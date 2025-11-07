Black Friday 2025. Reduceri uriașe pe 7 noiembrie la milioane de produse și premii speciale

eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, ziua în care promite cele mai multe reduceri din an din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace.

eMAG a dat startul la Black Friday 2025

Printre ofertele eMAG se numără 100.000 de televizoare, 400.000 de smartphone-uri și gadget-uri și 150.000 de laptop-uri și echipamente IT.

Ofertele sunt valabile și pentru câteva produse speciale, printre care abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an, dar și peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%.

Există, de asemenea, vouchere pe orice cursă Tarom. Persoanele interesate plătesc doar 46% din preț, pentru un orice cursă în valoare de 3.000 de lei cu vouchere oferite de compania aeriană.

Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie.

Altex și Media Galaxy au pornit mai devreme

Altex, Media Galaxy și Brico Depot au început încă de joi a doua etapă din campania de Black Friday, care va ține până pe 12 noiembrie. Companiile promit „reduceri de până la 50%, la sute de mii de articole”.

Altex a derulat prima etapă Black Friday 2025 începând cu data de 30 octombrie, iar pentru etapa care se termină pe 12 noiembrie promite „promoții la sute de mii de articole, de la telefoane, laptopuri și televizoare smart, până la electrocasnice mari și mici, cosmetice, jucării, mobilier, anvelope și trotinete”.

Produsele sunt disponibile online, în magazine, dar și în aplicațiile mobile Altex și Brico Depot.

De asemenea, Flanco a pornit campania de reduceri pe 24 octombrie și o va încheia în ultima zi de noiembrie.