Black Friday 2025. Platforma care va vinde inclusiv abonamente la energie electrică și articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

Cu o săptămână mai târziu decât au anunțat reducerile alți retaileri, un mare marketplace a anunțat luni data când va lansa Black Friday 2025.

eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, clienții urmând să aibă parte de peste 2,2 milioane de oferte speciale, dintre care cel puțin 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie.

După ce ediția din 2024 a setat noi recorduri pentru comerțul online, compania estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în anul precedent.

„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

MyWallet oferă 10.000 buget disponibil în 12 rate cu dobândă zero

eMAG MyWallet, soluția de plată flexibilă care îi ajută și mai mult pe clienți să gestioneze mai ușor bugetul de cumpărături, fără presiune financiară. De Black Friday 2025, peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet. Și un voucher de 50 lei la prima comandă plătită din bugetul eligibil. Astfel, eMAG le oferă clienților mai multă libertate în deciziile de cumpărare și acces rapid la finanțare, contribuind la o experiență de shopping sigură, convenabilă și predictibilă chiar și în cea mai intensă zi de reduceri din an.

Genius la jumătate de preț, de cinci ori banii înapoi pentru clienți, respectiv 250 lei în vouchere în eMAG, FashionDays și Flip

Primul preț redus de Black Friday este cel al unui abonament Genius. Acesta poate fi achiziționat la doar 49 de lei. Clienții care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere pe care le pot folosi pe eMAG, FashionDays și Flip. Apoi, în tot restul anului se vor putea bucura de livrări gratuite și oferte exclusive în cinci aplicații: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip.

Oferta de Black Friday la eMAG mai bogată

Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:

• 100.000 de televizoare

• 600.000 de electrocasnice mici

• 1.500.000 de articole de îmbrăcăminte

• 3.500.000 de produse cosmetice

• 400.000 de smartphone-uri și gadget-uri

• 150.000 de laptop-uri și echipamente IT

• 120.000 de frigidere și mașini de spălat

• 1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj

Produse speciale

• Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an

• Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%

• În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

• Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești

• 25.000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an

• 45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion

• Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe

• 21 de kilograme de aur

• 126 de mașini (dintre care 42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel)

• Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

În plus, pentru prima data în Black Friday, eMAG pune la bătaie și premii în valoare totală de peste 2 milioane lei pe care clienții care plasează comenzi de cel puțin 150 de lei le pot câștiga învârtind în aplicație „Roata Norocului” după plasarea comenzii. Totodată, dacă parcurg pașii din Ghidul de Black Friday, clienții se pot înscrie și la tombola specială, unde pot câștiga peste 140 de premii, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea lor în Pizza Romana de la Luca.

Până în prezent au demerat sau au anunțat campanii promoționale de Black Friday 2025 companiile Altex (inclusiv Media Galaxy și Brico Depot), Flanco, evomag, Fashion Days, Trendyol și eMag.