 „Atentat la sănătatea publică!” Imagini cu mizeria din spațiile unde sunt gătite alimentele vândute pe plajă | adevarul.ro
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„Atentat la sănătatea publică!” Imagini cu mizeria din spațiile unde sunt gătite alimentele vândute pe plajă

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O gogoașă sau un porumb fiert cumpărat de pe plajă poate părea doar o mică plăcere într-o zi de vacanță. Imaginile surprinse în timpul unor controale pe litoral arată, însă, mizeria în care erau pregătite și păstrate unele dintre alimentele vândute turiștilor.

Sursa: Poliţia Română

În unele cazuri, e suficient un singur produs cumpărat de la un vânzător ambulant care trece printre șezlonguri pentru ca o zi de vacanță să se transforme într-una cu probleme. Mai ales când mâncarea este cumpărată pentru copii.

Cumpărătorul nu are cum să știe, atunci când ia un porumb sau o gogoașă de pe plajă, de unde provin ingredientele și cât timp a stat produsul în condiții de temperatură ridicată. Iar dacă părinții ar vedea locul în care au fost pregătite unele dintre produsele pe care le cumpără copiilor, probabil că nu ar mai face asta niciodată.

Imaginile surprinse în timpul unei ample acțiuni de control desfășurate pe litoral în spaţiile în care vânzătorii ambulanţi pregătesc produsele oferire spre vânzare sunt de-a dreptul şocante.

Pereți nefinisați, produse alimentare depozitate pe pardoselile murdare, cabluri și instalații electrice lăsate la vedere. În încăperi se văd echipamente folosite pentru prepararea produselor, unele curate, altele murdare, dar și obiecte care nu au ce căuta într-un spațiu în care se prepară mâncare.

Într-una dintre imagini, se văd produsele de patiserie pregătite pentru vânzare așezate în tăvi descoperite, pe mese improvizate, şi muşte. În jur apar recipiente murdare, suprafețe pătate și ustensile înnegrite, folosite la coacere. Mâncarea este păstrată la câțiva pași de saci și recipiente destinate deșeurilor.

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Foto: Facebook

O altă fotografie arată porumbul pus la fiert într-un vas amplasat într-o curte improvizată. În jurul vasului, materiale de construcție, diverse obiecte fără nicio legătură cu gătitul și rufe întinse la uscat.

„Ceea ce am găsit depășește cu mult puterea de închipuire”, au transmis reprezentanții autorităților, care descriu condițiile identificate drept insalubre și periculoase pentru sănătatea consumatorilor.

Controlul, coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și desfășurat împreună cu reprezentanții mai multor instituții, a urmărit comerțul ambulant de pe plaje, dar și spațiile în care erau pregătite alimentele destinate vânzării.

 „Un adevărat atentat la sănătatea publică, încurajat, din păcate, și de părinții care cumpără pentru cei mici produse despre care nu știu unde, cum și în ce condiții au fost preparate”, spune Horia Constantinescu, reprezentantul ANPC, anunţând că, în urma controalelor, câteva sute de kilograme de alimente au fost retrase de la comercializare.

Autoritățile reamintesc, de asemenea, și că vânzarea ambulantă pe plajă este interzisă şi că operatorii sectoarelor de plajă trebuie să împiedice comerțul neautorizat în zonele pe care le administrează, nerespectarea obligațiilor putând duce inclusiv la retragerea avizului emis de Ministerul Turismului.

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