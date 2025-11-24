Avertisment oficial: bilete false pentru concerte și petrecerile de Revelion vândute online

DNSC avertizează că tot mai mulți români riscă să cumpere bilete false pentru concerte și petreceri de Revelion. Coduri QR duplicate, pagini fantomă și evenimente inventate apar în special în perioada anunțurilor de ultim moment.

Finalul de an aduce valul obișnuit de anunțuri pentru concerte, festivaluri și petreceri de Revelion. Directoratul Național de Securitate Cibernetică spune că multe dintre aceste anunțuri sunt folosite de escroci care profită de dorința ta de a prinde un loc la un eveniment sold-out. Biletele invalide, codurile QR duplicate și evenimentele inexistente sunt consecințele cel mai des întâlnite.

Specialiștii explică faptul că escrocii operează simplu

Escrocii creează pagini false, conturi de social media proaspăt făcute sau postează în grupuri de vânzări. Acolo afișează bilete la prețuri care par atractive și cer plata rapidă. Mulți români descoperă abia la locație că biletul lor nu apare în sistem sau că același cod QR a fost vândut și altcuiva.

Pentru a evita problemele, DNSC recomandă o serie de verificări utile înainte de orice achiziție online.

Recomandări pentru cumpărarea biletelor în siguranță:

Cumpărați bilete doar de pe platforme oficiale sau direct de pe site-ul organizatorului. Verificați atent profilurile persoanelor care vând bilete în privat. Evitați plățile în avans către conturi personale. Fiți atenți la biletele trimise sub formă de print screen. Păstrați discuțiile cu vânzătorii pe platforma de unde achiziționezi biletul. Folosiți un card provizoriu sau virtual pentru plățile online, cu limită redusă. Verificați domeniul, adresa URL și elementele de securitate ale site-ului unde introduceți datele de plată. Citiți recenziile altor clienți și verificați dacă provin de la persoane reale. Raportați anunțurile suspecte pe platformele pnrisc.dnsc.ro și pe infocons.ro.

DNSC colaborează în această perioadă cu InfoCons pentru a sprijini consumatorii care cumpără bilete sau servicii online și pentru a reduce riscurile asociate fraudelor digitale. Obiectivul celor două instituții este ca românii să își facă planurile de sărbători în siguranță și să evite situațiile neplăcute din noaptea de Revelion.

Ce este InfoCons

InfoCons este o organizație pentru protecția consumatorilor care oferă informații utile, teste comparative, campanii de educare și instrumente prin care tu poți verifica produse, servicii sau anunțuri suspecte. Organizația sprijină consumatorii să ia decizii informate, să evite fraudele și să raporteze practicile comerciale înșelătoare. InfoCons colaborează cu instituțiile publice și pune la dispoziție platforme unde poți semnala rapid orice tentativă de înșelătorie din mediul online.