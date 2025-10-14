Când devin obligatorii cauciucurile de iarnă în 2025. Care sunt prețurile

Sezonul rece aduce o schimbare vizibilă în comportamentul șoferilor români: tot mai mulți aleg să cumpere anvelopele de iarnă din timp, pentru a evita aglomerația din service-uri și scumpirile de la finalul toamnei.

Cererea pentru anvelopele de iarnă a început cu aproape o lună mai devreme față de anul trecut, tendința fiind susținută de temperaturile scăzute încă din septembrie și de o mai bună planificare a achizițiilor.

Experții auto au observat o revenire la comportamentul preventiv al șoferilor, tot mai mulți români achiziționând anvelope dedicate sezonului rece înainte de luna noiembrie. În prezent, aproximativ 65% dintre comenzile din această perioadă sunt pentru anvelope de iarnă, iar restul pentru all season.

Cele mai căutate dimensiuni sunt cele pentru modelele cele mai populare de autoturisme – Dacia Logan, Volkswagen Golf și Ford Focus, dar și pentru SUV-urile compacte.

„Clienții sunt mai atenți la siguranță și la costurile reale ale utilizării mașinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii asigură o aderență mai bună pe carosabil ud sau rece și reduce distanța de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, față de o anvelopă de vară. În același timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf înseamnă economii de până la 200 de lei pe set și eliminarea riscului de a nu mai găsi dimensiunea dorită. Această schimbare de comportament este vizibilă mai ales la clienții care își echipează mașinile înainte ca temperatura să scadă constant sub 7°C. Estimăm o creștere de 20–25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziție rațional și orientat spre prevenție”, spune Costin Stan, CEO al unuia dintre cele mai mari magazine de piese auto.

Când e obligatoriu să trecem la cauciucurile de iarnă

Codul rutier (OUG 195/2002) stabilește că, la conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, acesta trebuie să fie dotat cu anvelope de iarnă.

Șoferii nu au un termen-limită până la care sunt obligați să-și doteze mașinile cu anvelope de iarnă (cu câțiva ani în urmă se vehicula termenul de 1 noiembrie), ci sunt obligați s-o facă atunci când condițiile meteo o impun, în funcție de zona prin care circulă. De asemenea, nu există un termen nici pentru trecerea la anvelope de vară.

Aceste lucru a fost subliniat și de RAR: „nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei”.

Experții auto recomandă montarea anvelopelor de iarnă imediat ce temperaturile scad constant sub 7°C, chiar dacă nu a nins. Alegerea anvelopelor potrivite înseamnă un nivel superior de siguranță și eficiență, printr-o aderență mai bună și un consum redus de combustibil. Testele arată că distanța de frânare pe carosabil rece poate fi semnificativ mai scurtă, diferență care poate preveni accidentele minore și costurile aferente reparațiilor.

Care sunt prețurile în 2025

Prețurile pentru anvelope de iarnă în 2025 variază mult în funcție de marcă și segmentul (premium, mediu, buget), dimensiunea jantei, performanțele anvelopei (clase de aderență, durabilitate, zgomot, ratinguri etc.), dar și de ofertele, promoțiile și stocurile distribuitorilor.

Prețurile anvelopelor de iarnă în 2025 acoperă o gamă mai largă: de la ~ 150-200 RON pentru opțiuni mai simple, până la 800+ RON pentru mărci premium și dimensiuni mari. Pentru dimensiuni mai uzuale, prețuri între 320-600 RON sunt frecvent întâlnite pe platformele de comparare. Site-urile de anvelope afișează chiar și oferte de ~130-140 RON pentru anvelope de iarnă de dimensiuni medii, la branduri de volum mai economic.

Așadar, un set complet de 4 cauciucuri de iarnă poate costa între ~ 600 RON (pentru opțiuni buget) și peste 3.000 RON, în cazul de roți de dimensiuni mari și mărci auto premium, înainte de montaj și echilibrare.

Montajul și echilibrarea pot adăuga între ~ 120 și 300 RON la costul total, în funcție de situație.

Față de sezonul trecut, prețurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5 – 8%. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la brandurile premium – Michelin, Continental, Bridgestone – pe fondul creșterii costurilor de producție și transport. Segmentul mid-range și economy, în care se regăsesc mărci precum Kumho, Debica, Hankook, Minerva și Sailun, a avut creșteri moderate, de 2 – 3%.

În perioada de vârf, noiembrie - decembrie, prețurile pot urca suplimentar cu 10 – 15%, în special pentru dimensiunile populare, cum ar fi 205/55 R16. Clienții care achiziționează la începutul sezonului pot economisi între 100 și 200 de lei pe set, în funcție de marcă și dimensiune.

Ce amenzi îi așteptă pe șoferii care nu respectă legea

Cei care nu și-au montat cauciucurile de iarnă riscă amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni (între nouă şi 20 de puncte de amendă), respectiv cuprinse între 1.822,5 și 4.050 de lei.

Suplimentar, pe lângă amendă, şoferilor li se reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Anvelopele de iarnă trebuie să aibă inscripția “M+S”, „M.S.” sau „M&S”. Inițialele M și S provin, mai exact, de la cuvintele din limba engleză „mud” (noroi) și „snow” (zăpadă).

RAR precizează că “denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S, sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S”.

Pe piață mai sunt și anvelope ce au, în plus față de marcajul M+S, și un simbol compus dintr-un fulg de nea aflat într-un munte cu trei vârfuri. Aceste anvelope sunt create și testate pentru circulația în condiții grele de iarnă, adică la temperaturi foarte scăzute și pe un strat consistent de zăpadă.

RAR mai recomandă ca, „înainte de a monta anvelopele, să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme accentuate de uzură”.