuri reduse de întreținere.

Dezavantaje pompe de căldură:

- Cost mare pentru achiziție;

- Proces complicat de instalare.

Care sunt cele mai eficiente corpuri de încălzire: încălzire în pardoseală vs calorifer

Deși majoritatea locuințelor sunt dotate standard cu sisteme de încălzire prin calorifere, tot mai mulți oameni apelează la o soluție inovatoare și eficientă: încălzirea prin pardoseală. Pentru funcționarea unui astfel de sistem de încălzire ai nevoie de:

- Sursa de căldură: încălzirea prin pardoseală poate funcționa cu mai multe surse precum pompe de căldură, diverse tipuri de centrale etc.

- Sistem de alimentare și control: în funcție de tipul de încălzire prin pardoseală (cu agent termic sau agent electric) vei avea nevoie de termostate, senzori, pompe de recirculare, senzori și vase de expansiune;

- Suprafața radiantă: mai exact pardoseala unse se vor instala țevile.

Sistemele de încălzire prin pardoseală sunt cu aproximativ 25% mai eficiente față de cele clasice, cu ajutorul caloriferelor și îți oferă un confort sporit, deoarece căldura se ridică de la sol și încălzește uniform și eficient întreaga cameră.

Pentru a afla în cât timp se încălzește pardoseală trebuie să ții cont de mai mulți factori, precum sursa de căldură, tipul de încălzire, dar și tipul pardoselii.

În ceea ce privește întrebarea „cât costă încălzirea în pardoseală”, prețul pentru instalarea inițială este mai mare decât cea prin calorifere clasice, dar în timp vei observa că vei face economie de energie.

Pentru a găsi cel mai eficient sistem de încălzire pentru tine este important să fii la curent cu toate opțiunile disponibile și să analizezi factori importanți precum locația și dimensiunea spațiului, accesul la diverse tipuri de combustibil, randamentul, prețul și impactul asupra mediului înconjurător.