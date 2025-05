Susținere covârșitoare pentru Nicușor Dan în Republica Moldova: Votat de aproape 90% dintre alegători

Învingătorul alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan, a fost votat de 138.320 de basarabeni cu cetățenie română, ceea ce reprezintă 88% dintre sufragii, în timp ce contracandidatul său, George Simion, a obținut un număr de voturi de peste șapte ori mai mic, adică aproximativ 18.870 de voturi (12%).

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, le-a mulțumit basarabenilor cu cetățenie română pentru că au votat masiv pentru candidatul pro-european.

,,Mulțumim, Republica Moldova! După victoria lui Nicușor Dan, România va continua să fie principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova. Mulțumim oamenilor din Republica Moldova care au înțeles importanța alegerilor prezidențiale din România și au votat în număr record candidatul pro-european. Peste 157 de mii de voturi, dintre care 88% au fost pentru candidatul pro-european. Cu Nicușor Dan președinte, România va continua să fie principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova, așa cum a fost în ultimii ani”, a notat Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Chișinăul sprijinit de București

Siegfried Mureșan a dat asigurări că Bucureștiul va continua să sprijine Chișinăul, inclusiv în parcursul său european.

,,După aceste alegeri, vom avea în curând la București un guvern stabil, pro-european, care să sprijine Moldova în negocierile de aderare și în depășirea provocărilor cu care se confruntă.Federația Rusă a încercat să influențeze atât alegerile prezidențiale din Republica Moldova de anul trecut, cât și cele din România din acest an. A eșuat în ambele cazuri. Am fost uniți și am combătut aceste încercări de destabilizare ale Rusiei. Anticipez același deznodământ și la alegerile parlamentare care urmează în Republica Moldova”, a conchis eurodeputatul.

Felicitări din partea liderilor moldoveni

Între timp, liderii de la Chișinău l-au felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale.

,,Vă mulțumesc, dragi moldoveni cu cetățenie română atât de acasă, cât și peste hotare. Am demonstrat că suntem uniți și că suntem o voce puternică. Prezența record la vot arată cât de implicați sunt cetățenii noștri și cât de mult ne pasă de viitorul României și al Republicii Moldova.Inima noastră bate cu multă dragoste față de neamul românesc, față de viitorul european comun al cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Felicitări, Nicușor Dan! Felicitări, România! Împreună suntem puternici!”, a scris Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, pe pagina sa de Facebook.

,,Felicitări, România! Felicitări, Nicușor Dan!România, mergem împreună cu încredere pe drumul european! Republica Moldova și România se bazează una pe alta – și la bine, și la greu.Dragi moldoveni cu cetățenie română de acasă și din toată lumea, ați avut, din nou, o voce puternică pentru libertate și democrație! Vă mulțumesc tuturor pentru participarea impresionantă în alegeri. Ne vede o lume întreagă ce putere avem când suntem uniți!”, a notat Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, pe pagina sa de Facebook.

,,Felicitări, Nicușor Dan pentru alegerea în funcția de Președinte al României!Mulțumesc tuturor moldovenilor cu cetățenie română, din țară și din diasporă, care au ieșit la vot și au demonstrat încă o dată că suntem puternici când ne unim pentru un viitor european, în pace și libertate”, a menționat Dorin Recean, premierul Republicii Moldova.

Număr record de votanți

În turul al doilea al scrutinului prezidențial din data de 18 mai au votat peste 158.100 de cetățeni români din Republica Moldova, acesta fiind un record de participare. Numărul este considerabil mai mare față de primul tur, când 90.851 de moldoveni cu cetățenie română și-au exercitat dreptul de vot.