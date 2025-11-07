Cât costă o centrală termică în 2025 și cum o alegi fără greșeală

Tot mai mulți români își instalează centrale termice, operațiune care presupune, pe lângă prețul aparatului și alte costuri care privesc manopera și instalația.

Prețurile unei astfel de centrale termice pe gaz variază între 3.000 lei și 22.000 lei în funcție de puterea centralei, dimensiuni și clasă energetică. Datorită lor te vei bucura de facturi foarte mici la gaz, care se vor transforma în economii semnificative pe durata de viață a centralei.

Pe lângă acestea, proprietarii locuinței vor trebui să achite și montajul unei centrale termice pe gaz se face exclusiv de către firmele autorizate și variază între 750 lei și 1.000 lei, la care se adaugă avizul ISCIR reprezentând autorizația de funcționare de aprox. 200 lei, obligatoriu în momentul punerii în funcțiune a centralei.

Durata de timp pentru montarea centralei murale pe gaz poate varia de la numai câteva ore, în cazul strict al schimbării centralei existente și se poate prelungi până la câteva zile sau chiar săptămâni în funcție de complexitatea instalației, dacă este nevoie de realizarea întregului circuit, de montarea caloriferelor etc. Un timp extra la final este bine să iei în calcul și pentru curățenie.

Costurile pentru instalație

În cazul în care nu ai avut o altă centrală termică, ci montezi o instalație termică pentru prima dată, este nevoie de realizarea unui proiect de gaz și de obținerea avizului tehnic de racordare de la distribuitorul de gaze de la ANRE.

Costul acestei acțiuni variază în jur de 500 lei. La acesta se poate adăuga o sumă cuprinsă între 500 lei și 1.000 lei, în cazul în care este nevoie și de debranșarea de la RADET. Apoi se poate calcula lungimea de țevi necesară, cât și numărul și tipul caloriferelor. Prețul unui calorifer variază între 150 lei și 900 lei, în funcție de putere și model. Desigur, dacă doar dorești schimbarea unei centrale cu un model mai nou, costurile sunt semnificativ mai mici.

Costuri de întreținere

Pentru a prelungi cât de mult durata de viață a centralei termice pe gaz, dar și pentru a te asigura că funcționează în siguranță este recomandat să nu neglijezi sau să amâni verificarea și revizia ei. Potrivit recomandării producătorului, există termene clare pentru efectuarea lor, prin urmare aceste acțiuni trebuie realizate la timp. Atât verificarea tehnică periodică, precum și reautorizarea ISCIR, se realizează contra cost, de specialiști acreditați.

Poți apela la același specialist pentru aerisirea caloriferelor sau verificarea altor elemente ale instalației. Verificarea tehnică a centralei termice pe gaz se realizează la fiecare 2 ani, iar costurile variază între 100 lei și 400 lei.

Cum alegi centrala corect

Calculează puterea necesară: Stabilește puterea (în kW) în funcție de suprafața locuinţei și numărul de calorifere, pentru a te asigura că încălzirea este eficientă.

Alege clasa energetică potrivită: Optează pentru o centrală în clasa A pentru eficiență energetică optimă și costuri mai mici cu gazul.

Verifică tipul de centrală: Pe piață există centrale pe gaz, electrice sau cu condensare. Cele pe gaz cu condensare sunt recomandate pentru eficiența lor.