Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”

Un turist polonez a povestit cum o vacanță la București s-a transformat într-un coșmar după ce firma de închirieri auto l-a pus să plătească pentru o zgârietură veche, pe care nu o cauzase, iar la final unul dintre angajați i-a scuipat tatăl.

Suspiciunile turistului, pe nume Piotr, au apărut chiar înainte să semneze contractul de închiriere la aeroportul din București. Însă adevăratul coșmar a venit la returnarea mașinii, când agentul de închirieri a „observat” o zgârietură minoră pe caroserie, scrie publicația Onet.

Bărbatul a vizitat de patru ori România, iar vara aceasta a decis să își ia și părinții cu el. „Era prima dată la București și tot prima dată când închiriez o mașină aici. Și am avut parte de o neplăcere”, a povestit el.

Cu câteva săptămâni înainte de călătorie, bărbatul rezervase o mașină prin Booking. „Când am ales perioada, au apărut multe oferte. Unele erau la 9 zloți pentru trei zile, altele la 40, 100 sau chiar 300. Am ales varianta de mijloc. Am selectat și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat aproximativ 200 de zloți”, spune turistul.

Au aterizat pe aeroport, unde un domn amabil i-a preluat. „Ne-a vorbit despre capitală, despre armată. Foarte prietenos. Odată ajunși, am privit mașina, era curată, dar nu ne-am concentrat pe detalii. Apoi a venit momentul semnării contractului. Ne-a întrebat dacă vrem o asigurare de 150 de euro. I-am spus că avem deja de la Booking”, își amintește turistul polonez.

Angajatul companiei de închirieri a insistat că bărbatul nu cumpărase asigurarea de la el. „Atunci a devenit nepoliticos. A scos un tabel cu prețuri și mi-a arătat cât costă fiecare reparație. M-am speriat puțin, dar am rămas ferm: nu aveam nevoie de a doua asigurare”, povestește.

„A devenit foarte agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici, pentru că altfel orice daună va fi pusă pe contul meu. Era extrem de insistent. Am rămas pe poziții. Am primit cheile”, adaugă bărbatul.

După ce a ajuns la destinație, turistul a început să citească recenzii despre compania respectivă. A realizat atunci că ar fi putut face asta înainte. Ar fi aflat din mărturiile altor utilizatori că era vorba despre escroci, gata să vândă asigurări inutile sau să profite de cea mai mică zgârietură.

Coșmar în ultima zi

În ultima zi a călătoriei, bărbatul a dus mașina înapoi la companie.

„Angajatul a venit direct la un loc unde era o mică zgârietură, abia vizibilă. A înconjurat mașina, dar nu s-a uitat la altceva. A spus că repararea costă 400 de euro. I-am zis că nu e vina mea, dar el a replicat că trebuia să o menționez la preluare”, povestește turistul.

„Se vedea că era o zgârietură veche. Nu l-a interesat prea mult”, spune bărbatul. Angajatul i-a propus să plătească în numerar sau cu cardul, iar apoi își va primi imediat înapoi depozitul (2.100 de euro). Însă turistul nu avea acea sumă la el sau în cont.

„Am sunat la Booking să mă asigur că asigurarea acoperă situația. Au confirmat. Am semnat chitanța, dar am notat că nu sunt de acord cu întreaga situație. Am încercat să scriu același lucru și pe factură, dar angajatul a rupt-o. Ne-am certat, dar până la urmă am primit o copie pentru mine”, explică turistul polonez.

„Mi-a scuipat apoi tatăl”

Bărbatul a plătit 400 de euro. Depozitul i se va diminua cu această sumă, iar asigurătorul îi va compensa pierderea. Aventura ar fi putut să se încheie aici. Totuși, compania se afla la 15 minute de aeroportul de unde pleca împreună cu părinții. „Ne-a dus la aeroport. Am trântit ușa la coborâre, eram foarte nervos”, recunoaște.

„Ne-am apucat să descărcăm bagajele și i-am spus că răul se întoarce mereu. I-am zis că asta îi doresc și lui. El mi-a scuipat apoi tatăl, un pensionar, ne-a arătat degetul mijlociu și a plecat în grabă”, povestește turistul polonez.

Bărbatul nu are îndoieli: așa funcționează unele companii de închirieri auto în România. „Te atrag cu prețuri mici și apoi încearcă să-ți vândă asigurări extrem de scumpe, probabil în combinație cu vreun asigurător local. Dacă nu accepți, te stoarce de bani prin intermediul propriei tale asigurări”, spune.

Turistul polonez urmează să trimită documentele către Booking și speră la un final favorabil al poveștii.