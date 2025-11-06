search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Black Friday 2025: Goana după oferta zilei. Sfaturi pentru cumpărături în siguranță

0
0
Publicat:

Românii încep să devină mai atenți atunci când fac cumpărături online, inclusiv de pe site-uri web sau aplicații de încredere (64%) și evită să dea click pe link-urile din e-mailuri sau reclame pe rețelele sociale (36%), verificând adresa URL a site-ului web (22%).

Un cârlig agață un card de pe o tastatură, sugerând phishing
Românii încep să devină mai atenți atunci când fac cumpărături online. Foto arhivă

Cu toate acestea, unii respondenți încă dau dovadă de prea multă relaxare, 4% dintre ei spunând că nu iau absolut nicio măsură de precauție atunci când fac cumpărături online, potrivit unui studiu realizat de Dynata și Revolut.

Eșantionul general relevă o piață extrem de echilibrată. Pentru achizițiile lor principale, cumpărătorii sunt împărțiți în mod egal între achizițiile din magazin (26%) și de pe site-uri (26%), indicând faptul că atât retailul fizic, cât și platformele generale de comerț electronic sunt la fel de importante. Aplicațiile brandurilor (19%) apar ca un al treilea canal puternic pentru cumpărători.

În ceea ce privește descoperirea ofertelor, consumatorii se bazează în egală măsură pe două surse digitale principale: reclamele plătite din social media (35%) și site-urile retailerilor (35%), confirmând necesitatea unei strategii de marketing digital duale.

Genul joacă un rol semnificativ în preferința canalului. Femeile manifestă o înclinație puternică spre experiența tradițională, 30% alegând să cumpere din magazin, comparativ cu doar 22% dintre bărbați. În schimb, bărbații demonstrează o preferință mai mare pentru cumpărăturile de pe platformele de e-commerce (32%), comparativ cu 20% în cazul femeilor.

În ceea ce privește sursa ofertelor, femeile sunt foarte receptive la reclamele plătite în social media (38%), în timp ce bărbații se bazează mai mult pe site-urile retailerilor (37%) și reclamele Google (10%). Când vine vorba de securitate, bărbații manifestă un comportament ușor mai precaut, arătând rate mai mari de verificare a adresei site-urilor (27% față de 16%) și evitare activă a link-urilor (39% față de 33%) în conținutul promoțional.

26% dintre cumpărători spun că au fost victime ale scam-urilor

Studiul, realizat pe un eșantion de 1.000 de români, scoate în evidență că 65% dintre respondenți sunt încrezători în măsură „foarte mare” sau „oarecum încrezători” în capacitatea lor de a identifica eventualele scam-uri online, în timp ce unul din zece nu se simte pregătit pentru a se apăra de ele. În cazul femeilor, procentul celor mai puțin încrezătoare în abilitățile de identificare a escrocheriilor crește la 34%, comparativ cu 26% în cazul bărbaților. În timp ce GenZ (18-24 de ani) și Milenialii tineri (25-34 de ani) au cea mai mare încredere în aptitudinile lor de detectivi de scam-uri (80% ambele categorii), boomerii sunt mai puțin încrezători. 48% dintre ei au răspuns că nu au încredere că ar putea identifica eventualele înșelătorii online.

„Datele arată că, deși românii devin din ce în ce mai conștienți de înșelătoriile online, încrederea în capacitatea proprie de a se apăra de escrocherii este, încă, la un nivel redus. Pe măsură ce cumpărăturile se mută din ce în ce mai mult pe platformele de socializare, escrocii devin mai pricepuți în a imita mărcile de încredere. Cea mai bună apărare este prudența. Verificați întotdeauna adresele site-urilor, evitați să urmați link-uri către site-uri necunoscute și plătiți prin aplicații sigure și cunoscute”, a declarat Florina Moisei, Country Manager Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Cum să rămâi în siguranță: Sfaturi de la Revolut pentru a recunoaște escrocheriile 

Escrocii creează site-uri web false pentru comercianți, astfel încât acestea să arate exact ca magazinele online autentice. Acest lucru este făcut atât pentru a fura banii victimelor atunci când fac achiziția, cât și pentru a obține date personale și de card.

Ce trebuie să faceți: verificați cu atenție adresa URL a site-ului web pentru a vă asigura că este cea reală.

Unele site-uri vând articole scumpe (electronice, bijuterii sau mărci de îmbrăcăminte) la prețuri foarte mici. Uneori, cumpărătorii primesc articolul pentru care au plătit, dar acesta fie e contrafăcut, fie are defecte.

Ce trebuie să faceți: căutați recenzii online de la alți clienți pentru a verifica fiabilitatea comerciantului

Uneori, escrocii folosesc platforme de socializare pentru a configura magazine online false. Magazinele se deschid pentru o perioadă scurtă de timp, apoi dispar după ce se fac unele vânzări.

Ce trebuie să faceți: nu aveți încredere în paginile/conturile de socializare recent deschise, care prezintă numeroase recenzii pozitive. Acestea ar putea fi false și scrise doar pentru a-i face pe oameni să creadă că sunt autentice.

Mesajele false de livrare și e-mailurile de phishing cresc în perioadele aglomerate, cum ar fi Black Friday.

Ce trebuie să faceți: urmăriți coletele direct de la comerciant sau de pe site-ul companiei de transport și verificați întotdeauna adresa expeditorului - atenție inclusiv la greșelile minore de ortografie. Dacă aveți dubii, nu dați niciodată click pe un link!

Economie

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
playtech.ro
image
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
O bancă poate lua bani din cont fără notificare. Condiții pentru această decizie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate