Black Friday 2025: Goana după oferta zilei. Sfaturi pentru cumpărături în siguranță

Românii încep să devină mai atenți atunci când fac cumpărături online, inclusiv de pe site-uri web sau aplicații de încredere (64%) și evită să dea click pe link-urile din e-mailuri sau reclame pe rețelele sociale (36%), verificând adresa URL a site-ului web (22%).

Cu toate acestea, unii respondenți încă dau dovadă de prea multă relaxare, 4% dintre ei spunând că nu iau absolut nicio măsură de precauție atunci când fac cumpărături online, potrivit unui studiu realizat de Dynata și Revolut.

Eșantionul general relevă o piață extrem de echilibrată. Pentru achizițiile lor principale, cumpărătorii sunt împărțiți în mod egal între achizițiile din magazin (26%) și de pe site-uri (26%), indicând faptul că atât retailul fizic, cât și platformele generale de comerț electronic sunt la fel de importante. Aplicațiile brandurilor (19%) apar ca un al treilea canal puternic pentru cumpărători.

În ceea ce privește descoperirea ofertelor, consumatorii se bazează în egală măsură pe două surse digitale principale: reclamele plătite din social media (35%) și site-urile retailerilor (35%), confirmând necesitatea unei strategii de marketing digital duale.

Genul joacă un rol semnificativ în preferința canalului. Femeile manifestă o înclinație puternică spre experiența tradițională, 30% alegând să cumpere din magazin, comparativ cu doar 22% dintre bărbați. În schimb, bărbații demonstrează o preferință mai mare pentru cumpărăturile de pe platformele de e-commerce (32%), comparativ cu 20% în cazul femeilor.

În ceea ce privește sursa ofertelor, femeile sunt foarte receptive la reclamele plătite în social media (38%), în timp ce bărbații se bazează mai mult pe site-urile retailerilor (37%) și reclamele Google (10%). Când vine vorba de securitate, bărbații manifestă un comportament ușor mai precaut, arătând rate mai mari de verificare a adresei site-urilor (27% față de 16%) și evitare activă a link-urilor (39% față de 33%) în conținutul promoțional.

26% dintre cumpărători spun că au fost victime ale scam-urilor

Studiul, realizat pe un eșantion de 1.000 de români, scoate în evidență că 65% dintre respondenți sunt încrezători în măsură „foarte mare” sau „oarecum încrezători” în capacitatea lor de a identifica eventualele scam-uri online, în timp ce unul din zece nu se simte pregătit pentru a se apăra de ele. În cazul femeilor, procentul celor mai puțin încrezătoare în abilitățile de identificare a escrocheriilor crește la 34%, comparativ cu 26% în cazul bărbaților. În timp ce GenZ (18-24 de ani) și Milenialii tineri (25-34 de ani) au cea mai mare încredere în aptitudinile lor de detectivi de scam-uri (80% ambele categorii), boomerii sunt mai puțin încrezători. 48% dintre ei au răspuns că nu au încredere că ar putea identifica eventualele înșelătorii online.

„Datele arată că, deși românii devin din ce în ce mai conștienți de înșelătoriile online, încrederea în capacitatea proprie de a se apăra de escrocherii este, încă, la un nivel redus. Pe măsură ce cumpărăturile se mută din ce în ce mai mult pe platformele de socializare, escrocii devin mai pricepuți în a imita mărcile de încredere. Cea mai bună apărare este prudența. Verificați întotdeauna adresele site-urilor, evitați să urmați link-uri către site-uri necunoscute și plătiți prin aplicații sigure și cunoscute”, a declarat Florina Moisei, Country Manager Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Cum să rămâi în siguranță: Sfaturi de la Revolut pentru a recunoaște escrocheriile

Escrocii creează site-uri web false pentru comercianți, astfel încât acestea să arate exact ca magazinele online autentice. Acest lucru este făcut atât pentru a fura banii victimelor atunci când fac achiziția, cât și pentru a obține date personale și de card.

Ce trebuie să faceți: verificați cu atenție adresa URL a site-ului web pentru a vă asigura că este cea reală.

Unele site-uri vând articole scumpe (electronice, bijuterii sau mărci de îmbrăcăminte) la prețuri foarte mici. Uneori, cumpărătorii primesc articolul pentru care au plătit, dar acesta fie e contrafăcut, fie are defecte.

Ce trebuie să faceți: căutați recenzii online de la alți clienți pentru a verifica fiabilitatea comerciantului

Uneori, escrocii folosesc platforme de socializare pentru a configura magazine online false. Magazinele se deschid pentru o perioadă scurtă de timp, apoi dispar după ce se fac unele vânzări.

Ce trebuie să faceți: nu aveți încredere în paginile/conturile de socializare recent deschise, care prezintă numeroase recenzii pozitive. Acestea ar putea fi false și scrise doar pentru a-i face pe oameni să creadă că sunt autentice.

Mesajele false de livrare și e-mailurile de phishing cresc în perioadele aglomerate, cum ar fi Black Friday.

Ce trebuie să faceți: urmăriți coletele direct de la comerciant sau de pe site-ul companiei de transport și verificați întotdeauna adresa expeditorului - atenție inclusiv la greșelile minore de ortografie. Dacă aveți dubii, nu dați niciodată click pe un link!