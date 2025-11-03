search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Black Friday 2025. Platforma care va vinde inclusiv abonamente la energie electrică și articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

0
0
Publicat:

Cu o săptămână mai târziu decât au anunțat reducerile alți retaileri, un mare marketplace a anunțat luni data când va lansa Black Friday 2025.

emag depozit

eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, clienții urmând să aibă parte de peste 2,2 milioane de oferte speciale, dintre care cel puțin 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie.

După ce ediția din 2024 a setat noi recorduri pentru comerțul online, compania estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în anul precedent.

De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

MyWallet oferă 10.000 buget disponibil în 12 rate cu dobândă zero

eMAG MyWallet, soluția de plată flexibilă care îi ajută și mai mult pe clienți să gestioneze mai ușor bugetul de cumpărături, fără presiune financiară. De Black Friday 2025, peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet. Și un voucher de 50 lei la prima comandă plătită din bugetul eligibil. Astfel, eMAG le oferă clienților mai multă libertate în deciziile de cumpărare și acces rapid la finanțare, contribuind la o experiență de shopping sigură, convenabilă și predictibilă chiar și în cea mai intensă zi de reduceri din an.

Genius la jumătate de preț, de cinci ori banii înapoi pentru clienți, respectiv 250 lei în vouchere în eMAG, FashionDays și Flip

Primul preț redus de Black Friday este cel al unui abonament Genius. Acesta poate fi achiziționat la doar 49 de lei. Clienții care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere pe care le pot folosi pe eMAG, FashionDays și Flip. Apoi, în tot restul anului se vor putea bucura de livrări gratuite și oferte exclusive în cinci aplicații: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip.

Oferta de Black Friday la eMAG mai bogată

Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:

• 100.000 de televizoare

• 600.000 de electrocasnice mici

• 1.500.000 de articole de îmbrăcăminte

• 3.500.000 de produse cosmetice

• 400.000 de smartphone-uri și gadget-uri

• 150.000 de laptop-uri și echipamente IT

• 120.000 de frigidere și mașini de spălat

• 1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj

Produse speciale

• Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an

• Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%

• În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

• Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești

• 25.000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an

• 45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion

• Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe

• 21 de kilograme de aur

• 126 de mașini (dintre care 42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel)

• Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

În plus, pentru prima data în Black Friday, eMAG pune la bătaie și premii în valoare totală de peste 2 milioane lei pe care clienții care plasează comenzi de cel puțin 150 de lei le pot câștiga învârtind în aplicație „Roata Norocului” după plasarea comenzii. Totodată, dacă parcurg pașii din Ghidul de Black Friday, clienții se pot înscrie și la tombola specială, unde pot câștiga peste 140 de premii, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea lor în Pizza Romana de la Luca.

Până în prezent au demerat sau au anunțat campanii promoționale de Black Friday 2025 companiile Altex (inclusiv Media Galaxy și Brico Depot), Flanco, evomag, Fashion Days, Trendyol și eMag.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
digi24.ro
image
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather fac anunțul! Când vin ninsorile în Capitală
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
fanatik.ro
image
Caz tulburător de hărțuire la un liceu din Fetești: o elevă cu handicap a ajuns la spital, abuzată ani în șir de două adolescente. „Cu atât mai mult, ar fi trebuit s-o trateze cu multă grijă”
libertatea.ro
image
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Tabel actualizat 2025: la ce vârstă se pensionează militarii, polițiștii și angajații SRI
playtech.ro
image
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Viitorul primar al Bucureștiului! Ce spun sondajele
mediaflux.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Călin Georgescu consideră alegerile din București ilegitime. Mesaj pentru suveraniști, AUR, POT și Anca Alexandrescu: „Lupii nu se vând pentru un os mai mare”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Gelozia l-a costat relația! Bursucu, despre despărțirea de soția sa, Andreea: „Nu e de glumă”. Cum a convins-o să-i mai dea o șansă
click.ro
image
Totul despre scandalul lui Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”. În ce relații a rămas cu femeia care i-a distrus căsnicia?
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
Kim Kardashian foto Instagram jpg
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
La deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, Regina Rania s-a făcut remarcată! Ce a asortat la rochia roșie Dolce & Gabbana

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?