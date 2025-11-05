Topul articolelor preferate de români de Black Friday 2025

Black Friday se menține printre cele mai cunoscute evenimente din România, cu o cotă de popularitate și notorietate de peste 90%, potrivit unui studiu de specialitate realizat în perioada premergătoare evenimentului.

Dintre cei care sunt familiarizați cu acest eveniment de shopping, mai mult de jumătate au declarat că și-au planificat achiziții la ediția din acest an, se arată în studiu.

Datele studiului relevă că tot mai mulți consumatori se orientează către cumpărături online, unde principala platformă de ecommerce rămâne eMAG, fiind luată în considerare de aproape 50% dintre cei care au planificat achiziții de Black Friday 2025. Pe locul doi, cu 26,6%, este Altex și podiumul este completat de Flanco, cu 8,6%. Dacă însă ne uităm doar la primul brand menționat, distanța în privința intenției de cumpărare între eMAG și restul este și mai mare: 32% menționând prima dată eMAG și numai 9% Altex și 1% Flanco.

Unul din trei potențiali cumpărători de Black Friday vrea să cheltuiască mai mult de 3.000 de lei. Totodată, un respondent din șapte se gândesc la cumpărături de peste 5.000 de lei, numărul acesta fiind în creștere cu 60,4% față de 2023. În acest context, bărbații care au planificat un buget de peste 5.000 de lei sunt de aproape trei ori mai numeroși decât femeile care au planificat același lucru, potrivit datelor colectate în cadrul cercetării Kantar.

Topul produselor pe care și le doresc românii de Black Friday

În ceea ce privește categoriile de produse pe care românii le vizează la ediția din 2025 de Black Friday, pe primul loc de află electrocasnicele mici (39,2%), interesul fiind cel mai ridicat în rândul femeilor, aproape jumătate dintre ele avându-le pe listă.

Televizioarele sunt pe locul doi în topul preferințelor (29,5%), urmate de haine (28%), telefoane mobile (23%), mașini de spălat (17,1%), frigidere (16,1%) și încălțăminte (13,5%).

În top 10 se regăsește și categoria cosmeticelor, care este și pe lista de anul acesta, în special pe cea a tinerilor (18-24 de ani) cu 18%, a femeilor și a celor din București cu 14% în ambele cazuri.