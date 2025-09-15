search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”

0
0
Publicat:

Un turist polonez a povestit cum o vacanță la București s-a transformat într-un coșmar după ce firma de închirieri auto l-a pus să plătească pentru o zgârietură veche, pe care nu o cauzase, iar la final unul dintre angajați i-a scuipat tatăl.

Totul a pornit de la închirierea unei mașini FOTO Shutterstock
Totul a pornit de la închirierea unei mașini FOTO Shutterstock

Suspiciunile turistului, pe nume Piotr, au apărut chiar înainte să semneze contractul de închiriere la aeroportul din București. Însă adevăratul coșmar a venit la returnarea mașinii, când agentul de închirieri a „observat” o zgârietură minoră pe caroserie, scrie publicația Onet.

Bărbatul a vizitat de patru ori România, iar vara aceasta a decis să își ia și părinții cu el. „Era prima dată la București și tot prima dată când închiriez o mașină aici. Și am avut parte de o neplăcere”, a povestit el.

Cu câteva săptămâni înainte de călătorie, bărbatul rezervase o mașină prin Booking. „Când am ales perioada, au apărut multe oferte. Unele erau la 9 zloți pentru trei zile, altele la 40, 100 sau chiar 300. Am ales varianta de mijloc. Am selectat și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat aproximativ 200 de zloți”, spune turistul.

Au aterizat pe aeroport, unde un domn amabil i-a preluat. „Ne-a vorbit despre capitală, despre armată. Foarte prietenos. Odată ajunși, am privit mașina, era curată, dar nu ne-am concentrat pe detalii. Apoi a venit momentul semnării contractului. Ne-a întrebat dacă vrem o asigurare de 150 de euro. I-am spus că avem deja de la Booking”, își amintește turistul polonez.

Angajatul companiei de închirieri a insistat că bărbatul nu cumpărase asigurarea de la el. „Atunci a devenit nepoliticos. A scos un tabel cu prețuri și mi-a arătat cât costă fiecare reparație. M-am speriat puțin, dar am rămas ferm: nu aveam nevoie de a doua asigurare”, povestește.

„A devenit foarte agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici, pentru că altfel orice daună va fi pusă pe contul meu. Era extrem de insistent. Am rămas pe poziții. Am primit cheile”, adaugă bărbatul.

După ce a ajuns la destinație, turistul a început să citească recenzii despre compania respectivă. A realizat atunci că ar fi putut face asta înainte. Ar fi aflat din mărturiile altor utilizatori că era vorba despre escroci, gata să vândă asigurări inutile sau să profite de cea mai mică zgârietură.

Coșmar în ultima zi

În ultima zi a călătoriei, bărbatul a dus mașina înapoi la companie.

„Angajatul a venit direct la un loc unde era o mică zgârietură, abia vizibilă. A înconjurat mașina, dar nu s-a uitat la altceva. A spus că repararea costă 400 de euro. I-am zis că nu e vina mea, dar el a replicat că trebuia să o menționez la preluare”, povestește turistul.

„Se vedea că era o zgârietură veche. Nu l-a interesat prea mult”, spune bărbatul. Angajatul i-a propus să plătească în numerar sau cu cardul, iar apoi își va primi imediat înapoi depozitul (2.100 de euro). Însă turistul nu avea acea sumă la el sau în cont.

„Am sunat la Booking să mă asigur că asigurarea acoperă situația. Au confirmat. Am semnat chitanța, dar am notat că nu sunt de acord cu întreaga situație. Am încercat să scriu același lucru și pe factură, dar angajatul a rupt-o. Ne-am certat, dar până la urmă am primit o copie pentru mine”, explică turistul polonez.

„Mi-a scuipat apoi tatăl”

Bărbatul a plătit 400 de euro. Depozitul i se va diminua cu această sumă, iar asigurătorul îi va compensa pierderea. Aventura ar fi putut să se încheie aici. Totuși, compania se afla la 15 minute de aeroportul de unde pleca împreună cu părinții. „Ne-a dus la aeroport. Am trântit ușa la coborâre, eram foarte nervos”, recunoaște.

„Ne-am apucat să descărcăm bagajele și i-am spus că răul se întoarce mereu. I-am zis că asta îi doresc și lui. El mi-a scuipat apoi tatăl, un pensionar, ne-a arătat degetul mijlociu și a plecat în grabă”, povestește turistul polonez.

Bărbatul nu are îndoieli: așa funcționează unele companii de închirieri auto în România. „Te atrag cu prețuri mici și apoi încearcă să-ți vândă asigurări extrem de scumpe, probabil în combinație cu vreun asigurător local. Dacă nu accepți, te stoarce de bani prin intermediul propriei tale asigurări”, spune.

Turistul polonez urmează să trimită documentele către Booking și speră la un final favorabil al poveștii.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
gandul.ro
image
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
mediafax.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Ai voie să refuzi sarcinile în afara fișei postului? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Ultimă oră! Un avion s-a prăbușit în flăcări! Toți pasagerii au murit
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării face declarații oficiale cu privire la plecarea românilor la războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Cine este bărbatul pe care Kate Middleton l-a îmbrățișat cu atâta căldură: ce înseamnă el pentru unul dintre copiii ei

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos