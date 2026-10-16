Un nou val de COVID-19 se extinde în mai multe țări europene, iar varianta Stratus se remarcă printr-un simptom mai puțin obișnuit: răgușeala accentuată. În România, creșterea infectărilor se suprapune cu debutul sezonului gripal, în timp ce lipsa vaccinurilor anti-COVID actualizate ridică semne de întrebare privind protecția persoanelor vulnerabile. Medicul Octavian Jurma explică la ce evoluție ne putem aștepta și ce măsuri pot reduce riscul de infectare și de complicații.

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Creșterea numărului de infectări a fost observată inclusiv în Marea Britanie, unde, potrivit datelor citate de The Independent, cazurile raportate au crescut de la 1.374 în august la 4.589 în septembrie. În aceeași perioadă, numărul spitalizărilor asociate COVID-19 a urcat de la 950 la 4.939. Cu toate acestea, nivelul infectărilor rămâne mult sub cel înregistrat în timpul pandemiei.

Medicul Octavian Jurma spune că evoluția nu este neașteptată, deoarece circulația virusului continuă să fie urmărită în mai multe țări.

„Debutul noului val de COVID în Europa, Asia, Statele Unite nu a luat prin surprindere lumea medicală și științifică din Occident, pentru că acolo circulația virusului se urmărește în mod normal”, explică el.

Potrivit medicului, numărul infectărilor poate crește rapid, chiar dacă valorile absolute rămân mai mici decât în valurile precedente. Situația este complicată de suprapunerea cu sezonul gripal, care pune o presiune suplimentară asupra sistemelor medicale.

Răgușeala, unul dintre simptomele variantei Stratus

Varianta XFG a fost identificată în 2025 și a apărut prin recombinarea a două linii ale variantei Omicron. Octavian Jurma arată că este neobișnuit ca aceeași variantă să aibă o circulație importantă în două sezoane consecutive.

„Ce e important de menționat ca un factor interesant și important în același timp este că varianta XFG, acest Stratus, a fost dominantă împreună cu varianta NB.1.8.1 sau Nimbus în valul de COVID din anul trecut, din 2025”, spune acesta.

Manifestările bolii sunt asemănătoare celor provocate de alte variante ale coronavirusului, însă unele persoane pot prezenta modificări accentuate ale vocii.

„Caracteristica cea mai evidentă, diferența cea mai mare față de simptomele clasice, este această răgușeală accentuată, senzație de gât uscat, usturime sau zgâriat”, lămurește specialistul.

Pot apărea și febră, frisoane, tuse, nas înfundat, secreții nazale, oboseală și dureri de cap. Simptomele se suprapun în mare măsură cu cele ale gripei, astfel că diferențierea celor două infecții doar pe baza manifestărilor nu este sigură.

Datele disponibile nu indică faptul că XFG ar provoca forme mai grave decât alte variante aflate în circulație. Persoanele în vârstă, cele cu boli cronice și cele imunocompromise rămân însă mai expuse riscului de complicații.

Când este recomandată purtarea măștii

În privința măsurilor de prevenție, medicul consideră că protecția trebuie adaptată riscului de expunere, fără a fi necesară revenirea generalizată la restricțiile din pandemie.

„Având în vedere că a debutat sezonul de gripă, pentru persoanele vulnerabile ar fi recomandat să poarte în spațiile publice aglomerate o mască, din nou una de calitate, FFP2”, recomandă acesta.

Metroul, tramvaiele, aeroporturile și alte spații închise aglomerate sunt printre locurile în care masca poate reduce riscul de infectare. Iar Octavian Jurma atrage atenția și asupra vizitelor în spitale, unde pot fi expuși pacienți cu un risc crescut de complicații.

„Deci, masca, să nu uităm, protejează în două direcții: ne protejează pe noi față de virusurile și microbii care sunt în circulație. Dar, pe de altă parte, îi protejează pe ceilalți de noi”, subliniază el.

Persoanele care dezvoltă simptome respiratorii ar trebui să limiteze contactele cu ceilalți, în special cu cei vulnerabili.

De ce este importantă testarea

În cazul apariției simptomelor, identificarea infecției poate conta pentru alegerea tratamentului. Există teste care detectează simultan virusul gripal și SARS-CoV-2, iar pentru anumite categorii de pacienți sunt disponibile tratamente antivirale specifice.

