Judecătorii CCR s-au întâlnit să redacteze motivarea pentru tăierea pensiilor magistraților. Legea ar putea fi promulgată azi

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) se află joi în ședință pentru redactarea motivării deciziei privind pensiile speciale ale magistraților.

Motivarea deciziei ar urma să fie publicată chiar în cursul zilei de astăzi, în Monitorul Oficial al României.

Imediat după publicarea motivării în Monitorul Oficial, Parlamentul ar urma să trimită proiectul de lege la Palatul Cotroceni, la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare.

Premierul Ilie Bolojan se află joi la Bruxelles într-o vizită de lucru decisivă pentru deblocarea și recuperarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), într-un moment considerat crucial pentru absorbția banilor europeni alocați României.

Șeful Executivului are programate întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cu vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu și cu comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis. Discuțiile vizează în principal recuperarea celor 231 de milioane de euro blocați în PNRR, situația fiscal-bugetară a României și măsurile pentru reducerea deficitului.

Guvernul încearcă să recupereze sumele suspendate după întârzieri legate de îndeplinirea unor jaloane, inclusiv reforma pensiilor speciale ale magistraților. Adoptarea modificărilor legislative reprezintă un argument pe care premierul îl va invoca în fața oficialilor europeni pentru a demonstra că România și-a respectat angajamentele asumate.