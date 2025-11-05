search
Black Friday și capcana FOMO. Cum te împinge frica de a rata ofertele să faci cumpărături impulsive

0
0
Publicat:

Ca în fiecare an, magazinele anunță reduceri de Black Friday. Ceea ce poate fi o oportunitate de a economisi se poate transforma însă exact în varianta opusă: să cheltuim mai mult decât ne permitem. Un specialist în educație financiară, și un psihologul vin cu recomandări despre cum putem cumpăra util și eficient. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Adrian Asoltanie: Black Friday poate fi o ocazie excelentă sau o capcană financiară scumpă

O listă de priorități și un buget cât mai realist, susținute de o cercetare a pieței pot face diferența în buzunar și pe card de Black Friday. Adrian Asoltanie, antreprenor și specialist în educație finanaciară spune: 

,,Black Friday poate fi o ocazie excelentă de a-ți achiziționa produse necesare și de lungă utilizare la un preț foarte bun, dar poate fi și o capcană financiară scumpă. Lista de cumpărături trebuie să plece de la nevoi reale, recomandarea ar fi să ne orientăm către achiziții mai consistente (electrocasnice, electronice, vacanțe) și mai puțin către produse de consum de impuls (haine, cosmetice, gadget-uri, jucării).

Ideal ar fi ca anterior să fim pregătiți cu un research de produs (model, prețuri) și să avem și banii economisiți pentru aceste achiziții. Altfel, pe achizițiile mari va exista tentația de a pune pe card – datorii viitoare. Nu este o perioadă economică potrivită pentru acumularea de datorii, ci, dimpotrivă, pentru reducerea lor.

Nevoile sunt, evident, o prioritate, mai ales in perioade de incertitudine economica si financiara".

Adrian Asoltanie, atreprenor, speaker și specialist în educație financiară
Adrian Asoltanie, atreprenor, speaker și specialist în educație financiară

Atenție la cumpărăturile impulsive

În loc să salvăm bani, reducerile pot face exact contariul în anumite situații. Dacă alegem să cumpărăm lucruri de care nu avem neapărată nevoie în acel moment, doar pentru că sunt ieftine în acea zi. 

,,Conceptul Black Friday se bazează pe FOMO  (the fear of missing out – teama că nu mai găsești, că nu mai apuci, că se termină.) Acest impuls este foarte puternic și oamenii ajung să facă achiziții de impuls inutile sau mult mai scumpe decât și-ar permite, sub presiunea ofertei „limitate”.

În realitate, cele trei componente Black Friday: doar o zi pe an / doar un număr limitat de produse / discount-uri consistente sunt deseori neadevărate. Reduceri se fac și în restul anului (vezi Black Friday de primăvară, Black Monday, Black Week), produsele nu se termină ca salamul pe vremea lui Ceaușescu (găsești o mie de variante, branduri, modele, de oriunde din lume)", spune Adrian Asoltanie. 

Ca să nu ne simțim păcăliți este bine să cunoaștem și prețul pe care produsele îl aveau cu câteva săptămâni sau luni înainte de Black Friday. De asemenea, trebuie să fim atenți și de unde cumpărăm: 

,,Mai apare și riscul „țepei” când facem achiziții de pe site-uri fantomă – alegeți furnizori cu reputație! Plata în avans este un risc; poate fi evitat prin plata la livrare."

În același timp, specialistul ne sfătuiește să fim pregătiți și să nu cumpărăm nimic, în ciuda tentațiilor, dacă produsele nu corespund cu ceea ce ne doream de la bun început. 

