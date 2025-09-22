Călătoria trăsnită a unei femei: a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”

O britanică a făcut o călătorie de peste 3.800 de kilometri din Londra până la Cluj-Napoca, doar pentru a-și procura o cutie de bomboane care nu se găsește în Marea Britanie. Excursia ei, care a durat doar 24 de ore, a costat aproximativ 150 de dolari, incluzând biletele de avion și cumpărăturile.

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că plec într-o excursie de o zi ca să cumpăr dulciuri”, a declarat Kate Takacs, chef-bucătar 35 de ani, pentru New York Post.

Ea a călătorit special de la Londra la Cluj-Napoca, în România, pe 15 septembrie, ca să-și refacă stocul de ciocolată. Kate Takacs, în vârstă de 35 de ani, a plecat din Londra în jurul orei 22:00 și a aterizat în Cluj în jurul orei 3:15 dimineața.

În timpul zilei, a făcut cumpărăturile dorite, a vizitat câteva locuri și și-a achiziționat un magnet de frigider drept suvenir, înainte de a se întoarce în Londra cu un zbor de seară. Costul total al aventurii, inclusiv biletele de avion și cumpărăturile, au fost doar 150 de dolari.

Deși prietenii ei au fost surprinși de decizia extremă, Kate susține că aventura a meritat pe deplin.

„Motivul pentru care am făcut acest drum a fost strict ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee. Dacă nu ați încercat-o, vă recomand să o faceți!”, a declarat ea.

Aceasta nu a fost prima escapadă de acest tip pentru Kate, care se declară pasionată de „excursii extreme de o zi”.

Până acum, ea a mai efectuat 17 astfel de călătorii.

„Îmi place să explorez locuri noi și este o oportunitate genială de a vedea o țară nouă cu un buget foarte mic. Pentru mine, este vorba despre fiorul, adrenalina și satisfacția pe care le simt odată ce primesc magnetul de frigider”, a declarat Takacs.

„Sunt fericită și mulțumită? Absolut. Aș face-o din nou? Cu siguranță!”, a mai spus britanica, demonstrând că uneori pasiunea pentru lucrurile mici poate da naștere unor aventuri extraordinare.