Timișoara marchează 36 de ani de la declararea orașului liber de comunism. Moment de reculegere și un omagiu adus eroilor

Sirenele de alarmare au fost pornite, sâmbătă, la ora 12:00, în municipiul Timișoara, pentru a marca momentul istoric în care orașul de pe Bega s-a declarat liber de comunism, în urmă cu 36 de ani.

Sute de oameni participă la evenimentele organizate în oraș pentru a comemora începutul Revoluției din 1989, care a dus la răsturnarea dictaturii comuniste. Timișoara a fost primul oraș din România care s-a declarat liber de comunism, un moment simbol al luptei pentru libertate și demnitate.

Primăria Timișoara a transmis că evenimentul de sâmbătă reprezintă un „moment de reculegere și omagiu” dedicat celor care au avut curajul să se ridice împotriva regimului comunist. Autoritățile locale subliniază că astfel sunt onorate și reafirmate valorile pentru care s-a luptat în 1989: libertatea, solidaritatea și respectul pentru drepturile omului.