Dan Cîmpean, directorul DNSC, la interviurile „Adevărul”: Un atac cibernetic serios poate costa o companie medie 150.000 de euro

Costurile unui atac cibernetic asupra unei companii românești pot depăși cu ușurință 150.000 de euro, iar în cazurile majore pot ajunge la zeci de milioane, avertizează Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

„Un atac semnificativ pentru o organizație medie poate costa lejer și ușor în jur de 150.000 de euro”, a declarat Dan Cîmpean la Interviurile „Adevărul”. „În cazuri de incidente majore, și am avut câteva la nivel național, costurile pot merge foarte rapid în ordinul a zeci de milioane de euro.”

Potrivit acestuia, pierderile reale sunt dificil de cuantificat. „E destul de complicat de cuantificat pierderea de către o organizație, pentru că nu sunt doar costurile imediate pentru refacerea serviciului și a infrastructurii,” explică Cîmpean. „Trebuie să luăm în considerare și costul de oportunitate, businessul pierdut de organizația respectivă.”

Directorul DNSC atrage atenția și asupra reticenței companiilor mici și mijlocii în a raporta astfel de incidente: „Observăm că e o reticență în a raporta pierderile”, spune el, adăugând că lipsa transparenței afectează capacitatea autorităților de a oferi sprijin rapid și de a evalua dimensiunea reală a fenomenului.

În contextul intensificării atacurilor informatice asupra mediului privat, Dan Cîmpean subliniază că prevenția este întotdeauna mai ieftină decât intervenția post-incident: „E mai simplu să investim în educație, conștientizare și instruirea personalului, decât să plătim costurile remediilor după un atac.”