Ce spune psihologul

Jeni Chiriac, psihoterapeut
Jeni Chiriac, psihoterapeut
Citește și: Cum să prevenim fraudele online de Black Friday. Sfaturi de la poliție și bănci

Psihoterapeuta Jeni Chiriac atrage vorbește, de asemenea, despre riscul de a cumpăra impulsiv, doar de teama de a nu rata ceva: 

,,Discutăm despre psihologia consumatorului. Ea este făcută să ne stimuleze centrii recompensei și să ne determine să cumpărăm, să avem această plăcere a vânătorii de oferte sau de oportunități. Fără să vrem, când intrăm în sistemul ăsta de recompensă, suntem manipulabili, nu avem cum altfel. Dacă conștientizăm lucrurile astea, ne este mai ușor să rezistăm influențelor.

O prietenă de-ale mele avea nevoie de o rochie pentru un eveniment și ne-am dus într-un magazin. Și mi s-a părut foarte interesant că prețurile erau cu etichetă roșie, ceva care te ducea cu gândul că sunt reduse. Oamenii au venit, intraseră într-o frenezie de a căuta, după care s-au oprit și au întrebat: <<Ăsta este prețul la ofertă?>>. Și, foarte drăguț, persoana care se ocupa de magazin a zis: <<Nu, acesta este prețul întreg>>. Și oamenii au ieșit imediat. Dar primele momente au fost de frenezie, pentru că asimila creierul cu ofertele". 

Inventarul lucrurilor, o metodă de a cumpăra eficient

Pe lângă lista de cumpărături, psihologul propune să facem și un inventar al produselor pe care le avem înainte de a cumpăra altele. 

,,Putem să avem șifonierele extrapline sau casa extradotată și să descoperim la un inventar că avem foarte multe lucruri pe care le-am folosit o dată (dacă vorbim de gadgeturi). (...) Se recomandă  să faci o inventariere a lucrurilor pe care le deții, pe lângă identificarea listei de nevoi, pentru că uneori nevoile pot să fie iraționale, să aibă în spate niște mecanisme compensatorii și noi să nu ne dăm seama, să considerăm că este o nevoie reală, dar care nu este probată de partea obiectivă a verificării listei de inventar. (...)

Cei care au business știu că întâi trec de etapa de casare și apoi cumpără altceva. Nu facem depozit. Trebuie să ne asigurăm că folosim acel lucru. Principiul utilității mă ajută să îmi dau seama dacă am nevoie de un obiect sau dacă am deja unul care ar putea să facă exact același lucru", spune Jeni Chiriac. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock
Citește și: Black Friday la materiale de construcții - cea mai mare păcăleală a lunii. Explicațiile unui antreprenor din domeniu

Uneori, lucrurile pe care le cumpărăm nu fac decât să ocupe mult spațiu și în loc să ne bucurăm de ele, ajung de fapt să reprezinte probleme. 

,,Este mult mai bine să mă întreb ce am nevoie, care sunt necesitățile mele, să îmi creez această listă de lucruri de care am nevoie. Și inclusiv pe criterii de preț sau pe criterii de esențiale, dorite sau cadouri de Sărbători", subliniază psihoterapeuta. 

Ce facem cu hobby-urile

În privința pasiunilor, lucrurile pot fi uneori mai complicate. Pentru că la această categorie se încadrează lucrurile care ne fac plăcere,  nu necesitățile imediate. Chiar și așa, există câteva aspecte  care odată conștientizate ne pot ajuta să cumpărăm mai eficient. Jeni Chiriac recomandă: 

,,Ponderea trebuie să fie raportată la stilul nostru de viață. Sunt persoane care aleg să cheltuiască pentru pasiuni din categoria ,,o să..." și doar cumpără, dar nu folosesc. Creierul confundă aceste etape. Adică în momentul în care am cumpărat, creierul poate să bifeze că am și făcut.

Principiul utilității și utilizării se aplică și aici. Pentru că trebuie să îmi observ și comportamentul de consum.  Sunt persoane care ajung să aibă o întreagă colecție de undițe (20-30) și când discuți cu ei poate nu au mai fost la pescuit decât o dată pe an sau la doi ani. Și nu se justifică acea cantitate de lucruri cu ponderea activității. Dacă nu dau curs acelei pasiuni, degeaba am luat". 

Societate

