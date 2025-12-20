Campion la ținerea respirației, Ilie Dobre a fost lovit de un preinfarct. Comentarul radio este internat în spital

Comentatorul Ilie Dobre (72 de ani) a fost operat de urgență la Spitalul Militar din Capitală, după ce a sufererit un preinfarct. Omul de aradio își va petrece sărbătorile în spital.

Comentatorul susține că a fost la un pas de moarte, dar acum fiind în afara oricărui pericol. Medicii i-au montat două stenturi și în prezent îl monitorizează atent.

„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99%. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a precizat Ilie Dobre, pentru fanatik.ro.

Dobre este inclus în Cartea Recordurilor. El este primul român care a stabilit 10 recorduri mondiale omologate. Totodată, Ilie a intrat în Cartea Recordurilor pentru transmisiunea directă la radio a unui gol fără respirație (35 secunde şi 6 zecimi) și pentru transmisiunea directă la radio a unui gol cu o singură respirație (1 minut şi 8 secunde).