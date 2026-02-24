Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și impozite duble

Guvernul Bolojan se pregătește să adopte marți ordonanța de urgență privind reforma administrației publice. Decizia finală depinde de avizul Consiliului Economic și Social, așteptat înaintea ședinței de la ora 18.00.

Ordonanța de urgență prevede concedierea a 13.000 de funcționari din primării, cărora li se vor adăuga peste 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor.

În paralel, bugetele de salarii vor fi reduse cu 10%, deși există domenii exceptate de la tăierea directă a salariilor: învățământul de stat preuniversitar, cultura, spitalele publice, serviciile de ambulanță și structurile din apărare, ordine publică și securitate națională.

„Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului. Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%”, arată un comunicat de presă al Guvernului.

Alte prevederi ale OUG includ creșterea amenzilor neplătite cu până la 60% și dublarea impozitului timp de cinci ani pentru proprietarii care dețin case construite fără autorizație. Statul va putea, totodată, să rețină taxele neplătite din alte datorii sociale.

Ordonanța mai stabilește ca, în termen de 30 de zile de la adoptare, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne să înainteze un proiect de lege care să ridice treptat vârsta de pensionare până la 65 de ani pentru militari, polițiști și angajații serviciilor de informații.

Premierul Ilie Bolojan a precizat săptămâna trecută că vârsta de pensionare între 48 și 52 de ani nu mai poate fi susținută, iar pensia egală cu ultimul salariu nu mai este sustenabilă.

„Vârsta de pensionare 48, 52 de ani nu mai poate fi suportată. Pensia cât ultimul salariu nu mai poate fi suportată. E nevoie de o perioadă tranzitorie pentru ca cei care au vârsta de pensionare să beneficieze de aceleași condiții, pentru a nu avea loc un exod. La fel ca în sistemul de justiție, unde a fost asigurată perioada de tranziție, mi se pare normal și de bun simț ca și în aceste sisteme pentru a nu avea decuplări să poată beneficia de condițiile din legea actuală cei care îndeplinesc condițiile de pensionare”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că există diferențe între categoriile de angajați. În cazul celor care desfășoară activități cu solicitări fizice deosebite, precum parașutiștii sau jandarmii din linia întâi, pensionarea va fi mai devreme. În schimb, pentru angajații care lucrează în birouri există posibilitatea de a rămâne activi până la 65 de ani.