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„Devine important să știm cu ce ne-am infectat, pentru că tratamentul bolii poate fi făcut specific dacă știm că suntem infectați cu gripă sau cu COVID”, spune specialistul.

Medicul amintește de Paxlovid, antiviral utilizat în tratamentul COVID-19 la pacienții eligibili, cu risc crescut de evoluție severă. Tratamentul trebuie început cât mai repede după apariția simptomelor, în cel mult cinci zile, și se administrează la recomandarea medicului, după verificarea contraindicațiilor și a interacțiunilor medicamentoase.

Octavian Jurma critică lipsa vaccinurilor anti-COVID din România

O parte importantă a avertismentului medicului privește accesul la vaccinurile actualizate. Octavian Jurma susține că România nu asigură populației posibilitatea de a se vaccina împotriva variantelor care circulă în prezent: „Și atunci, riscul pentru România este exact cel de anul trecut, și anume să trecem prin valul de COVID complet neprotejați.”

Medicul afirmă că a fost nevoit să se vaccineze în străinătate, atât anul trecut, cât și anul acesta, și critică autoritățile pentru situația din România.

„Și eu personal m-am vaccinat în străinătate și anul trecut, și anul acesta. Diferența e că pe mine m-a costat aproape 150 de euro vaccinul, în vreme ce prețul negociat de Uniunea Europeană pentru vaccinurile care circulă a fost de 15 euro pe doză, iar în România nu se găsește nici cu bani, nici fără bani”, mărturisește el.

Octavian Jurma acuză Ministerul Sănătății că nu asigură accesul la vaccinurile actualizate, deși România are obligații financiare rezultate din contractele încheiate pentru achiziția acestora.

„Deci, pur și simplu, vaccinul nu este aprobat pentru a fi distribuit în România. Deci discutăm de o rea-credință extremă la nivelul politic al Ministerului Sănătății. Nu e justificată de nicio rațiune medicală”, consideră acesta.

Medicul critică și întreruperea raportării publice periodice a cazurilor de COVID-19, susținând că românii nu mai au acces la informații oficiale despre evoluția infectărilor.

„Începând cu decembrie 2025, s-a încetat complet raportarea națională a cazurilor de COVID, lunare sau altceva. Deci, la ora aceasta, nu se știe, nu există nicio sursă de informare în România ca să știi oficial câte cazuri de COVID sunt lunar sau săptămânal și așa mai departe,” mai spune el.

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Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății consultate de medic, România ar fi raportat 278 de cazuri în ultimele 28 de zile, dintre care 125 într-o singură săptămână. Octavian Jurma consideră că aceste cifre indică o accelerare a răspândirii virusului, deși numărul real al infectărilor ar putea fi mai mare.

„Pentru români, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică au încetat să mai raporteze cazurile de COVID. Deci, pur și simplu, COVID-ul a fost șters, prin decizie politică, din catalogul de boli care există în România”, adaugă specialistul.

În privința vaccinării, Octavian Jurma insistă asupra protecției împotriva formelor severe, în special pentru persoanele vulnerabile.

„Deci vaccinul rămâne în continuare cel mai important mijloc de protecție față de formele grave de boală și deces, mai ales în populația vulnerabilă, care știm că e semnificativă în România și de aceea indicația este de vaccinare”, completează el.

Medicul atrage atenția și asupra costurilor pe care lipsa vaccinării le-ar putea genera pentru sistemul sanitar. În opinia sa, economiile făcute prin neachiziționarea vaccinurilor riscă să fie depășite de cheltuielile necesare tratării pacienților care dezvoltă forme grave de COVID-19.

„Iar asta este o situație inacceptabilă pentru un Minister al Sănătății care se declară responsabil pentru sănătatea populației” conchide acesta.

În contextul circulației simultane a gripei și COVID-19, Octavian Jurma recomandă vaccinarea persoanelor vulnerabile, purtarea măștii în spațiile aglomerate și în spitale, precum și testarea în cazul apariției simptomelor, pentru ca pacienții care au nevoie de tratament antiviral să îl poată primi la timp.