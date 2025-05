Basarabenii care l-au votat covârșitor i se plâng lui Nicușor Dan, după scăderea dramatică a numărului de cereri a cetățeniei române. Noua lege a „sugrumat” procesul

Efectele modificărilor la Legea Cetățeniei române sunt resimțite la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) chiar în prima săptămână după finalizarea alegerilor prezidențiale și sunt exact cele anticipate de critici.

Într-un strigăt de disperare, Institutul Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate, asociație care luptă pentru respectarea etnicilor români de pretutindeni, cere noului președintele României, Nicușor Dan, să ia de de urgență o poziție pentru respectarea drepturilor românilor de pretutindeni. Și îi aduce aminte noul lider de la Cotroceni că a fost votat masiv de către basarabeni. Aceștia îi cer acum ca rudelor și urmașilor lor să nu li se mai pună bețe-n roate de către statul român pentru a primi cetățenia la care au dreptul:

„Deși, teoretic, ANC are capacitatea administrativă de a procesa până la 280 de dosare pe zi pe art. 11 din lege (urmașii etnicilor români abandonați de către Statul Român în anul 1940, respectiv după finalizarea celui de-al Doilea Război Mondial), luni, 26.05.2025, erau programate doar 31 de persoane (dovada, mai jos), dintre care au depus sub 10, restul fiind respinse. Acest trend a continuat și în zilele următoare: marți, 27.05.2025 – cca. 10 persoane, miercuri, 28.05.2025 – doar 2 depuneri din 73 de persoane programate, respectiv 4-5 persoane au depus în data de 29.05.2025 din 182 de persoane programate, din cauza restricțiilor ilogice impuse de Ordinul Președintelui ANC nr. 85/2025 publicat în M.O. nr. 349 bis din 22.04.2025.

Această prăbușire a numărului de cereri nu reflectă o scădere a dorinței românilor de a obține cetățenia, ci imposibilitatea practică de a îndeplini noile condiții impuse prin Ordinul Președintelui ANC nr.85/2025. Oamenii vor în continuare cetățenia română, însă statul le-a ridicat un zid birocratic de netrecut. România, care ar fi trebuit să fie un liant între generații și teritorii istorice, a devenit în schimb un gard administrativ ce-i ține pe acești români la distanță.

Cum s-a ajuns aici? Simplu: prin ineficiență, lipsă de transparență și profesionalism, dezinformare și dezinteres. Deși doamna fost Ministru al Justiției, Alina Gorghiu, preciza când s-a pus în dezbatere proiectul de modificare legislativă că se va asigura “un cadru normativ simplu, previzibil și stabil” efectele sunt contrare.

Felicitări doamnei Gorghiu și tuturor funcționărașilor care ați reușit să îngropați Legea cetățeniei române și drepturile etnicilor români de pretutindeni! Rezultatul: sub 20 de depuneri de dosare într-o săptămână, din peste 1000 de locuri disponibile! Menționăm că luni-joi există un număr de cca. 280 de locuri disponibile, care până în luna decembrie 2024 era prelungit lunar, întrucât solicitările depășeau aceste locuri!

Cine poartă vina pentru această situație? Dacă citim textul legii, vedem competențele atribuite actualei conduceri a ANC, Silviu Barbu Gabriel, Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie – un magistrat pensionar reangajat, deci beneficiar de pensie specială și salariu simultan – trebuie nominalizat drept principal responsabil pentru dezastrul administrativ de la ANC. El este cel care a emis Ordinul ANC nr. 85/2025 cu lista de acte doveditoare, un set de cerințe redactate neclar, fără consultarea societății civile, ignorând complet sugestiile experților care i-au scris ca ordinul nu este aplicabil (juriști, etc). Mai mult, sub conducerea sa, instituția a continuat să fie opacă și lipsită de transparență: deși pe site-ul ANC există teoretic un program de audiențe, în practică acesta este pur formal și cetățenii nu reușesc să obțină lămuriri, solicitările de stadiu dosar nu raspuns in 30 zile, telefoanele sunt trecute proforma, deoarece nimeni nu raspunde la ele, nu se executa deciziile instantelor in termenul legal de 30 zile, etc.

La rândul său, Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției (inițiator al proiectului legislativ în 2024), din calcul politic, a promovat aceste modificări aberante care îi discriminează pe românii din afara granițelor. Rezultatul cumulat al acestor acțiuni este că Legea cetățeniei a fost transformată într-un instrument de umilire a Diasporei. România își întoarce spatele către propriii săi copii de peste hotare și își bate joc de jertfele trecutului – o atitudine pentru care, avertizează vocile din societatea civilă, statul va trebui să răspundă în fața cetățenilor, și a istoriei – o istorie a rușinii și trădării.

Ordinul nu explică clar ce se înțelege prin „extras original” sau „după caz” și nu precizează care acte sunt acceptate la depunere în funcție de țară. Astfel, solicitanții nu știu ce documente trebuie exact să depună, iar pe site-ul ANC nu exista explicit lista actelor cu fiecare țara in parte. Prin acest ordin, ANC, în numele Statului Român, introduce de facto excepții de la convenții internaționale (tratatele bilaterale de asistență juridică, Convenția de la Londra) fără a respecta procedura legală de rezervă sau denunțare prevăzută de tratate, și este foarte interesant de aflat poziția partenerilor stategici când vor afla despre acest comportament al Statului Român, prin administrația sa. Ordinul cere acte care nu sunt prevăzute în legislațiile naționale ale altor state (ex: certificate speciale pentru familii monoparentale), ceea ce contravine principiului de drept internațional conform căruia actele de stare civilă sunt guvernate de legea națională. În plus, acest ordin adaugă la lege, deoarece Legea NU impune ca solicitantul să depună acte de stare civilă pentru toți membrii familiei (ex: toți bunicii, ambii părinți etc.), ci doar dovada legăturii cu un singur ascendent cetățean român. Ordinul 85/2025 impune însă prezentarea actelor de stare civilă pentru toți bunicii și părinții chiar dacă nu sunt relevanți pentru cererea de redobândire — ceea ce constituie o cerință neprevăzută de lege și, deci, o adăugare la aceasta.

