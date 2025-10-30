Cum să prevenim fraudele online de Black Friday. Sfaturi de la poliție și bănci

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția asupra riscurilor crescute de fraude online în perioada Black Friday și oferă recomandări pentru protejarea cumpărătorilor.

În pragul campaniilor de reduceri, autoritățile avertizează că infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru cumpărături și de volumul mare de tranzacții online pentru a induce în eroare consumatorii.

Aceștia pot folosi site-uri false sau clonate care imită în detaliu paginile unor magazine legitime, e-mailuri și mesaje de tip phishing care par a fi expediate de instituții sau companii cunoscute, anunțuri frauduloase pe rețelele sociale care promit reduceri spectaculoase sau chiar comercializarea de produse contrafăcute prezentate drept articole de brand.

De asemenea, infractorii pot solicita plata prin metode nesigure, riscând compromiterea datelor bancare ale utilizatorilor.

Autoritățile recomandă verificarea atentă a sursei mesajelor primite și evitarea accesării link-urilor sau fișierelor atașate din e-mailuri sau SMS-uri suspecte, în special cele care pretind că provin de la servicii poștale, firme de curierat, bănci sau operatori de telecomunicații.

Cumpărătorii trebuie să achiziționeze produse doar de pe platforme sigure, care oferă o adresă web securizată, informații complete despre companie, livrare și retur, și să fie precauți față de ofertele nerealist de avantajoase, comparând prețurile și verificând domeniul site-ului.

Metode securizate de plată

De asemenea, plata trebuie efectuată exclusiv prin metode securizate, care oferă autentificare suplimentară și confirmări în timp real, evitându-se transferurile directe către conturi personale sau plata prin link-uri primite pe rețelele sociale sau aplicații de mesagerie.

Consumatorii trebuie să păstreze dovezile tranzacțiilor, inclusiv facturile, confirmările de plată, e-mailurile și capturile de ecran, pentru eventuale reclamații, și să monitorizeze periodic conturile bancare pentru a identifica rapid orice activitate suspectă.

Pentru sfaturi suplimentare și informații detaliate privind siguranța digitală, consumatorii pot accesa platforma www.sigurantaonline.ro, parte a campaniei #SigurantaOnline, derulată de Poliția Română, DNSC și Asociația Română a Băncilor, care oferă resurse utile pentru protejarea utilizatorilor în fața fraudelor cibernetice.