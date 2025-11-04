search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Black Friday la materiale de construcții - cea mai mare păcăleală a lunii. Explicațiile unui antreprenor din domeniu

Publicat:

În luna noiembrie, cei mai mulţi retaileri organizează promoţii de Black Friday cu reduceri de preț care depășesc uneori 50%. Unul dintre antreprenori avertizează însă că astfel de reduceri la jumătate de preț sunt înșelătoare când este vorba de materiale de construcții.

Depozit de materiale de construcții
Prețul materialelor de construcții nu poate fi redus la jumătate, cum promit unii comercianți

În fiecare an, în noiembrie, vedem aceleași reclame stridente, bannere cu „–70% la tot” și promisiuni spectaculoase. În domeniul materialelor de construcții, Black Friday este o iluzie, explică specialiștii de la Depozit Virtual. De exemplu, cărămida, fierul beton, profilele metalice, acoperișurile, panourile sandwich, instalațiile sau pavajul fac parte din categoria materialelor grele, unde profitabilitatea reală se joacă în câțiva euro pe tonă. Astfel, reducerile anunțate sunt imposibil de pus în practică.

„Spre deosebire de electronice sau fashion, unde adaosurile comerciale pot fi ajustate temporar, în construcții vorbim despre marje de 3–7%, dictate de costul materiilor prime și de transport. Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere”, explică Cosmin Raileanu, fondatorul Depozit Virtual.

De ce nu pot exista reduceri reale la materiale de bază

Adaosul mediu la fier beton este între 3 și 7%, iar transportul poate însemna încă 10–15% din costul final. La panouri sandwich, prețul depinde direct de cursul metalului și de energia electrică.

„Când vezi reduceri de 40–50% la materiale de bază, e clar că cineva a crescut prețul înainte. Nu există magie în cifre, doar manipulare în ambalaj”, afirmă Cosmin Raileanu.

Inducerea în eroare prin marketing – oamenii nu știu ce cumpără

O altă problemă gravă a pieței este lipsa de educație tehnică a cumpărătorilor. Mulți nu știu să interpreteze diferențele între calitățile materialelor – grosimi, densități, acoperiri sau coeficienți termici. Așa apar reclamele „cu jumătate de preț” care, în realitate, ascund compromisuri serioase: materiale mai subțiri, izolații slabe, produse care nu respectă standardele tehnice.

„Ofertele spectaculoase profită de necunoașterea clientului. De fapt, omul plătește mai mult pe termen lung, prin reparații, pierderi de eficiență și calitate scăzută”, explică Răileanu.

Unde se pot face reduceri reale

Există totuși zone unde Black Friday are sens – la produsele de finisaj și amenajare, unde designul, stocurile vechi sau seriile scoase din producție pot fi lichidate. Acolo există o anumită flexibilitate de preț. Însă nu la materialele de bază, care țin o casă în picioare. În aceste cazuri, reducerile spectaculoase sunt fie trucuri de marketing, fie pierderi mascate.

Industria construcțiilor are nevoie de transparență și de educație. Clienții trebuie să înțeleagă diferența dintre o reducere reală și o strategie de marketing, dintre calitate certificată și produs economic.

„Într-o piață unde fiecare metru de fier sau cărămidă contează, cel mai mare câștig este încrederea. Asta ar trebui să fie noua monedă de schimb în construcții”, adaugă Răileanu.

Potrivit acestuia, Black Friday este o invenție bună pentru retailul de impuls, dar construcțiile nu sunt despre impuls. Sunt despre planificare, logică și încredere.

„Mesajul meu pentru antreprenori, constructori și dezvoltatori este simplu: construiți cu cap, cumpărați inteligent, concluzionează Cosmin Răileanu.

Economie