În aceste condiții, se pune întrebarea firească: care mai este rolul acestui gigant intitulat ANC, cu peste 100 de angajați cu salarii regești și birouri teritoriale în Iași, Galați și Suceava, dacă au blocat instituțional depunerile?

Reamintim că la data de 23.02.2024 Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii cetățeniei române. La întâlnirea avută la sediul Ministerului, toată societatea civilă a fost împotriva propunerilor de modificare considerate abuzive și discriminatorii, conform minutei întocmite. A fost lansată și o petiție intitulată “Etnicii români spun un NU hotărât la modificările abuzive la Legea cetățeniei române”, semnată de peste 7000 de persoane:

Societatea civilă a organizat proteste împotriva acestor abuzuri, fiind susținută inclusiv de către personalități publice, atât la București, cât și la Chișinău. Atât de bună a fost această modificare legislativă, încât după adoptarea și trimiterea acesteia la promulgare, Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat-o la Curtea Constituțională, deoarece “prin modul de reglementare, cu nerespectarea exigențelor de claritate și previzibilitate, se deschide calea arbitrariului” și încalcă Carta drepturilor fundamentale. Cetățenia poate fi respinsă pe îndoieli rezonabile ca în Evul Mediu, iar modificările încalcă principiul statului de drept, adăugând în mod nejustificat la lege.

CCR a respins „politic”” sesizarea în octombrie 2024, modificările fiind puse în practică prin adoptarea Legii nr. 14/2025, publicată în M.O. Partea I, nr. 218 din 12.03.2025. Despre efectele dezastruoase ale acestor modificări legislative am scris, pe larg, atrăgând atenția responsabililor că nu vor mai exista solicitanți pentru obținerea cetățeniei române din partea urmașilor românilor abandonați în 1940, raportat la neclaritățile și multitudinea actelor solicitate, acte imposibil de procurat. Astfel, ne întrebăm, retoric evident, dacă Statul Român, prin mințile sale luminate, mai are vreo urmă de recunoștință față de urmașii foștilor cetățeni și prevederile Constituției României, raportat la etnicii români din afara țării, citând din poetul Iurie Osoianu:

Zăpezi cu ploi sfârșitul ăsta de noiembrie aduce

Speranțe înghițite de al ceții fum

Și Basarabia din nou e la răscruce

Nevrând s-aleagă drumul nicidecum

Atâția demnitari setoși de avuție

Ai dus în cârcă. Atâția președinți

Țăran al Basarabiei, ce nu mai crezi în nimeni

Țăran al Basarabiei, ce nu mai vrei nimic...

Cerere către Președinție

Stimate Președinte al României, Diaspora română – acei oameni care, la fiecare scrutin, s-au mobilizat exemplar la vot și au contribuit decisiv la schimbarea în bine a țării – vă cere acum ajutorul. Noile prevederi ale Legii 14/2025 nu sunt doar o problemă administrativă, ci o rană deschisă în conștiința națională. Românii de peste granițe se simt trădați și abandonați de patria-mamă, puși în situația umilitoare de a cerși recunoașterea cetățeniei care, moral și istoric, le aparține. În calitatea dvs. de garant al unității naționale și al respectării Constituției, aveți nu doar puterea, ci și datoria morală de a interveni. Vă solicităm ferm să folosiți toate pârghiile constituționale și politice de care dispuneți pentru a opri acest abuz legislativ și administrativ.

Concret, intervenția dumneavoastră este necesară pentru a debloca situația de la ANC și pentru a iniția revizuirea de urgență a Legii cetățeniei. Puteți cere Parlamentului reexaminarea legii, puteți convoca consultări cu reprezentanții Diasporei și ai societății civile, puteți solicita Guvernului adoptarea unor măsuri interimare (precum amânarea aplicării unor prevederi sau emiterea unei ordonanțe de urgență corective). Orice zi de întârziere înseamnă încă zeci sau sute de destine frânte pe drumul către redobândirea cetățeniei, încă și mai multă deziluzie pentru cei ce încă privesc spre România cu speranță.

Domnule Președinte, nu lăsați ca România să rămână singură, izolată de propria ei diasporă. Nu lăsați ca legea umilinței să definească relația țării cu fiii și fiicele sale de pretutindeni. Vă cerem să acționați acum, cu responsabilitate și curaj, pentru a reda acestor oameni demnitatea și încrederea în statul român. O intervenție prezidențială promptă poate preveni nu doar un dezastru demografic (prin descurajarea întoarcerii românilor acasă și scăderea legăturilor cu țara), ci și condamnarea României în fața forurilor europene pentru încălcarea drepturilor fundamentale. Diaspora nu este dușmanul, ci o parte vie a națiunii – tratați-o cu respectul cuvenit și nu permiteți ca injustiția să continue!”.