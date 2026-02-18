Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională proiectul de OUG privind reforma din administrație

Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa de transparență decizională proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reforma din administrație, varianta agreată de coaliție.

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că măsurile vizează o „administrație publică mai suplă și mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autoritățile publice locale și sustenabilitate financiară pentru acestea”, prin eficientizarea administrației centrale și a serviciilor publice oferite cetățenilor.

Proiectul prevede o reducere de 30% a posturilor aprobate la nivelul administrației locale, ceea ce va conduce, la nivel național, la o diminuare de 10% a posturilor ocupate în cadrul autorităților publice locale. În acest an tranzitoriu, autoritățile locale vor putea ajusta cheltuielile de personal proporțional cu posturile ce urmează să fie desființate.

Reduceri și excepții în administrația centrală

În administrația publică centrală, proiectul propune o reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, dar prevede excepții pentru domeniile esențiale: învățământ, cultură, sănătate publică, servicii de ambulanță, apărare, ordine publică și securitate națională.

„Conform proiectului de act normativ, se prevede o disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10%. Conform deciziei coaliției, pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, dar și pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, proiectul pus în transparență decizională prevede excepție de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii”, se arată în comunicatul Ministerului.

Măsurile compensatorii includ

- Creșterea vârstei de pensionare pentru militari;

- Reducerea sporului pentru doctorat în sistemul de învățământ;

- Introducerea unui nou sistem de clasificare a spitalelor și salarizare după performanță în sistemul sanitar.

Reducerea cheltuielilor salariale realizate de ministere în 2025 va fi luată în calcul la implementarea reducerii totale de 10%.

Proiectul de Ordonanță este acum în dezbatere publică.