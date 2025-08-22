Turiști români în Grecia, panicați după ce şoferul autocarului a făcut infarct: „Patronul a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat”

Un autocar plin cu turiști români a fost implicat într-un accident rutier în apropiere de orașul Larissa, Grecia. În autocarul avariat se aflau aproximativ 45 de persoane, dintre care circa 25 din Cluj și alți pasageri din diferite orașe ale României. Șoferul grec a făcut infarct si a decedat.

Un autocar plin cu turiști români a fost implicat într-un accident în Grecia, la Larissa. Turiștii erau transportați către locul lor de cazare, în Katerini. La un moment dat, şoferului i s-a făcut rău la volan. A reuşit să tragă pe dreapta, dar din păcate nu a mai putut fi salvat.

Patronul grec a sosit la fața locului a vrut să îi urce pe turiști în același autocar avariat, însă oamenii au refuzat. Turiștii români i-au reproșat că este inconștient, pentru că a pus la volan un om bolnav, operat pe creier.

„Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar”, spune un pasager, potrivit observator.

Turiștii au luat legătura cu autorităţile din România, iar cei de aici au contactat consulul din Salonic. Ulterior, patronul firmei de transport să fie de acord să trimită un alt autocar pentru a fi preluaţi românii.

„Șoferul a făcut infarct și a murit. O să vină alt autocar. Au vorbit cei de la Consulat cu proprietarul companiei de autocare, dar nu are nimic in apropiere și trimite din alta parte alt autocar.Turiștii români sunt în siguranță. Incidentul s-a petrecut in Larissa, în circumscripția Salonic. Șoferul grec a făcut infarct si se pare ca a decedat. Nimeni din grupul de români nu a fost rănit. Cineva de la Consulatul General Salonic a discutat cu proprietarul companiei, care a confirmat ca un autocar de înlocuire îi va prelua pe români, dar durează o oră-două până se întâmplă acest lucru”, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean, pentru clujenii.ro.